नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच
देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर
ऑटोमोबाईलच्या क्षेत्रात आता आणखी एका नव्या गाडीची भारतीय बाजारपेठात एन्ट्री झाली आहे. MG Motor चं नाव ऑटोमोबाईलच्या दुनियेत टॉप लेव्हल आहे. अशातचा आता या कंपनीने नवी गाडी लाँच केली आहे. MG Motor ने आपल्या नवीन फ्लॅगशिप SUV MG Majestor चे उत्पादन गुजरातमधील हलोल प्लांटमध्ये सुरू केले आहे. या SUV साठी प्री-बुकिंगला देखील सुरुवात झाली असून बुकिंग रक्कम 41 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. Gloucesterची जागा घेणारी Majestor ही MG ची नवीन फ्लॅगशिप पेट्रोल-डिझेल SUV असेल. ही SUV Sharp आणि Savvy अशा दोन व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 40 लाख ते 45 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते असं म्हटलं जात आहे. भारतीय बाजारात तिची स्पर्धा Toyota Fortuner, Jeep Meridian आणि Skoda Kodiaq यांच्याशी होणार आहे.
Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range
MG Majestor मध्ये ग्लॉस्टरमधील 2.0 लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 215hp पॉवर आणि 478.5Nm टॉर्क निर्माण करते.
यासोबत 8-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि 4WD (फोर-व्हील ड्राइव्ह) सिस्टम मिळते.
SUV मध्ये लो-रेंज ट्रान्सफर केससह तीन लॉकिंग डिफरेंशियल्स आणि Snow, Rock, Sand, Mud व Normal असे विविध ड्रायव्हिंग मोड्स दिले आहेत, ज्यामुळे ऑफ-रोड ड्रायव्हिंग अधिक सक्षम बनते.
MG Majestor ला बॉक्सी आणि मस्क्युलर लूक देण्यात आला आहे. समोर मोठी ग्लॉस-ब्लॅक ग्रिल, उभ्या रचनेतील LED हेडलॅम्प्स आणि स्लिक LED DRLs पाहायला मिळतात. बंपरला रग्ड क्लॅडिंग आणि सिल्व्हर स्किड प्लेट देण्यात आली आहे.
SUV मध्ये 19-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स, साइड स्टेप्स आणि रुंद व्हील आर्चेस दिले आहेत.
त्याचबरोबर मागच्या बाजूला कनेक्टेड LED टेल-लाईट्स आणि Morris Garages ब्रँडिंग देण्यात आले आहे. तसेच ड्युअल एग्झॉस्ट टिप्समुळे SUV ला अधिक आक्रमक लूक मिळतो.
India Cheapest Car : कार खरेदीचा प्लॅन असेल तर घाई करा! 32Km मायलेज, किंमत फक्त ₹3.50 लाख; पण जूनपासून ‘या’ स्वस्त कार महागणार
MG Majestor च्या केबिनमध्ये ब्लॅक थीमसोबत सिल्व्हर फिनिशचा वापर करण्यात आला आहे.
डॅशबोर्डवर 12.4-इंचाच्या दोन स्क्रीन एक इन्फोटेनमेंटसाठी आणि दुसरी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी दिल्या आहेत.ही SUV 6-सीटर आणि 7-सीटर पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. लेदरेट अपहोल्स्ट्री स्टँडर्ड मिळणार आहे.
इतर फीचर्समध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ,12-स्पीकर JBL Studio साउंड सिस्टम, पॉवर्ड टेलगेट, 3-झोन क्लायमेट कंट्रोल, मागील प्रवाशांसाठी 220V पॉवर आउटलेट आणि ड्युअल वायरलेस फोन चार्जरचा समावेश आहे.
याशिवाय 12-वे पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट, मेमरी फंक्शन, व्हेंटिलेटेड आणि मसाज फ्रंट सीट्स, 8-वे पॉवर्ड को-ड्रायव्हर सीट आणि 64-कलर अॅम्बियंट लाइटिंगसारखे प्रीमियम फीचर्सही मिळतात.सुरक्षा फीचर्समध्ये ADAS सह अनेक आधुनिक सुविधा
सुरक्षेसाठी MG Majestor मध्ये 6 एअरबॅग्स, लेव्हल-2 ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, हिल-होल्ड आणि हिल-डिसेंट कंट्रोल, TPMS आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी आधुनिक सुरक्षा साधने देण्यात आली आहेत.MG Majestor च्या भारतातील लॉन्च तारखेची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.