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Driving Licence : वयाच्या 50 वर्षांपर्यंत लायसन्स होणार वैध; RTO चे टेन्शन संपले, सर्व सेवा घरबसल्या ऑनलाइन होणार

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

Driving Licence New Rules: केंद्र सरकार वाहन चालविण्याचे परवाने आणि वाहन-संबंधित सेवांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये वाहन चालविण्याच्या परवान्याच्या वैधतेचा कालावधी वाढवण्याचा समावेश असू शकतो.

driving licence new rules validity 50 years rto online services negative points 2026

Driving Licence : वयाच्या ५० वर्षांपर्यंत लायसन्स होणार वैध; RTO चे टेन्शन संपले, सर्व सेवा घरबसल्या ऑनलाइन होणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • वयाच्या ५० वर्षांपर्यंत वैध राहणारा परवाना
  • RTO च्या चकरा मारण्यापासून सुटका
  • ट्रॅफिक नियम तोडल्यास ‘नेगेटिव्ह पॉईंट्स’

Driving Licence New Rules India 2026 : देशभरातील कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी येत आहे. जर तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स काढले असेल किंवा काढण्याचा विचार करत असाल, तर आरटीओ (RTO) कार्यालयात वारंवार जाण्याच्या कटकटीतून आता तुमची कायमची सुटका होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार वाहन परवान्याशी संबंधित नियमांमध्ये आणि वाहन सेवांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन प्रस्तावित नियमांमुळे केवळ लायसन्सची वैधता वाढणार नाही, तर आरटीओशी संबंधित बहुतांश कामे तुमच्या मोबाईलवर एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

आता वयाच्या ५० वर्षांपर्यंत टेन्शन फ्री!

सध्याच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती सामान्य ड्रायव्हिंग लायसन्स काढते, तेव्हा त्याची वैधता साधारणपणे २० वर्षांसाठी किंवा परवानाधारकाचे वय ४० वर्षे होईपर्यंत असते. यानंतर लोकांना पुन्हा नूतनीकरणाच्या (Renewal) लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागते. मात्र, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या नव्या प्रस्तावानुसार, आता लायसन्स थेट वाहनचालकाचे वय ५० वर्षे होईपर्यंत वैध ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा मुख्य उद्देश नागरिकांवरील सरकारी कागदपत्रांचा आणि वारंवार फॉर्म भरण्याचा भार कमी करणे हा आहे. एकदा लायसन्स काढल्यानंतर तरुणांना थेट वयाच्या पन्नाशीपर्यंत नूतनीकरणाची अजिबात काळजी करावी लागणार नाही.

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लायसन्स रिन्युअल आणि ट्रान्सफर आता पूर्णपणे डिजिटल

सरकार केवळ लायसन्सची वैधता वाढवून थांबणार नाहीये, तर आरटीओ कार्यालयातील दलाल आणि गर्दी मोडीत काढण्यासाठी सर्व महत्त्वाच्या सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणत आहे. यामध्ये ‘वाहन मालकी हस्तांतरण’ (Vehicle Ownership Transfer) आणि ‘लायसन्स नूतनीकरण’ यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर, कोणतीही व्यक्ती घरातूनच आपल्या वाहनाची खरेदी-विक्री ऑनलाइन करू शकेल आणि लायसन्स देखील डिजिटल पद्धतीने रिन्यू करू शकेल. यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (RTO) लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा आणि सरकारी विलंबाची समस्या पूर्णपणे नष्ट होईल.

नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्यावर सरकारचा भर

या क्रांतिकारी बदलांमागे केंद्र सरकारचा ‘ईझ ऑफ लिविंग’ (Ease of Living) म्हणजेच सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर आणि सुलभ करण्याचा दृष्टिकोन आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया जितकी पारदर्शक आणि डिजिटल असेल, तितकाच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि लोकांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेत हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे.

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सावधान! ट्रॅफिक नियम मोडल्यास होणार मोठी कारवाई!

एकीकडे प्रामाणिक वाहनचालकांसाठी नियम सोपे केले जात असतानाच, दुसरीकडे बेजबाबदारपणे गाड्या चालवणाऱ्यांवर सरकार कडक कश आवळणार आहे. या नवीन प्रणालीमध्ये चालकांसाठी ‘नेगेटिव्ह पॉईंट्स’ (Negative Marking) लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. जर तुम्ही ट्रॅफिक सिग्नल तोडला, ओव्हरस्पीडिंग केली किंवा इतर नियमांचे उल्लंघन केले, तर तुमच्या डिजिटल प्रोफाइलमध्ये नकारात्मक गुण जमा होतील. हे गुण एका ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स तात्पुरते निलंबित किंवा कायमचे रद्द केले जाऊ शकते. त्यामुळे नवीन नियमांचा फायदा घेताना वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे. सध्या हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात असून, लवकरच यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Driving licence new rules validity 50 years rto online services negative points 2026

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:30 PM

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