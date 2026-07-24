Maharashtra Breaking News Updates Today: थोड्या वेळात CJP ची पत्रकार परिषद

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण!
उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध समाजसेवक सोनम वांगचुक यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात होती. उपोषणादरम्यान बिघडलेल्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर १८ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने जंतर-मंतरवरून हलवून रुग्णालयात दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.
24 Jul 2026 12:36 PM (IST)
नशेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मेफेनटर्मिन सल्फेट (टर्मिन) इंजेक्शनची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या दोन जणांना वाघोली पोलिसांनी अटक केली. आरोपींकडून टर्मिन इंजेक्शनच्या १०० बाटल्या, दुचाकीसह सुमारे २ लाखांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. सूरज पद्माकर भुत्ते (वय १९) व आकाश गणेश धनवटे (वय १९, दोघे रा. लोणीकंद) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शनाखाली व परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या 'मिशन क्रॅकडाऊन' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली.
24 Jul 2026 12:24 PM (IST)
24 Jul 2026 12:12 PM (IST)
बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख (वय ६५) यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यापूर्वी शेख यांनी व्हिडिओ तयार करून आर्थिक व्यवहार, थकित रक्कम व कथित मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले होते. याबाबत त्यांच्या पत्नी सुलताना शेख यांनी स्वारगेट पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांची पत्नी, राजकीय पदाधिकारी बाळासाहेब शेडगे, रघुनाथ गौडा अशा १२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशातच आता बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्या प्रकरणात माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या पत्नीला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर गुरुवारी अटी शर्तीवर अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
24 Jul 2026 11:56 AM (IST)
मेदांता रुग्णालयात दाखल असलेल्या सोनम वांगचुक यांनी 23 जुलैच्या मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. केंद्र सरकारचे दोन मंत्री, जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या मोठ्या मनधरणीनंतर त्यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. NEET पेपर लीक प्रकरण आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असतानाच सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर सलग 26 दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. मात्र या निर्णयानंतरही आंदोलन संपलेले नसल्याचे स्पष्ट करत कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दिपके यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
24 Jul 2026 11:55 AM (IST)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफचं शस्त्र वापरलं आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशांना चांगलाच दणका बसणार आहे. नुकतीच त्यांनी आयात शुल्काबाबत मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेने गुरुवारी Forced labor बद्दलच्या चिंतेमुळे 60 व्यापारी भागीदारांवर नवीन शुल्क जाहीर केले आहे. हे नवीन शुल्क, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला लादलेल्या आणि आता मुदत संपत असलेल्या जागतिक शुल्कांची जागा घेतील. याचा भारतीय उद्योगांवर काय परिणाम होणार?
24 Jul 2026 11:54 AM (IST)
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सोसायटीच्या प्रतिनिधीची निवड करण्याच्या ठरावावरून मालखेड (ता. कराड) येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीत सदस्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. या वादातून चेअरमनला मारहाण केल्यानंतर भांडण सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या सदस्यावर कोयत्याने वार करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना शुक्रवारी (दि.24) सकाळी घडली. याप्रकरणी दोन सख्ख्या भावांविरुद्ध कराड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
24 Jul 2026 10:50 AM (IST)
रणबीर कपुरच्या ‘रामायण’ चित्रपटासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पॅनेल सुरू होण्याच्या अवघ्या काही मिनिटांपूर्वी चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी ‘रामायण’चा ट्रेलर २४ जुलै रोजी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित केला जाणार नसल्याची घोषणा केली. कॉमिक-कॉनमध्ये ट्रेलरची पहिली झलक पाहिल्यानंतर तो ऑनलाइन रिलीज होण्याची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांना या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
24 Jul 2026 10:41 AM (IST)
नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि युवकांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयात मोठे प्रशासकीय फेरबदल केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची घोषणा केल्यानंतर गुरुवारी उशिरा शिक्षण मंत्रालयात दोन नव्या सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांची बदली करून त्यांची पंचायतराज मंत्रालयाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
24 Jul 2026 10:20 AM (IST)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या वाढत्या क्षमतेच्या दरम्यान, सायबर सुरक्षेसंदर्भात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सुरक्षा चाचणी दरम्यान, ओपनएआयचे प्रगत एआय एजंटने कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अब्ज डॉलरच्या एआय कंपनी हगिंग फेसच्या सिस्टीममधील सुरक्षिततेवर सायबर हल्ला केल्याचे सांगितलं जात आहे. सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात मोठ्या बदलाचे हे संकेत असल्याचे तज्ज्ञ मानत आहेत. ही घटना उघडकीस आली जेव्हा ओपनएआय त्यांच्या एआय प्रणालींच्या सुरक्षिततेची चाचणी घेण्यासाठी रेड टीमिंग चाचणी करत होते. अशा चाचण्या एआय मॉडेल्सची क्षमता आणि संभाव्य धोके तपासतात, जेणेकरून सार्वजनिक वापरापूर्वी ते सुरक्षित केले जाऊ शकतात.
24 Jul 2026 10:10 AM (IST)
लडाखचे प्रसिद्ध समाजसेवक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण व आंदोलनाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जे. पी. नड्डा यांनी केंद्र सरकारचे अधिकृत आश्वासन पत्र वाचून दाखवले आणि सरकारने स्वीकारलेल्या अटींची माहिती दिली.
24 Jul 2026 10:04 AM (IST)
दिल्लीतील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) सुरक्षेच्या कारणास्तव एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवार, २४ जुलै २०२६ रोजी, दिल्लीतील १७ प्रमुख मेट्रो स्थानके प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आली आहेत. हा आदेश सकाळी ७:३० वाजता लागू झाला असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत तो अंमलात राहील.
बंद स्थानकांची संपूर्ण यादी
जर तुम्ही आज मेट्रोने प्रवास करण्याचा विचार करत असाल, तर कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी या स्थानकांची नावे काळजीपूर्वक वाचा. बंद असलेल्या १७ स्थानकांमध्ये खालील स्थानकांचा समावेश आहे:
यलो लाईन: लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक.
ब्लू लाईन: राजीव चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, झंडेवालन.
व्हॅलेट लाईन: जनपथ, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, आयटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट.
इतर: सेवातीर्थ, जोरबाग आणि शिवाजी स्टेडियम.
24 Jul 2026 09:59 AM (IST)
लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम फ्री फायर मॅक्समध्ये समर रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना पेप्पी समर बंडलसारखे इतर रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे, ज्यामध्ये रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी प्लेअर्सना त्यांच्या नशिबावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी इन-गेम करंसी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे. गेमधील हा ईव्हेंट पुढील काही आठवड्यांसाठी लाईव्ह असणार आहे.
24 Jul 2026 09:50 AM (IST)
देहरादून : दिल्लीतील जंतर मंतरवर पेपरफुटीविरोधात सध्या आंदोलन सुरु आहे. या पेपरफुटीच्या निषेधार्थ असंख्य तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. दिल्लीत आंदोलन सुरु असतानाच उत्तराखंडमध्ये आणखी एका पेपरफुटीची बातमी समोर आली आहे. उत्तराखंड टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमध्ये अभियांत्रिकीचे दोन पेपर फुटल्याचा आरोप आहे. यानंतर, विद्यापीठाने दोन्ही विषयांच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत.
24 Jul 2026 09:40 AM (IST)
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेत आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे महागाईच्या भीतीचा आज भारतीय शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. आज शुक्रवारी, २४ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १९२ पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, सुमारे २३,६८१ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.
24 Jul 2026 09:30 AM (IST)
भारतात 24 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,617 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,399 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,963 रुपये आहे. भारतात 24 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये आहे. भारतात 24 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.
24 Jul 2026 09:20 AM (IST)
उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध समाजसेवक सोनम वांगचुक यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात होती. उपोषणादरम्यान बिघडलेल्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर १८ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने जंतर-मंतरवरून हलवून रुग्णालयात दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.
24 Jul 2026 09:10 AM (IST)
देशामध्ये मागच्या काही महिन्यांपासून NEET पेपरफुटीच्या विषयावरून गंभीर वातावरण निर्माण झाले आहे. देशभरातून तरुण रस्त्यांवर उतरून आंदोलने करत आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर वर मागच्या महिन्याभरापासून सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोडी यांचे नीट पेपरफुटीच्या विषयावर जाहिर व्हिडीओ वक्तव्य आले आहे. आपल्या इन्स्टाग्राम हँडल वरती व्हिडीओ अपलोड करत त्यांनी ही माहिती शेअर केली आहे.
24 Jul 2026 09:09 AM (IST)
Paper Leak Row: देशभरात गाजत असलेल्या पेपर लीक प्रकरणाचे तीव्र पडसाद दिल्लीतील जंतर-मंतरवर पाहायला मिळत असून विद्यार्थ्यांचे विरोध प्रदर्शन अजूनही सुरूच आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संपूर्ण प्रकरणात स्वतः सक्रिय झाले होते. केंद्र सरकार या विषयाकडे अत्यंत गंभीरतेने पाहत आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी पंतप्रधानांनी गेल्या २४ तासांत दोन महत्त्वाचे संदेश जारी केले:
परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही दोषीची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश अजूनही सुरू असला, तरी वांगचुक यांच्या उपोषण समाप्तीमुळे आणि केंद्र सरकारच्या आश्वासनामुळे या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे.
24 Jul 2026 08:58 AM (IST)
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यात आले. यात सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांपासून उपोषण सुरु ठेवले होते. या काळात अनेक घडामोडी घडल्याचे पाहिला मिळाले. चर्चेनंतर वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. मात्र, सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अभिजित दीपके यांनी केली.
24 Jul 2026 08:58 AM (IST)
CJP Protest: सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी , जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या समर्थकांसाठी अन्न-पाणी आणि जेवणाचे साहित्य घेऊन जाणाऱ्या तीन तरुणांना दिल्लीच्या निझामुद्दीन पोलीस ठाण्यात बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर सीजेपीचा हा दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्ली पोलीस प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
दिल्ली पोलिसांचे 'एक्स'वरून स्पष्टीकरण:
या आरोपांनंतर आग्नेय दिल्लीचे (South East Delhi) पोलीस उपायुक्त (DCP) रवी कुमार सिंह यांनी 'एक्स'वर (X) पोस्ट करत पक्षाचे हे दावे फेटाळून लावले आहेत. डीसीपी रवी कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले की, "जंतरमंतरवर जेवण घेऊन जाणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याचा दावा पूर्णपणे असत्य आणि भ्रम पसरवणारा आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी कोणालाही खाद्यपदार्थ किंवा पिण्याचे पाणी घेऊन जाण्यापासून रोखलेले नाही."
24 Jul 2026 08:04 AM (IST)
Sonam Wangchuk Demands Accepted : लडाखचे प्रसिद्ध समाजसेवक आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या उपोषण व आंदोलनाची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रुग्णालयात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान जे. पी. नड्डा यांनी केंद्र सरकारचे अधिकृत आश्वासन पत्र वाचून दाखवले आणि सरकारने स्वीकारलेल्या अटींची माहिती दिली.
शैक्षणिक प्रणालीतील सुधारणा आणि 'नीट' (NEET) परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत ३ महत्त्वाच्या अटी पूर्णपणे मान्य केल्या आहेत.
सरकारने मान्य केलेल्या ३ मुख्य अटी:
विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होणार नाहीत:
पेपरफुटी आणि शिक्षण सुधारणांवर संसदेत चर्चा:
आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई:
24 Jul 2026 07:51 AM (IST)
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यात आले. यात सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांपासून उपोषण सुरु ठेवले होते. या काळात अनेक घडामोडी घडल्याचे पाहिला मिळाले. चर्चेनंतर वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. मात्र, सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अभिजित दीपके यांनी केली.