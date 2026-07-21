Rahul Gandhi: राजधानी तापली! पंतप्रधान निवासाबाहेर ३ तास ठिय्या मांडणारे राहुल गांधी अन् अखिलेश यादव पोलिसांच्या ताब्यात

#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, protesting with Opposition leaders and workers at Lok Kalyan Marg, detained by Delhi Police. pic.twitter.com/mkctEgsybl — ANI (@ANI) July 21, 2026
नीट पेपरफुटीप्रकरणी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी या आंदोलकांनी संसदेवर धडक मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी त्यांच्यावर अमानुष लाठीचार्ज केला. या लाठीमारामुळे देशभरातील तरुण आणि विद्यार्थी वर्गात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. याच लाठीमाराचा आणि सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध नोंदवण्यासाठी आज लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी थेट पंतप्रधान निवासाकडे जोरदार आंदोलन केले.
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पंतप्रधान निवासाबाहेर रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसलेल्या नेत्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांची तातडीने हकालपट्टी झाली पाहिजे,” अशी आक्रमक भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली. विरोधकांच्या या अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाची मोठी पळापळ झाली. अखेर ३ तासांच्या हायड्राम्यानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर प्रमुख नेत्यांना व्हॅनमध्ये बसवून ताब्यात घेतले.