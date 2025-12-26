Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mahindra ची ‘ही’ कार Tata Sierra ची हवा टाइट करणार? टेस्टिंग दरम्यान झाली स्पॉट

महिंद्रा कंपनी त्यांची नवीन कार ऑफर करण्याच्या तयारीत आहे, जी थेट टाटा सिएरासोबत स्पर्धा करणार आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:56 AM
Mahindra ची ‘ही’ कार Tata Sierra ची हवा टाइट करणार? टेस्टिंग दरम्यान झाली स्पॉट
Follow Us:
Follow Us:
  • Mahindra Vision S टेस्टिंग दरम्यान झाली स्पॉट
  • थेट टाटा सिएराला मिळणार टक्कर
  • जाणून घ्या महिंद्राच्या नवीन एसयूव्हीचे फीचर्स
Mahindra आपल्या नव्या NU IQ मल्टी-एनर्जी प्लॅटफॉर्मवर आधारित SUV मॉडेल्स टप्प्याटप्प्याने भारतीय बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. याच मालिकेतील Mahindra Vision S ही SUV सध्या प्रोडक्शनच्या टप्यात आहे. नुकतेच ही SUV रोड टेस्टिंगदरम्यान दिसून आली आहे. Vision S ला Scorpio चा अधिक कॉम्पॅक्ट आणि आधुनिक अवतार मानले जात असून, लाँचनंतर ती Tata Sierra सारख्या येऊ घातलेल्या SUVs ला थेट स्पर्धा देऊ शकते.

दमदार आणि रफ-टफ डिझाइन

Mahindra Vision S चा डिझाइन खूपच मजबूत आणि बॉक्सी दिसतो. सरळ फ्रंट, फ्लॅट बोनट आणि एकूणच रफ-अँड-टफ SUV लूक यामुळे ती ट्रॅडिशनल SUV ची आठवण करून देते. गोल हेडलॅम्प्स आणि उभ्या रचनेची ग्रिल यामुळे क्लासिक टच मिळतो. Thar Roxx प्रमाणेच यामध्ये LED DRL हेडलाइट्ससोबत इंटिग्रेशन असण्याची शक्यता आहे. टेस्ट मॉडेलमध्ये फ्रंट ग्रिलखाली रडार युनिट दिसून आल्याने, यात ADAS फीचर्स दिले जाण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

2026 मध्ये SUVs चे राज्य! ‘या’ कार मार्केट गाजवण्याचा फुल तयारीत

हाय ग्राउंड क्लीयरेंस आणि मजबूत सस्पेंशन

Vision S चे आणखी एक मोठे फीचर्स म्हणजे त्याचे हाय ग्राउंड क्लीयरेंस. मोठे व्हील्स, जाड टायर्स आणि लांब सस्पेंशनमुळे ही SUV खराब रस्त्यांवरही सहज धावण्यासाठी सज्ज असेल. रिपोर्टनुसार, यात 5-लिंक रिअर इंडिपेंडंट सस्पेंशन देण्यात येऊ शकते. साइड प्रोफाइलमध्ये फ्लश डोअर हँडल्स, रुंद व्हील आर्च आणि सरळ रूफ दिसते. मोठा ग्लास एरिया असल्याने केबिनमधून बाहेरची व्हिसिबिलीटी उत्तम मिळेल.

इंटिरिअर आणि फीचर्स

मागील बाजूला Vision S मध्ये पारंपरिक SUV डिझाइन कायम ठेवण्यात आले आहे. टेलगेटवर लावलेले स्पेअर व्हील तिचा ऑफ-रोड लूक अधिक ठसठशीत करते. आतल्या बाजूला प्रीमियम केबिन देण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. SUV मध्ये मोठा पॅनोरमिक सनरूफ, डॅशबोर्डवर दोन मोठ्या स्क्रीन आणि नवीन ड्युअल-टोन थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिले जाऊ शकते. केबिनमध्ये सॉफ्ट-टच मटेरियलचा वापर अपेक्षित आहे.

Tata Safari Petrol की MG Hector Plus, पेट्रोल इंजिन असणारी कोणती SUV आहे एकदम क्लास?

इंजिन पर्याय आणि लॉन्च टाइमलाईन

Mahindra कडून अद्याप इंजिनविषयी अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र Vision S मध्ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल आणि 1.5 लीटर टर्बो डिझेल इंजिनचे पर्याय मिळू शकतात. पुढील टप्प्यात याचे हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक व्हर्जनही सादर होण्याची शक्यता आहे. लॉन्चनंतर ही SUV Tata Sierra साठी एक मजबूत प्रतिस्पर्धी ठरू शकते.

Web Title: Competitor of tata sierra mahindra vision s spotted while testing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 11:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
1

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
2

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
3

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
4

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 12:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Jan 21, 2026 | 12:44 PM
स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

Jan 21, 2026 | 12:42 PM
‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Jan 21, 2026 | 12:38 PM
BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

Jan 21, 2026 | 12:35 PM
Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:22 PM
NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

Jan 21, 2026 | 12:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM