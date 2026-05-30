Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत

Updated On: May 30, 2026 | 02:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

Maruti Fronx Flex Fuel: मारुती सुझुकी ४ जून रोजी आपली पहिली फ्लेक्स-फ्यूएल कार सादर करण्याची शक्यता आहे. फ्रॉन्क्सवर आधारित हे मॉडेल १०० टक्के इथेनॉल, म्हणजेच ई१०० इंधनावर चालण्याची शक्यता आहे.

maruti suzuki fronx flex fuel car launch june 4 ethanol e100 engine details

Maruti Fronx : नवीन मारुती फ्रॉन्क्स पेट्रोलवर नव्हे, तर इथेनॉलवर चालेल. ४ जून रोजी याबाबत मोठे अनावरण होण्याची शक्यता आहे ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पेट्रोलला कायमचा बाय-बाय
  • केंद्रीय मंत्र्यांची उपस्थिती
  • इंजिनमधील तांत्रिक बदल

Maruti Fronx Flex Fuel Launch Date : भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी आणि देशातील वाढत्या पेट्रोल दरांनी त्रस्त असलेल्या वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) भारतामध्ये आपली पहिली फ्लेक्स-फ्यूएल कार सादर करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी ४ जून रोजी एका भव्य कार्यक्रमात मारुती सुझुकी आपली लोकप्रिय एसयूव्ही ‘फ्रॉन्क्स’ (Fronx) चे नवीन फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेल जगासमोर आणणार आहे. भारताला स्वच्छ ऊर्जेकडे नेण्याच्या आणि पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेतील हा एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत अनावरण

पर्यायी इंधनाचा सातत्याने पुरस्कार करणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा अनावरण सोहळा पार पडणार आहे. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत देशात इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा पुरवठा वाढवण्यावर मोठा भर दिला आहे. मारुतीची ही नवीन कार याच सरकारी योजनेला आणि पर्यावरणापूरक धोरणांना गती देईल. मारुतीने यापूर्वी ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’ आणि आंतरराष्ट्रीय ऑटो शोमध्ये या कारचे प्रोटोटाइप्स प्रदर्शित केले होते, मात्र आता ही कार प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

हे देखील वाचा : Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

नेमके काय आहे हे ‘फ्लेक्स-फ्यूएल’ तंत्रज्ञान?

अनेक लोकांना प्रश्न पडतो की फ्लेक्स-फ्यूएल म्हणजे नक्की काय? सर्वसाधारण पेट्रोल गाड्यांमध्ये आपण केवळ पेट्रोल किंवा जास्तीत जास्त २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) वापरू शकतो. जर त्यात १०० टक्के इथेनॉल टाकले, तर नेहमीचे इंजिन खराब होईल. परंतु, फ्लेक्स-फ्यूएल (Flex Fuel) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या गाड्यांमध्ये एक विशेष प्रकारची इंधन प्रणाली (Fuel System) आणि इंजिन मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवलेली असते. हे इंजिन १०० टक्के शुद्ध इथेनॉल म्हणजेच ‘E100’ इंधनावर देखील कोणत्याही बिघाडाशिवाय धावू शकते. गरज पडल्यास ही गाडी सामान्य पेट्रोलवरही चालवता येते, म्हणजेच चालकाकडे इंधन निवडण्याचा फ्लेक्सिबल (लवचिक) पर्याय असतो.

credit – social media and Twitter

इंजिनमधील बदल आणि किंमतीचे गणित

इथेनॉल हे पेट्रोलच्या तुलनेत जास्त गंज निर्माण करणारे आणि वेगळ्या ज्वलनशील क्षमतेचे इंधन आहे. त्यामुळे मारुतीने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स-फ्यूएलच्या इंजिनमध्ये, फ्युएल पाईप्स, इंधन टाकी आणि इंजिनच्या व्हॉल्व्हमध्ये अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक बदल केले आहेत. हे बदल करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागत असल्याने, ही फ्लेक्स-फ्यूएल कार नियमित पेट्रोल मॉडेलच्या तुलनेत किंचित महाग असण्याची शक्यता आहे. तथापि, पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल खूपच स्वस्त असल्याने, कार खरेदीचा अतिरिक्त खर्च अवघ्या काही महिन्यांतच वसूल होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

