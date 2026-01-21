Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने Rolls-Royce Cullinan आणि G-Wagon खरेदी केली आहे. या दोन्ही लक्झरी कारची एकूण किंमत तब्बल 16 कोटी रुपये आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 21, 2026 | 08:21 PM
फोटो सौजन्य: Instagram

फोटो सौजन्य: Instagram

  • अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केल्या दोन आलिशान कार
  • Rolls-Royce Cullinan आणि Green Mercedes G-Wagon अशी या कारची नावं
  • जाणून घ्या किंमत
Urvashi Rautela Car Collection: उर्वशी रौतेलाचे जगभरात 200 मिलियनहून अधिक फॉलोअर्स आहेत आणि ती अनेक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम व प्रोजेक्ट्सचा भाग राहिली आहे. बॉलिवूड आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या सौंदर्याने एक वेगळी ओळख निर्माण करणारी उर्वशी रौतेला पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण ठरले आहे तिचे आलिशान कार कलेक्शन. उर्वशीने आपल्या लक्झरी गॅरेजमध्ये दोन अत्यंत महागड्या आणि पॉवरफुल SUVs चा समावेश केला आहे.

रिपोर्टनुसार, तिने सुमारे 11 कोटी रुपये किंमतीची Rolls-Royce Cullinan आणि जवळपास 5 कोटी रुपयांची Green Mercedes-Benz G-Wagon खरेदी केली आहे. या दोन्ही कार्सची एकूण किंमत सुमारे 16 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. चला, या लक्झरी कार्सबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

सोशल मीडियावर व्हायरल झाले कारचे फोटो

पांढऱ्या रंगाच्या Rolls-Royce Cullinan आणि ग्रीन रंगाच्या G-Wagon सोबत उर्वशी रौतेलाचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. याच्या नव्या कार कलेक्शनचे चाहते भरभरून कौतुक करत आहेत. अनेकांनी ही तिच्या मेहनत आणि चिकाटीचे फळ असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी तिच्या आयुष्याला “ड्रीम लाइफ” अशी उपमा दिली आहे. दोन्ही कार्सचे कलर कॉम्बिनेशही विशेष लक्ष वेधून घेत असून, लक्झरी आणि बोल्ड स्टाइलचा उत्तम संगम यातून दिसून येतो.

Rolls-Royce Cullinan आणि G-Wagon का आहेत खास?

Rolls-Royce Cullinan ही जगातील सर्वात लक्झरी SUV पैकी एक मानली जाते. या कारमध्ये आरामदायी प्रवास, अत्याधुनिक लक्झरी फीचर्स, कोच डोअर्स, स्प्लिट टेलगेट, अतिशय भव्य केबिन आणि ऑफ-रोड क्षमतेचा उत्तम मिलाफ आहे. दुसरीकडे, Mercedes-Benz G-Wagon ही तिच्या मजबूत बॉडी, दमदार ऑफ-रोड क्षमता, आयकॉनिक डिझाइन आणि खासकरून शक्तिशाली AMG V8 इंजिनमुळे ओळखली जाते. Cullinan ही पूर्णपणे अल्ट्रा-लक्झरी SUV असताना, G-Wagon ही पॉवर आणि रफ-टफ लक्झरीची ओळख आहे.

Published On: Jan 21, 2026 | 08:21 PM

