गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Stress Eating: मूड खराब होताच भूक लागते? ‘स्ट्रेस ईटिंग’ची ही लक्षणे अजिबात दुर्लक्षित करू नका

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

Stress Eating Symptoms: तणावाच्या काळात कधीतरी जास्त खाणे सामान्य असू शकते. मात्र, ही सवय वारंवार होत असेल आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्नाचा आधार घेतला जात असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मूड खराब होताच भूक लागते?
  • ‘स्ट्रेस ईटिंग’ची ही लक्षणे
  • स्ट्रेस ईटिंग म्हणजे काय?
दैनंदिन जीवनातील धावपळ, कामाचा ताण, आर्थिक चिंता किंवा वैयक्तिक समस्यांमुळे अनेकजण तणावाचा सामना करत असतात. अशा वेळी काही लोकांची भूक कमी होते, तर काहींना वारंवार काहीतरी खाण्याची इच्छा होते. विशेषतः गोड, तळलेले किंवा जंक फूड खाल्ल्याने काही काळ मन शांत झाल्यासारखे वाटते. मात्र, ही सवय वारंवार होत असेल तर ती ‘स्ट्रेस ईटिंग’ म्हणजेच तणावामुळे होणारे अति खाणे असू शकते. वेळेत याकडे लक्ष न दिल्यास वजन वाढणे, लठ्ठपणा आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात.

Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य

स्ट्रेस ईटिंग म्हणजे काय?

स्ट्रेस ईटिंग म्हणजे पोटाची खरी भूक नसतानाही तणाव, चिंता, नैराश्य किंवा भावनिक अस्वस्थतेमुळे वारंवार अन्न खाणे. अशा वेळी शरीराला अन्नाची गरज नसते, पण मनाला आराम मिळावा म्हणून व्यक्ती खाण्याकडे वळते. ही सवय हळूहळू दैनंदिन जीवनाचा भाग बनू शकते.

स्ट्रेस ईटिंगची प्रमुख लक्षणे

  • तणाव किंवा चिंता वाढली की लगेच काहीतरी खावेसे वाटणे.
  • गोड, चॉकलेट, तळलेले किंवा जंक फूडची तीव्र इच्छा होणे.
  • पोट भरलेले असतानाही खाणे सुरू ठेवणे.
  • खाल्ल्यानंतर अपराधीपणाची किंवा पश्चात्तापाची भावना निर्माण होणे.
  • भावनिक तणाव कमी करण्यासाठी वारंवार अन्नाचा आधार घेणे.

स्ट्रेसमध्ये जास्त खाण्याचे कारण काय?

तणावाच्या काळात शरीरात कॉर्टिसोलसारख्या तणावाशी संबंधित हार्मोन्सचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे जास्त कॅलरी असलेले पदार्थ खाण्याची इच्छा निर्माण होते. अशा पदार्थांमुळे काही काळ आनंदाची भावना मिळते, पण ही सवय दीर्घकाळासाठी आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

यामुळे कोणते धोके वाढू शकतात?

स्ट्रेस ईटिंगमुळे वजन झपाट्याने वाढणे, लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल वाढणे आणि हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो. तसेच मानसिक तणावही अधिक वाढण्याची शक्यता असते.

स्ट्रेस ईटिंगवर नियंत्रण कसे मिळवावे?

  • तणाव जाणवल्यास लगेच खाण्याऐवजी काही वेळ चालणे किंवा श्वसनाचे व्यायाम करा.
  • फळे, ड्राय फ्रुट्स आणि पौष्टिक स्नॅक्सचा पर्याय निवडा.
  • पुरेशी झोप आणि नियमित व्यायामाला प्राधान्य द्या.
  • दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.
  • तणाव सतत जाणवत असल्यास मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा समुपदेशकांचा सल्ला घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Hair Care Tips: कमकुवत केसांसाठी फायदेशीर ठरेल रोजमेरी ऑइल! जाणून घ्या वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या

Web Title: Stress eating symptoms causes treatment health tips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Yavatmal News: अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई शून्य? आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; मिठाई साठवणुकीची जुनीच पद्धत
1

Yavatmal News: अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई शून्य? आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर; मिठाई साठवणुकीची जुनीच पद्धत

Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप
2

Health Tips: रात्री उशिरापर्यंत जागे राहता? ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो, मिळेल गाढ आणि शांत झोप

पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा
3

पावसाळ्यात अजिबात खाऊ नका ‘या’ प्रकारचे मासे, अन्यथा डायरिया होऊन शरीरात वाढेल थकवा- अशक्तपणा

सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय
4

सकाळी की रात्री? दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या आरोग्यदायी पर्याय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 23, 2026 | 09:38 AM
NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

Jul 23, 2026 | 09:38 AM
राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला सुरुवात; पहिल्या टप्प्यातील यादी जाहीर, तब्बल ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांची निवड

राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीला सुरुवात; पहिल्या टप्प्यातील यादी जाहीर, तब्बल ‘इतक्या’ शेतकऱ्यांची निवड

Jul 23, 2026 | 09:37 AM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा; बारवी धरण ५९ टक्क्यांवर, धरणसाठ्यात समाधानकारक वाढ

ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा; बारवी धरण ५९ टक्क्यांवर, धरणसाठ्यात समाधानकारक वाढ

Jul 23, 2026 | 09:30 AM
Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Ashadhi Ekadashi 2026 : आषाढी-एकादशीच्या उपवासाला घरी बनवा मखान्यांचा कुरकुरीत डोसा, रेसिपी आहे फार क्वीक

Jul 23, 2026 | 09:26 AM
काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

काय सांगता सापदेखील निघाला Oggy चा फॅन, चिमुकल्याच्या शेजारी बसून पाहू लागला कार्टून; मजेदार Video Viral

Jul 23, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा