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गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे  फायदे आणि तोटे

Updated On: Jul 13, 2026 | 06:57 PM IST
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सारांश

गाडीची इंधन टाकी फुल ठेवल्याने वेळ वाचते आणि फ्यूएल पंप सुरक्षित राहतो; मात्र ऑटो-कट नंतरही काठोकाठ पेट्रोल भरल्याने 'चारकोल कॅनिस्टर' खराब होऊन इंधन गळतीचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे सुरक्षिततेसाठी आणि वाहनाच्या दीर्घ आयुष्यासाठी केवळ ऑटो-कट मर्यादेपर्यंतच इंधन भरणे अधिक फायदेशीर ठरते.

गाडीची टाकी फुल केली तर चालते का? हे आहेत ‘टंकी फुल’चे  फायदे आणि तोटे
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विस्तार

गाडीची टाकी फुल करणे हा पेट्रोल पंपावर गेल्यावर अनेकांचा नेहमीचा स्वभाव असतो. वारंवार पंपावर जाण्याचा त्रास वाचवण्यासाठी ‘टँक फुल’ करण्याचा पर्याय सोयीचा वाटतो. पण, गाडीची टाकी काठोकाठ भरणे नेहमीच फायद्याचे असते असे नाही. याचे काही महत्त्वाचे फायदे आणि तोटे खालीलप्रमाणे आहेत,

टाकी फुल करण्याचे फायदे

  • वेळेची आणि इंधनाची बचत: वारंवार पेट्रोल पंप वर जावे लागत नाही. त्यामुळे वेळ तर वाचतोच, पण पंपापर्यंत फेऱ्या मारण्यात वाया जाणारे इंधनही वाचते.
  • लांबच्या प्रवासात उपयुक्त: हायवेवर किंवा अनोळखी मार्गावर प्रवास करताना पुढे पेट्रोल पंप कधी येईल याची शाश्वती नसते. अशा वेळी टाकी फुल असल्यास प्रवासाचा ताण राहत नाही.
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  • फ्यूएल पंपची सुरक्षितता: आधुनिक गाड्यांमध्ये इंधन पंपाचे  तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी पेट्रोल किंवा डिझेल कूलंट म्हणून काम करते. टाकीत पुरेसे इंधन असल्यास फ्यूएल पंप जास्त गरम होत नाही आणि त्याचे आयुष्य वाढते.
टाकी फुल करण्याचे तोटे
  • पेट्रोलची नासाडी आणि वास: प्रत्येक गाडीच्या टाकीत इंधनाच्या वाफेसाठी थोडी रिकामी जागा सोडलेली असते. पेट्रोल पंपावरील ऑटो-कट झाल्यानंतरही वरून जबरदस्तीने पेट्रोल भरल्यास, अतिरिक्त इंधन ‘इव्हॅपोरेटिव्ह एमिशन सिस्टीम’मध्ये जाते. यामुळे पेट्रोल गळती होऊन गाडीत उग्र वास येऊ लागतो.
  • गाडीचे नुकसान: अतिरिक्त पेट्रोलमुळे गाडीच्या ‘चारकोल कॅनिस्टर’ या भागाचे नुकसान होऊ शकते. हा भाग दुरुस्त करण्यासाठी मोठा खर्च येतो आणि गाडीच्या मायलेजवरही परिणाम होतो.
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  • गाडीचे वजन आणि मायलेज: टाकी काठोकाठ भरल्याने गाडीचे वजन वाढते. वजन जास्त असल्यावर इंजिनवर ताण येतो, ज्यामुळे मायलेज किंचित कमी होऊ शकते.
  • सुरक्षिततेचा धोका: उन्हाळ्यात जास्त तापमान असताना पेट्रोलचे प्रसरण होते आणि वाफ तयार होते. टाकीत अजिबात जागा नसल्यास दबावामुळे गळती होऊन आगीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
थोडक्यात सल्ला

गाडी ची टाकी फुल करणे चुकीचे नाही, पण पेट्रोल पंपावरील नोझल स्वयंचलितपणे कट झाल्यावर वरून अतिरिक्त पेट्रोल भरणे पूर्णपणे टाळावे. सुरक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या ‘ऑटो-कट’ पर्यंतच इंधन भरणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे.

Web Title: Can we full fuel tank auto news marathi

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Published On: Jul 13, 2026 | 06:57 PM

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