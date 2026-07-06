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पावसाळी अ‍ॅक्सेसरीज; तुमची बाईक पाऊसात सुरक्षित राहण्यासाठी ही आहेत काही महत्त्वाची साधने! आत्ताच पाहून घ्या

Updated On: Jul 06, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात दुचाकी घसरण्याचा आणि खराब होण्याचा धोका जास्त असतो, त्यामुळे वॉटरप्रूफ मोबाईल होल्डर, अँटी-फॉग हेल्मेट वायझर आणि चैन ल्युब्रिकंट यांसारखी साधने वापरणे गरजेचे आहे. या आवश्यक बाईक अ‍ॅक्सेसरीजमुळे मुसळधार पावसातही सुरक्षितपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना प्रवास करणे शक्य होते.

पावसाळी अ‍ॅक्सेसरीज; तुमची बाईक पाऊसात सुरक्षित राहण्यासाठी ही आहेत काही महत्त्वाची साधने! आत्ताच पाहून घ्या
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विस्तार

पावसाळ्यात गाडी चालवणे म्हणजे अगदी जिकीरीचे काम असते. रस्ते निसरडे होणे, पाणी साचणे आणि पावसामुळे कमी दिसणे यांमुळे अपघातांचा धोका प्रचंड वाढतो. अशा वेळी आपली बाईक सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अ‍ॅक्सेसरीज स्वतः बरोबर वापरणे गरजेचे आहे. या काही बाईकसाठी १० आवश्यक साधनांची यादी खाली दिली आहे.

बाईकसाठी १० महत्त्वाच्या अ‍ॅक्सेसरीज

१. वॉटरप्रूफ मोबाईल होल्डर: पावसाळ्यात नेव्हिगेशनसाठी मोबाईल भिजण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यास हे अत्यंत गरजेचे साधन आहे.

२. अँटी-फॉग हेल्मेट वायझर: हेल्मेटच्या काचेवर वाफ जमू नये म्हणून अँटी-फॉग शिट किंवा स्प्रे वापरावा.

३. बाईक रेन कव्हर: बाईक पार्क करताना ती पूर्णपणे सुकी ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ कव्हर खूप आवश्यक आहे.

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४. टायर ग्रिप ग्रूव्ह क्लीनर: पावसाळ्यात टायरच्या ग्रिपमध्ये खडे अडकतात, ते काढण्यासाठी हे साधन उपयोगाचे ठरते.

५. चेन लुब्रिकंट: पावसामुळे बाईकची चेन लवकर कोरडी होते आणि गंजते. त्यामुळे नियमित ल्युब करणे गरजेचे आहे.

६. डिस्क लॉक (वॉटरप्रूफ): पावसाळ्यात चोरीचे प्रमाणही वाढू शकते, त्यामुळे गंज न लागणारे डिस्क लॉक वापरावे.

७. हँडगार्ड्स: हे हातांना थेट पावसाच्या माऱ्यापासून आणि थंड हवेपासून वाचवतात.

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८. निसरडे न होणारे सीट कव्हर: पावसात सीटवरून घसरू नये म्हणून वॉटर-रेझिस्टंट सीट कव्हर वापरावे.

९. लगेज वॉटरप्रूफ बॅग: बाईकवरून प्रवास करताना सामान सुरक्षित ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ बॅग्ज वापराव्यात.

१०. एलईडी फॉग लाईट्स: मुसळधार पावसात रस्ता स्पष्ट दिसण्यासाठी आणि समोरच्याला आपली बाईक दिसण्यासाठी हे उपयुक्त आहेत.

या अ‍ॅक्सेसरीजचा वापर करून तुम्ही तुमचा पावसाळी प्रवास अगदी बिनधास्तपणे सुरक्षित आणि सुखकर करू शकता.

Web Title: Rainy season accessories for bikes auto news marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 04:22 PM

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