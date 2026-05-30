Maruti Fronx: 4 जूनला बंपर ऑफर! मारुती सुझुकी लाँच करणार 100% इथेनॉलवर चालणारी पहिली कार; जाणून घ्या काय असेल किंमत

Maruti Fronx Flex Fuel Launch Date : भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी आणि देशातील वाढत्या पेट्रोल दरांनी त्रस्त असलेल्या वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी बातमी समोर आली आहे. देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) भारतामध्ये आपली पहिली फ्लेक्स-फ्यूएल कार सादर करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी ४ जून रोजी एका भव्य कार्यक्रमात मारुती सुझुकी आपली लोकप्रिय एसयूव्ही ‘फ्रॉन्क्स’ (Fronx) चे नवीन फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेल जगासमोर आणणार आहे. भारताला स्वच्छ ऊर्जेकडे नेण्याच्या आणि पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेतील हा एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
पर्यायी इंधनाचा सातत्याने पुरस्कार करणारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा अनावरण सोहळा पार पडणार आहे. भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत देशात इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा पुरवठा वाढवण्यावर मोठा भर दिला आहे. मारुतीची ही नवीन कार याच सरकारी योजनेला आणि पर्यावरणापूरक धोरणांना गती देईल. मारुतीने यापूर्वी ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’ आणि आंतरराष्ट्रीय ऑटो शोमध्ये या कारचे प्रोटोटाइप्स प्रदर्शित केले होते, मात्र आता ही कार प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
अनेक लोकांना प्रश्न पडतो की फ्लेक्स-फ्यूएल म्हणजे नक्की काय? सर्वसाधारण पेट्रोल गाड्यांमध्ये आपण केवळ पेट्रोल किंवा जास्तीत जास्त २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) वापरू शकतो. जर त्यात १०० टक्के इथेनॉल टाकले, तर नेहमीचे इंजिन खराब होईल. परंतु, फ्लेक्स-फ्यूएल (Flex Fuel) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या गाड्यांमध्ये एक विशेष प्रकारची इंधन प्रणाली (Fuel System) आणि इंजिन मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवलेली असते. हे इंजिन १०० टक्के शुद्ध इथेनॉल म्हणजेच ‘E100’ इंधनावर देखील कोणत्याही बिघाडाशिवाय धावू शकते. गरज पडल्यास ही गाडी सामान्य पेट्रोलवरही चालवता येते, म्हणजेच चालकाकडे इंधन निवडण्याचा फ्लेक्सिबल (लवचिक) पर्याय असतो.
🚨Maruti Suzuki to launch flex-fuel car that runs on 100% ethanol on Environment Day: Nitin Gadkari pic.twitter.com/dr5MY013V4 — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) May 25, 2026
इथेनॉल हे पेट्रोलच्या तुलनेत जास्त गंज निर्माण करणारे आणि वेगळ्या ज्वलनशील क्षमतेचे इंधन आहे. त्यामुळे मारुतीने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स-फ्यूएलच्या इंजिनमध्ये, फ्युएल पाईप्स, इंधन टाकी आणि इंजिनच्या व्हॉल्व्हमध्ये अनेक महत्त्वाचे तांत्रिक बदल केले आहेत. हे बदल करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागत असल्याने, ही फ्लेक्स-फ्यूएल कार नियमित पेट्रोल मॉडेलच्या तुलनेत किंचित महाग असण्याची शक्यता आहे. तथापि, पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल खूपच स्वस्त असल्याने, कार खरेदीचा अतिरिक्त खर्च अवघ्या काही महिन्यांतच वसूल होईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
मारुती सुझुकीने यापूर्वी जपानमध्ये ‘E85’ (८५% इथेनॉल) वर चालणारी फ्रॉन्क्स आणि भारतात ‘वॅगन आर’चे फ्लेक्स-फ्यूएल मॉडेल दाखवले होते. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे ग्राहकांसाठी सादर होणारी फ्रॉन्क्स ही देशातील पहिली १००% ‘E100’ अनुरूप कार ठरू शकते. या गाडीच्या किंमतीची आणि व्यावसायिक विक्रीच्या वेळेची अधिकृत घोषणा ४ जून रोजीच केली जाण्याची शक्यता आहे. मारुतीच्या या पावलामुळे भविष्यात टाटा, महिंद्रा आणि ह्युंडाई यांसारख्या इतर कंपन्याही आपल्या फ्लेक्स-फ्यूएल कार वेगाने बाजारात आणतील. जर देशभरात इथेनॉल पंपांची संख्या वाढली, तर हा भारतीय ऑटो क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ‘गेम चेंजर’ निर्णय ठरेल यात शंका नाही.