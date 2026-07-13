गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे  फायदे आणि तोटे

गाडीची टाकी फुल करणे हा पेट्रोल पंपावर गेल्यावर अनेकांचा नेहमीचा स्वभाव असतो. वारंवार पंपावर जाण्याचा त्रास वाचवण्यासाठी ‘टँक फुल’ करण्याचा पर्याय सोयीचा वाटतो. पण, गाडीची टाकी काठोकाठ भरणे नेहमीच फायद्याचे असते असे नाही. याचे काही महत्त्वाचे फायदे आणि तोटे खालीलप्रमाणे आहेत,
टाकी फुल करण्याचे फायदे
गाडी ची टाकी फुल करणे चुकीचे नाही, पण पेट्रोल पंपावरील नोझल स्वयंचलितपणे कट झाल्यावर वरून अतिरिक्त पेट्रोल भरणे पूर्णपणे टाळावे. सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या ‘ऑटो-कट’ पर्यंतच इंधन भरणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.