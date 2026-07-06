PoK Protests: ‘सरफरोशी की तमन्ना’ गाण्याने पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! थेट भारताकडे मागितली मदत; 9 जुलैपासून महा-आंदोलनाची घोषणा

PoK anti Pakistan protests July 2026 : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) परिस्थिती आता पूर्णपणे हाताबाहेर गेली असून तिथल्या स्थानिक जनतेने पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराच्या क्रूर राजवटीविरोधात थेट बंडाचे रणशिंग फुंकले आहे. विशेष म्हणजे, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान ब्रिटिश हुकूमशाहीविरुद्ध क्रांतिकारकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असलेले बिस्मिल अझीमाबादी यांचे ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है’ हे गाणे आता पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलकांचा मुख्य नारा बनले आहे. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या एका अत्यंत खळबळजनक व्हिडिओमध्ये, हजारो आंदोलक एका विशाल मंचासमोर एकत्र आलेले दिसत आहेत, जिथे संयुक्त आवामी कृती समितीचे (JAAC) नेते माईक हातात धरून हे क्रांतिकारक गाणे गात पाकिस्तानी शासनाविरुद्ध लोकांना एकत्र आणत आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल यांनी या कवितेला आपला क्रांतिकारी नारा बनवले होते, आणि आज हाच नारा पाकिस्तानातून आझादी मिळवण्यासाठी PoK मध्ये गुंजत आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीच्या (JAAC) नेत्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि स्थानिक पोलिसांना थेट ‘दहशतवादी शक्ती’ (Terrorist Forces) म्हणून संबोधले आहे. आंदोलक नेत्यांनी जाहीरपणे इशारा दिला आहे की, “आमचे धैर्य संपण्यापूर्वी या जुलमी सरकारकडील गोळ्या संपतील, पण आम्ही आता मागे हटणार नाही.” जेएएसीच्या नेत्यांनी पाकिस्तानी प्रशासनाला ८ जुलैचा अंतिम अल्टिमेटम (Ultimatum) दिला आहे. जर सरकारने त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या आणि अन्न-वीज अनुदानाच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर ९ जुलैपासून संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये एक अत्यंत मोठी, निर्णायक आणि अभूतपूर्व “महा-चळवळ” सुरू केली जाईल, ज्याची जबाबदारी पूर्णपणे पाकिस्तान सरकारची असेल.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील हा जनक्षोभ दडपण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारने नेहमीप्रमाणेच लोकशाहीचा गळा आवळण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने जेएएसी (JAAC) या संघटनेवर अधिकृतपणे बंदी घातली असून, दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत (ATA) तिला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. शौकत नवाज मीर यांच्यासह संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांना आणि ६०० हून अधिक निष्पाप कार्यकर्त्यांना अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. या प्रदेशात महिनाभरापेक्षा जास्त काळापासून संपूर्ण शटर-डाऊन आणि चक्का-जाम आंदोलने सुरू आहेत, परंतु आंदोलक किंवा पाकिस्तानी प्रशासन यांपैकी कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही.
🚨 JAAC leaders have again openly labeled the Pakistani military and police as “terrorist forces,” warning that state bullets will run out before the people’s resolve does. A final ultimatum has been issued to Pakistan. With the July 8 deadline looming, protesters are gearing… pic.twitter.com/C2dqUGNAHn — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) July 6, 2026
credit – social media and Twitter
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भारतीय सुरक्षा आणि राजनैतिक सूत्रांकडून मिळालेल्या अत्यंत चिंताजनक माहितीनुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्या थेट आदेशानुसार पाकिस्तानी प्रशासनाने गेल्या २० दिवसांपासून या संपूर्ण प्रदेशातील अन्नधान्य, शिधावाटप (Ration) आणि अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवला आहे. पाकिस्तानी लष्कर PoK मधील लोकांना उपाशी ठेवून, त्यांचे खच्चीकरण करून हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “या प्रदेशावर सध्या पाकिस्ताने अमानुष आर्थिक नाकेबंदी (Economic Blockade) लादली आहे.” पाकिस्तानाच्या या क्रूर कृत्यांमुळे तिथली मानवी परिस्थिती अत्यंत बिकट आणि दयनीय झाली आहे.
Uprising enters Day 28 in Pakistan-occupied Kashmir (#PoK). Over 15,000 citizens of PoK gathered at the Rawalakot bus stand and the crowd echoed the iconic Indian revolutionary anthem written by our brave freedom fighter, Pt. Ram Prasad Bismil “Sarfaroshi ki tamanna ab hamare… pic.twitter.com/E4afJUBGvW — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) July 6, 2026
credit – social media and Twitter
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पाकिस्तानाचा हा अमानुष छळ आता पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना सहन होत नाहीये. तिथल्या जनतेला आता पाकिस्तानात राहायचे नसून, त्यांना भारतात सुरक्षितपणे परतायचे आहे, अशा भावना जाहीरपणे व्यक्त केल्या जात आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीचे (JAAC) प्रमुख नेते सरदार अमन यांनी थेट भारत सरकारला भावनिक साद घातली आहे. त्यांनी भारताकडे तातडीने औषधे आणि जीवनावश्यक अन्नपदार्थांची मागणी केली आहे.
सरदार अमन यांनी भारत सरकारला मानवतावादी दृष्टिकोनातून नियंत्रण रेषा (LoC) खुली करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून भुकेल्या आणि आजारी काश्मिरी जनतेला भारतातून मदत मिळू शकेल. “आम्हाला पाकिस्तानाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त करा आणि भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील करा,” अशा घोषणा आता PoK च्या गल्लीबोळात ऐकू येत आहेत. ९ जुलैच्या महा-आंदोलनाकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले असून, या भागात मोठा लष्करी संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.