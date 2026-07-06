पाण्यात गाडी बंद पडल्यास काय करावे? समजून घ्या ‘हायड्रोलिक लॉक’ आणि घ्यावयाची काळजी

पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचणे ही अत्यंत सामान्य समस्या आहे. अनेकदा या साचलेल्या पाण्यातून गाडी नेताना अचानक बंद पडते. अशा वेळी बहुतेक चालक घाबरून किंवा घाईगडबडीत वारंवार किक मारण्याचा प्रयत्न करतो. पण ही एक चूक तुमच्या गाडीचे इंजिन कायमचे निकामी करू शकते. यामागील तांत्रिक कारण म्हणजेच ‘हायड्रोलिक लॉक’ होय.
हायड्रोलिक लॉक म्हणजे काय?
गाडीचे इंजिन हे हवा आणि इंधन यांच्या मिश्रणावर चालते. इंजिनमधील पिस्टन जेव्हा वर-खाली फिरतात, तेव्हा ते हवेला सहजपणे कॉम्प्रेस करू शकतात. परंतु, जेव्हा गाडी साचलेल्या पाण्यातून जाते, तेव्हा इंजिनच्या एअर इनटेक पाईपमधून हवेऐवजी पाणी थेट सिलिंडरमध्ये जाते.
विज्ञान आणि मेकॅनिक्सचा साधा नियम आहे- हवा कॉम्प्रेस होऊ शकते, पण पाणी कॉम्प्रेस होऊ शकत नाही. जेव्हा पिस्टन सिलिंडरमधील पाण्याला दाबण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा पाणी जागचे हलत नाही. यामुळे पिस्टनवर उलट प्रचंड दबाव येतो आणि इंजिन जाम होते. याच स्थितीला ‘हायड्रोलिक लॉक’ म्हणतात.
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चुकूनही सेल्फ/किक का मारू नये?
जेव्हा गाडी पाण्यात बंद पडते आणि तुम्ही सेल्फ मारता, तेव्हा स्टार्टर मोटर इंजिनच्या पिस्टनला पूर्ण ताकदीने वर ढकलण्याचा प्रयत्न करते. सिलिंडरमध्ये आधीच पाणी साचलेले असल्यामुळे पिस्टन वर जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत जबरदस्तीने सेल्फ मारल्यास:
१. इंजिनचे कनेक्टिंग रॉड्स वाकतात किंवा तुटतात.
२. इंजिन ब्लॉकला तडे जाऊ शकतात.
३. संपूर्ण इंजिन निकामी होऊन मोठे नुकसान होऊ शकते.
गाडी पाण्यात बंद पडल्यास काय करावे?
पण लक्षात ठेवा, हे करतानाही सुरुवातीला डायरेक्ट सेल्फ मारायचा नाही!
१. दुचाकीसाठी उपाय
जर तुमची बाईक किंवा स्कूटी पाण्यात बंद पडली असेल, तर मेकॅनिकशिवाय तुम्ही स्वतः हे करू शकता,
२. चारचाकीसाठी उपाय
कारच्या बाबतीत मेकॅनिकशिवाय काम करणे थोडे कठीण असते, कारण इंजिन गुंतागुंतीचे असते. पण अत्यंत जिकिरीच्या प्रसंगी तुम्ही हे करू शकता,
जर तुमच्याकडे कोणतेही साधन नसेल आणि गाडी कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होत नसेल:
थोडक्यात सांगायचे तर पावसाळ्यात पाण्यात गाडी बंद पडल्यास संयम ठेवा. ‘एक सेल्फ’ तुमच्या खिशाला भारी पडू शकतो, त्यामुळे गाडी शांतपणे टो करून मेकॅनिककडे नेणे हाच शहाणपणा आहे.