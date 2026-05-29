इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप

देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढत्या दरांविरोधात काँग्रेसने कल्याणमध्ये अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.कल्याण स्टेशन परिसरात काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जमले होते. यावेळी पेट्रोल हुआ महंगा मेलोडी खाव ,डिझेल हुआ महंगा मेलोडी खाव गॅस हुआ महंगा मेलोडी खाव,अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. आंदोलनादरम्यान भाजप सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
आंदोलन अधिक लक्षवेधी करण्यासाठी नवीन सिंग हे घोड्यावर बसून स्टेशन परिसरात पोहोचले. यावेळी त्यांनी नागरिकांना मेलोडी चॉकलेटचे वाटप केले. सरकारकडून वाढत्या महागाईमुळे नागरिकांना मेलोडी खा आणि विसरा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा टोला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लगावला.
चॉकलेट वाटपानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोड्यावरूनच स्टेशन परिसरातून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. भाजप सरकार होश में आओ,महागाई कमी करा,सामान्य जनतेला दिलासा द्या,अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.
काँग्रेस नेत्यांनी इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक, घरगुती खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले असल्याचा आरोप केला. सरकारने तातडीने इंधन दरांवर नियंत्रण आणावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.