हे देखील वाचा : TATA चा मोठा धमाका! अवघ्या 4.69 लाखांत नवी Tiago Facelift लाँच, फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

भारतीय बाजारपेठेसाठी गेम चेंजर ठरणार फ्रॉन्क्स

मारुती सुझुकीने यापूर्वी जपानमध्ये ‘E85’ (८५% इथेनॉल) वर चालणारी फ्रॉन्क्स आणि भारतात ‘वॅगन आर’चे फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेल दाखवले होते. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे ग्राहकांसाठी सादर होणारी फ्रॉन्क्स ही देशातील पहिली १००% ‘E100’ अनुरूप कार ठरू शकते. या गाडीच्या किंमतीची आणि व्यावसायिक विक्रीच्या वेळेची अधिकृत घोषणा ४ जून रोजीच केली जाण्याची शक्यता आहे. मारुतीच्या या पावलामुळे भविष्यात टाटा, महिंद्रा आणि ह्युंडाई यांसारख्या इतर कंपन्याही आपल्या फ्लेक्स-फ्यूएल कार वेगाने बाजारात आणतील. जर देशभरात इथेनॉल पंपांची संख्या वाढली, तर हा भारतीय ऑटो क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ‘गेम चेंजर’ निर्णय ठरेल यात शंका नाही.

Web Title: Maruti suzuki fronx flex fuel car launch june 4 ethanol e100 engine details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 02:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज
1

Car Care Tips : लांब प्रवास असो वा रोजचा वापर! कारमध्ये असायलाच हव्यात ‘या’ 5 बजेट-फ्रेंडली अ‍ॅक्सेसरीज

‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी
2

‘या’ राज्यांमध्ये 1 जूनपासून Petrol-Diesel बंद, VAT कमी करण्यासह सरकारकडे मागण्या, नाहीतर संप पुकारण्याची तयारी

Maharashtra Breaking News Updates Today: अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: अनिल अंबानींना मोठा धक्का! Bank Fraud प्रकरणात CBI कडून पहिली चार्जशीट दाखल

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप
4

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत

Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत

May 30, 2026 | 02:32 PM
Amravati News: धरणांमध्ये ४१ टक्के जलसाठा शिल्लक! पावसाळ्यात यंदा धरणांतून विसर्गाचे प्रशासनाचे संकेत

Amravati News: धरणांमध्ये ४१ टक्के जलसाठा शिल्लक! पावसाळ्यात यंदा धरणांतून विसर्गाचे प्रशासनाचे संकेत

May 30, 2026 | 02:30 PM
Central Government Scholarship: पैशांअभावी शिक्षण सुटणार नाही! जाणून घ्या सरकारच्या ‘NMMSS’ स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर..

Central Government Scholarship: पैशांअभावी शिक्षण सुटणार नाही! जाणून घ्या सरकारच्या ‘NMMSS’ स्कॉलरशिपबद्दल सविस्तर..

May 30, 2026 | 02:27 PM
अरे वाह! …मग स्वस्त होणार Cylinder! होर्मुझमधील नाकाबंदी उठवली तर भारताचं टेन्शन संपणार?

अरे वाह! …मग स्वस्त होणार Cylinder! होर्मुझमधील नाकाबंदी उठवली तर भारताचं टेन्शन संपणार?

May 30, 2026 | 02:25 PM
चिंगी प्रेग्नेंट! स्वानंदी अंशुमनचं बिंग फोडणार, राजवाडेंना बसणार धक्का; ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

चिंगी प्रेग्नेंट! स्वानंदी अंशुमनचं बिंग फोडणार, राजवाडेंना बसणार धक्का; ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 30, 2026 | 02:16 PM
Chhagan Bhujbal-Parth Pawar dispute: राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय काय; पार्थ पवारांच्या हस्तक्षेपावर छगन भुजबळ का भडकले?

Chhagan Bhujbal-Parth Pawar dispute: राष्ट्रवादीत नेमकं चाललंय काय; पार्थ पवारांच्या हस्तक्षेपावर छगन भुजबळ का भडकले?

May 30, 2026 | 02:11 PM
Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

Tiffany Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मुलीचे राजस्थान कनेक्शन? ताजमहाल पाहून टिफनी ट्रम्प थेट जैसलमेरला रवाना; कारण आले समोर

May 30, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM