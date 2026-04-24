Chhatrapati Sambhajinagar: गॅस टंचाईवर सरकारचा तोडगा! १.४४ लाख लिटर रॉकेल मंजूर; आजपासून ग्रामीण भागात वितरण सुरू

आज शुक्रवार, २४ एप्रिलपासून हा पुरवठा प्रत्यक्ष सुरू होत आहे. आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील कच्चे तेल आणि गॅस पुरवठा विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून देशात गॅस टंचाई जाणवत आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:15 PM
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): एलपीजी गॅस तुटवड्यावर उपाययोजना म्हणून राज्यात राॅकेल पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी १ लाख ४४ हजार लिटरचा कोटा मंजूर केला आहे. आज शुक्रवार, २४ एप्रिलपासून हा पुरवठा प्रत्यक्ष सुरू होत आहे. आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरातील कच्चे तेल आणि गॅस पुरवठा विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून देशात गॅस टंचाई जाणवत आहे.

बुकिंग करुनही गॅस मिळण्यासाठी दहा ते पंधरा दिवसांचा अवधी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशात पर्यायी इंधन म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात रॉकेलचा पुरवठा करण्यास मंजुरी दिली आहे.  महाराष्ट्रात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे २०१६ पर्यंत रेशन दुकानांवरुन रॉकेलचा पुरवठा होत होता. परंतु त्यानंतर तो बंद करण्यात आला. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी आता ३७४४ किलो लिटर नियतन मंजूर केले आहे.

यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी १ लाख ४४ हजार लिटरचा समावेश आहे. रॅकिल परवानाधारकांना पूर्वी प्रति किलो लिटर ६७५ रुपये इतके कमिशन दिले जात होते. आता राज्य सरकारने त्यात दुप्पट वाढ करुन ते १३५० रुपये इतके केले आहे हे विशेष. जिल्ह्याचा पुरवठा पुण्यातील लोणी काळभोर येथील डेपोतून होणार आहे. हा पुरवठा करण्यासाठी डिलरची नेमणूक करण्यात आली असून आता आज शुक्रवारपासून जिल्ह्यात रॉकल पुरवठ्यास सुरूवात होत आहे. येत्या २७ एप्रिलपर्यंत हा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रॉकेलचे दरही निश्चित करण्यात आले असून जिल्ह्यात सरासरी ६३ रुपये लिटरने हे रॉकेल ग्राहकांना मिळणार आहे.

नागरिकांना मिळाला चांगलाच दिलासा

जिल्ह्यातील नागरिकांना आता रॉकेल मिळणार असल्याने चांगलाच दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे गॅससाठी व इंधनासाठी होणारी महिलांची परवड रॉकेल मिळाल्यानंतर थांबणार असल्याचे दिसते. त्यामुळे आजपासून मिळणारे रॉकेल ग्रामीण भागातील नागरिक खरेदी करतात की नाही हे पाहणे उचित ठरणे आहे.

केवळ ग्रामीण भागातच रॉकेलाचा होणार पुरवठा

तालुकानिहाय घाऊक आणि अर्धघाऊक विक्रेत्यांना नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. आयओसी (IOC) कंपनीला ऑर्डर दिली असून, शुक्रवारपासून प्रत्यक्ष वितरण सुरू होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील इंधन टंचाई दूर होण्यास मदत होईल,” असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar district kerosene supply starts to tackle lpg shortage

Published On: Apr 24, 2026 | 03:14 PM

