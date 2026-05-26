Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Manoj Bajpayee New Movie Governor Trailer Released Based On 1990 Economic Crisis See More Details

देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Updated On: May 26, 2026 | 06:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

मनोज बाजपेयी यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध आणि दिग्गज दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर यांनी केले आहे. बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या 'द केरळ स्टोरी' आणि 'द केरळ स्टोरी 2' सारख्या चित्रपटांचे निर्माते आता प्रेक्षकांसाठी आणखी एक प्रभावी आणि हादरवून टाकणारा सिनेमॅटिक अनुभव घेऊन येतोय

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Governor Trailer:  विपुल अमृतलाल शाह यांच्या ‘सनशाइन पिक्चर्स’ बॅनरखाली येणारा चित्रपट ‘गव्हर्नर’ इतिहासातील त्या अनकथित आणि दडपून ठेवलेल्या पानांना उलगडणार आहे, ज्यांची कधीच चर्चा झाली नव्हती. मनोज बाजपेयी यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध आणि दिग्गज दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर यांनी केले आहे. बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘द केरळ स्टोरी 2’ सारख्या चित्रपटांचे निर्माते आता प्रेक्षकांसाठी आणखी एक प्रभावी आणि हादरवून टाकणारा सिनेमॅटिक अनुभव घेऊन येत आहेत!

“मातेची हाक आली तरच दर्शन घडतं!” रणवीर सिंग यांनी घेतले चामुंडेश्वरी देवीचे दर्शन; चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण

सस्पेन्सने भरलेल्या टीझरनंतर थरारक ट्रेलर

मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवसानिमित्त जेव्हा विपुल अमृतलाल शाह यांच्या आगामी चित्रपट ‘गव्हर्नर’चा फर्स्ट लूक पोस्टर समोर आला, तेव्हापासूनच या मॉडर्न हिस्ट्री ड्रामाबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली होती. सस्पेन्सने भरलेल्या टीझरनंतर आता निर्मात्यांनी चित्रपटाचा एक अतिशय दमदार आणि थरारक ट्रेलर रिलीज केला आहे, जो अंगावर शहारे आणतो आणि विचार करायला भाग पाडतो.

इतिहासातील मोठ्या काळ्याकुट्ट अध्यायावर प्रकाश

चित्रपटाचा ट्रेलर भारताच्या आर्थिक इतिहासातील त्या सर्वात मोठ्या आणि काळ्याकुट्ट अध्यायावर प्रकाश टाकतो, जेव्हा 1990 साली आपला देश कंगाली आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे देशभर निर्माण झालेला गोंधळ आणि रस्त्यावर उतरलेला जनतेचा संताप ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. या महासंकटाच्या काळात भारताला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला, ज्याने सगळंच बदलून टाकलं. ट्रेलर देशाच्या त्या सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक काळाची वास्तव कहाणी मांडतो. मनोज बाजपेयी आणि अदा शर्मा यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे हा चित्रपट खूपच आशादायक वाटतो.

आर्थिक संकटाची कथा मोठ्या पडद्यावर

ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर देशाच्या या सर्वात मोठ्या आणि अनसुना आर्थिक संकटाची कथा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. दमदार अभिनय आणि थेट मनाला भिडणारी कथा यांच्या जोरावर हा चित्रपट प्रत्येक भारतीयासाठी एक महत्त्वाचा चित्रपट ठरणार आहे.

तरुणांसाठी एक खास आणि वेगळी स्क्रीनिंग

इतकंच नाही, तर निर्मात्यांनी आजच्या पिढीतील त्या तरुणांसाठी एक खास आणि वेगळी स्क्रीनिंग आयोजित केली होती, ज्यांना 1990 मधील या मोठ्या आर्थिक घडामोडीबद्दल फारशी माहिती नव्हती. येथे या तरुणांना चित्रपटाचा शानदार ट्रेलर पाहायला मिळाला आणि त्याचबरोबर निर्माते व कलाकारांशी संवाद साधण्याची आणि चर्चा करण्याची संधीही मिळाली.

सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचं काळं

‘गव्हर्नर’ हा सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट आहे, जो 1990 च्या दशकात भारतावर आलेल्या सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचं काळं सत्य समोर आणतो. चित्रपटाचा ट्रेलर एका अशा दमदार कथानकाची झलक देतो, जी प्रेक्षकांना हादरवून सोडेल. यात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते मनोज बाजपेयी एका ‘गव्हर्नर’च्या कडक आणि वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहेत, ज्यामध्ये प्रेक्षकांनी त्यांना यापूर्वी कधीच पाहिलं नाही.

या दिवशी होणार प्रदर्शित

प्रभावी संवादांनी सजलेला हा चित्रपट ‘सनशाइन पिक्चर्स’च्या बॅनरखाली सादर केला जात आहे. चिन्मय मांडलेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि विपुल अमृतलाल शाह यांच्या निर्मितीत तयार झालेल्या या चित्रपटाचे सह-निर्माते आशिन ए. शाह आहेत. तर याची दमदार पटकथा सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी एकत्रितपणे लिहिली आहे. या चित्रपटातील गीतं दिग्गज जावेद अख्तर यांनी लिहिली असून अमित त्रिवेदी यांनी त्यांना उत्कृष्ट संगीत दिलं आहे. हा चित्रपट याच वर्षी 12 जून 2026 रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.

दुहेरी आनंद! दिव्यांका – विवेकने दिली चाहत्यांना खुषखबर, ‘करण अर्जुन आ गए’; जुळ्या मुलांना दिला जन्म

Web Title: Manoj bajpayee new movie governor trailer released based on 1990 economic crisis see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 05:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mangoes Export: भारतीय आंब्याची परदेशात धूम! चवीच्या प्रेमात पडले विदेशी, बाजारपेठांमध्ये गर्दीच गर्दी
1

Mangoes Export: भारतीय आंब्याची परदेशात धूम! चवीच्या प्रेमात पडले विदेशी, बाजारपेठांमध्ये गर्दीच गर्दी

Tata Motors आणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल
2

Tata Motors आणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल

Tatkal Ticket Booking Rules: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! ‘तत्काळ’ तिकीट बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल
3

Tatkal Ticket Booking Rules: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! ‘तत्काळ’ तिकीट बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल

Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये
4

Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

Amit Shah : अवैध घुसपैठींवर करडी नजर! अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे मेगा ऑपरेशन सुरू

May 26, 2026 | 06:01 PM
देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

May 26, 2026 | 05:59 PM
वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

वडगाव शेरीमध्ये दूषित पाणीपुरवठा, भामा- आसखेडमधील पाण्याला दुर्गंधी; रुग्णांचे प्रमाण वाढले

May 26, 2026 | 05:57 PM
MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

MPSC Group C Main Exam! गट ‘क’ मुख्य परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; १२ जुलै रोजी ६ केंद्रांवर होणार परीक्षा

May 26, 2026 | 05:55 PM
पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

May 26, 2026 | 05:39 PM
Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

Daund Crime : अपघाताचा बनाव रचून साडे 6 लाखांचे खोबरे लंपास; दौंड पोलिसांनी चौघांना ठोकल्या बेड्या

May 26, 2026 | 05:39 PM
” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

” हा तर आजारापेक्षा उपचार भयंकर असा प्रकार…” पुणे जमावबंदी निर्णयावरून सुप्रिया सुळेंचा सवाल

May 26, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM