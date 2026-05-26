देशाच्या मोठ्या आर्थिक संकटाची काळी कथा! मनोज बाजपेयी स्टार Governor चा अंगावर शहारे आणणारा ट्रेलर रिलीज

Governor Trailer: विपुल अमृतलाल शाह यांच्या ‘सनशाइन पिक्चर्स’ बॅनरखाली येणारा चित्रपट ‘गव्हर्नर’ इतिहासातील त्या अनकथित आणि दडपून ठेवलेल्या पानांना उलगडणार आहे, ज्यांची कधीच चर्चा झाली नव्हती. मनोज बाजपेयी यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध आणि दिग्गज दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेकर यांनी केले आहे. बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘द केरळ स्टोरी 2’ सारख्या चित्रपटांचे निर्माते आता प्रेक्षकांसाठी आणखी एक प्रभावी आणि हादरवून टाकणारा सिनेमॅटिक अनुभव घेऊन येत आहेत!
मनोज बाजपेयी यांच्या वाढदिवसानिमित्त जेव्हा विपुल अमृतलाल शाह यांच्या आगामी चित्रपट ‘गव्हर्नर’चा फर्स्ट लूक पोस्टर समोर आला, तेव्हापासूनच या मॉडर्न हिस्ट्री ड्रामाबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली होती. सस्पेन्सने भरलेल्या टीझरनंतर आता निर्मात्यांनी चित्रपटाचा एक अतिशय दमदार आणि थरारक ट्रेलर रिलीज केला आहे, जो अंगावर शहारे आणतो आणि विचार करायला भाग पाडतो.
चित्रपटाचा ट्रेलर भारताच्या आर्थिक इतिहासातील त्या सर्वात मोठ्या आणि काळ्याकुट्ट अध्यायावर प्रकाश टाकतो, जेव्हा 1990 साली आपला देश कंगाली आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता. ढासळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमुळे देशभर निर्माण झालेला गोंधळ आणि रस्त्यावर उतरलेला जनतेचा संताप ट्रेलरमध्ये प्रभावीपणे दाखवण्यात आला आहे. या महासंकटाच्या काळात भारताला बुडण्यापासून वाचवण्यासाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला, ज्याने सगळंच बदलून टाकलं. ट्रेलर देशाच्या त्या सर्वात कठीण आणि आव्हानात्मक काळाची वास्तव कहाणी मांडतो. मनोज बाजपेयी आणि अदा शर्मा यांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे हा चित्रपट खूपच आशादायक वाटतो.
ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर देशाच्या या सर्वात मोठ्या आणि अनसुना आर्थिक संकटाची कथा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. दमदार अभिनय आणि थेट मनाला भिडणारी कथा यांच्या जोरावर हा चित्रपट प्रत्येक भारतीयासाठी एक महत्त्वाचा चित्रपट ठरणार आहे.
इतकंच नाही, तर निर्मात्यांनी आजच्या पिढीतील त्या तरुणांसाठी एक खास आणि वेगळी स्क्रीनिंग आयोजित केली होती, ज्यांना 1990 मधील या मोठ्या आर्थिक घडामोडीबद्दल फारशी माहिती नव्हती. येथे या तरुणांना चित्रपटाचा शानदार ट्रेलर पाहायला मिळाला आणि त्याचबरोबर निर्माते व कलाकारांशी संवाद साधण्याची आणि चर्चा करण्याची संधीही मिळाली.
‘गव्हर्नर’ हा सत्य घटनांवर आधारित चित्रपट आहे, जो 1990 च्या दशकात भारतावर आलेल्या सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचं काळं सत्य समोर आणतो. चित्रपटाचा ट्रेलर एका अशा दमदार कथानकाची झलक देतो, जी प्रेक्षकांना हादरवून सोडेल. यात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेते मनोज बाजपेयी एका ‘गव्हर्नर’च्या कडक आणि वेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहेत, ज्यामध्ये प्रेक्षकांनी त्यांना यापूर्वी कधीच पाहिलं नाही.
प्रभावी संवादांनी सजलेला हा चित्रपट ‘सनशाइन पिक्चर्स’च्या बॅनरखाली सादर केला जात आहे. चिन्मय मांडलेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली आणि विपुल अमृतलाल शाह यांच्या निर्मितीत तयार झालेल्या या चित्रपटाचे सह-निर्माते आशिन ए. शाह आहेत. तर याची दमदार पटकथा सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी एकत्रितपणे लिहिली आहे. या चित्रपटातील गीतं दिग्गज जावेद अख्तर यांनी लिहिली असून अमित त्रिवेदी यांनी त्यांना उत्कृष्ट संगीत दिलं आहे. हा चित्रपट याच वर्षी 12 जून 2026 रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे.
