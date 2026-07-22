शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

Devendra Fadnavis Birthday Chiplun Blood Donation: चिपळूण शहर भाजप मंडलतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त अपरांत हॉस्पिटल येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चिपळूण शहर भाजप मंडलतर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन
  • शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
  • माणुसकी, बंधुभाव आणि एकतेचा संदेश
चिपळूण : राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त चिपळूण शहरातील अपरांत हॉस्पिटल येथे चिपळूण शहर भाजप मंडलतर्फे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.यावेळी भाजपा रत्नागिरी दक्षिण जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी यावेळी आपल्या मनोगतात रक्ताला जात, धर्म, भाषा नसते. गरजू कोणत्याही जातीचा असो, त्याला कोणत्याही रक्तगटाचे रक्त लागू शकते.

Ratnagiri News: रत्नागिरीचा कायापालट ठरला! ७ कोटींचे भव्य शॉपिंग सेंटर, पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस निधी

रक्तदानातून समाजात माणुसकी, बंधुभाव आणि एकतेचा संदेश जातो. शिवाय रक्तदान हीच खरी देशभक्ती आणि समाजसेवा आहे. म्हणून प्रत्येक सक्षम नागरिकाने वर्षातून किमान दोन वेळा स्वेच्छेने रक्तदान केले पाहिजे. भीती, गैरसमज बाजूला ठेवून आपण पुढे आलो पाहिजे. कारण तुमचे एक थेंब रक्त कोणासाठीतरी संजीवनी ठरू शकते, असेही नमूद केले.

यावेळी आमदार प्रमोद जठार, भाजपाचे रत्नागिरी जिल्हा उपाध्यक्ष बळीराम मोरे, जिल्हा सरचिटणीस स्वानंद रानडे, जिल्हा सरचिटणीस सुप्रिया उत्तेकर, अल्पसंख्याक मोर्चा जिल्हाध्यक्ष लियाकत शहा, उपनगराध्यक्षा रुपाली दांडेकर, जिल्हा चिटणीस योगेश शिर्के, शहर मंडळ अध्यक्ष शशिकांत मोदी, ग्रामीण महिला मोर्चा अध्यक्ष आदिती गुडेकर, शहर सरचिटणीस सारिका भावे, आरोग्य सभापती शुभम पिसे, नगरसेवक संदीप भिसे, नगरसेविका अंजली कदम, नगरसेविक शीतल रानडे, सहकार सेल जिल्हाध्यक्ष रत्नदीप देवळेकर, चिपळूण ग्रामीण प्रभारी रामदास राणे, युवा मोर्चा सरचिटणी कुणाल आंबेकर, महेश दीक्षित, इम्तियाज कडू, संजय शेरे, नरेंद्र बेलवलकर, विलास चव्हाण, रुही खेडेकर, सपना भिसे, माधुरी शिंदे, श्रुती जोशी, पूजा कदम, ज्योती देसाई, विभावरी जाधव यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व रक्तदाते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Chiplun Flood News : अचानक वाढलेल्या वशिष्ठीच्या पाण्यात अडकले कुटुंब , एनरॉन परिसरातील थरार प्रसंग

Web Title: Chiplun bjp blood donation camp devendra fadnavis birthday ratnagiri news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 08:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात
1

‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

Vijay Wadettiwar: ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार अन् ड्रग्जची धमकी हा लोकशाहीवर हल्ला’; विजय वडेट्टीवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
2

Vijay Wadettiwar: ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीमार अन् ड्रग्जची धमकी हा लोकशाहीवर हल्ला’; विजय वडेट्टीवार यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

CM Fadnavis Birthday: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी रोजगार अन् कौशल्य विकासाचा संकल्प दृढ – मंत्री मंगल प्रभात लोढा
3

CM Fadnavis Birthday: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी रोजगार अन् कौशल्य विकासाचा संकल्प दृढ – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

Devendra Fadnavis Birthday: संघ स्वयंसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा गाजवलाय आपला दबदबा?
4

Devendra Fadnavis Birthday: संघ स्वयंसेवक ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस यांनी कसा गाजवलाय आपला दबदबा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Jul 24, 2026 | 12:46 PM
Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Jul 24, 2026 | 12:45 PM
Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jul 24, 2026 | 12:19 PM
Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 12:15 PM
दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

Jul 24, 2026 | 12:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा