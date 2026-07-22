Stress Eating: मूड खराब होताच भूक लागते? ‘स्ट्रेस ईटिंग’ची ही लक्षणे अजिबात दुर्लक्षित करू नका

Refined Oil: रिफाइंड तेलात बनवलेले अन्न खरंच आरोग्यासाठी घातक? जाणून घ्या सत्य
स्ट्रेस ईटिंग म्हणजे पोटाची खरी भूक नसतानाही तणाव, चिंता, नैराश्य किंवा भावनिक अस्वस्थतेमुळे वारंवार अन्न खाणे. अशा वेळी शरीराला अन्नाची गरज नसते, पण मनाला आराम मिळावा म्हणून व्यक्ती खाण्याकडे वळते. ही सवय हळूहळू दैनंदिन जीवनाचा भाग बनू शकते.
स्ट्रेस ईटिंगमुळे वजन झपाट्याने वाढणे, लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल वाढणे आणि हृदयविकारांचा धोका वाढू शकतो. तसेच मानसिक तणावही अधिक वाढण्याची शक्यता असते.
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