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तुमच्या गाडीतील ‘डॅश कॅम’ अपघात आणि कायदेशीर वादात कसा ठरू शकतो गेम चेंजर? जाणून घ्या

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:09 PM IST
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सारांश

गाडीतील डॅश कॅम अपघाताच्या वेळी तुमची चूक नसताना कायदेशीर आणि विम्याच्या कामात ठोस पुरावा म्हणून उपयोगी पडतो. यामुळे चुकीचे आरोप, रस्त्यावरील वाद आणि होणारे मोठे आर्थिक नुकसान यांपासून तुमचे उत्तम संरक्षण होते.

तुमच्या गाडीतील ‘डॅश कॅम’ अपघात आणि कायदेशीर वादात कसा ठरू शकतो गेम चेंजर? जाणून घ्या
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विस्तार

आजकाल रस्त्यावरील वाहनांची संख्या आणि अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. अशा वेळी रस्त्यावर कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही. अपघात झाल्यास चूक कोणाची, यावरून होणारे वाद आणि पोलिसांच्या कचाट्यातून सुटणे खूप कठीण होऊन बसते. या सर्व त्रासातून वाचण्यासाठी आजच्या काळात गाड्यांमध्ये ‘डॅश कॅम’ (Dashboard Camera) बसवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

हा एक छोटासा कॅमेरा केवळ प्रवास रेकॉर्ड करत नाही, तर कठीण प्रसंगात तुमचा जीव, पैसा आणि सन्मान कसा वाचवू शकतो, हे आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊया,

१. अपघाताच्या वेळी निर्दोषत्वाचा ठोस पुरावा

रस्त्यावर अनेकदा मोठ्या गाडीची चूक नसतानाही, ‘मोठी गाडी म्हणजेच तिचीच चूक असणार’ असा लोकांचा गैरसमज असतो. जर एखादी पादचारी व्यक्ती किंवा दुचाकीस्वार तुमच्या गाडीसमोर अचानक आला आणि अपघात झाला, तर डॅश कॅमचे रेकॉर्डिंग हा तुमचा सर्वात मोठा पुरावा ठरतो. हे फुटेज पोलिसांना दाखवून तुम्ही कायदेशीर कारवाई आणि खोट्या आरोपांपासून स्वतःला वाचवू शकता.

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२. इन्शुरन्स क्लेम (विमा मिळवणे) होतो सोपा आणि जलद

अपघातानंतर विम्याचे पैसे मिळवण्यासाठी कंपन्या अनेक कागदपत्रांची आणि पुराव्यांची मागणी करतात. कधीकधी तपास प्रक्रियेत महिने निघून जातात. अशा वेळी डॅश कॅमचे व्हिडिओ फुटेज विमा कंपनीला दिल्यास, अपघाताची सत्यता लगेच पटते. यामुळे तुमचा क्लेम कोणत्याही त्रासाशिवाय आणि वेळेत मंजूर होतो, ज्यामुळे तुमचे लाखो रुपये वाचतात.

३. रोड रेजआणि भ्रष्टाचारापासून संरक्षण

रस्त्यावर विनाकारण वाद घालणारे किंवा मुद्दाम गाडीला धडक देऊन पैसे उकळणारे ब्लॅकमेलर्स आजकाल खूप वाढले आहेत. तसेच, कधीकधी काही भ्रष्ट अधिकारीही चुकीच्या पद्धतीने दंडाची भीती दाखवतात. जेव्हा समोरच्या व्यक्तीला समजते की तुमच्या गाडीत डॅश कॅम लावलेला आहे आणि त्याचे कृत्य रेकॉर्ड होत आहे, तेव्हा समोरचा वाद घालण्याचे धाडस करत नाही.

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४. पार्किंगमधील चोऱ्या आणि तोडफोडीवर नजर

अनेक डॅश कॅममध्ये ‘पार्किंग मोड’ नावाचे वैशिष्ट्य असते. म्हणजेच, तुम्ही गाडी पार्क करून कुठे लांब गेलात आणि गाडी बंद असेल, तरीही गाडीला कोणी धक्का लावल्यास किंवा तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केल्यास कॅमेरा आपोआप चालू होतो आणि रेकॉर्डिंग सुरू करतो. यामुळे रात्रीच्या वेळी किंवा अनोळखी ठिकाणी तुमची गाडी सुरक्षित राहते.

५. चालकावर नियंत्रण

जर तुम्ही तुमची गाडी चालक, नातेवाईक किंवा मित्राला दिली असेल, तर ते गाडी कशी चालवत आहेत, यावर तुम्ही लक्ष ठेवू शकता. काही प्रगत डॅश कॅम थेट मोबाईल ॲपशी जोडलेले असतात, ज्यामुळे तुम्ही घरबसल्या गाडीच्या आतील आणि बाहेरील हालचाली थेट पाहू शकता. यामुळे गाडीचा गैरवापर टळतो.

थोडक्यात सांगायचे तरडॅश कॅमवर आज केलेला छोटासा खर्च भविष्यातील मोठ्या आर्थिक नुकसानीपासून आणि कायदेशीर मानसिक त्रासापासून तुमचे संरक्षण करतो. गाडीच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वतःच्या मानसिक शांततेसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि आधुनिक पर्याय आहे.

Web Title: Car dash cam benifits auto news marathi

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Published On: Jun 21, 2026 | 03:09 PM

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