Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Mg Motor Launches New Suv Mg Majestor Will Compete With Top Cars In The Country

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

Updated On: May 26, 2026 | 02:03 PM IST
जाहिरात
सारांश

MG Motor New SUV Launch : ऑटोमोबाईलच्या क्षेत्रात आता आणखी एका नव्या गाडीची भारतीय बाजारपेठात एन्ट्री झाली आहे. MG Motor चं नाव ऑटोमोबाईलच्या दुनियेत टॉप लेव्हल आहे. अशातचा आता या कंपनीने नवी गाडी लाँच केली आहे.

SUV MG Majestor

फोटो सौजन्य : गुगल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच

देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

ऑटोमोबाईलच्या क्षेत्रात आता आणखी एका नव्या गाडीची भारतीय बाजारपेठात एन्ट्री झाली आहे. MG Motor चं नाव ऑटोमोबाईलच्या दुनियेत टॉप लेव्हल आहे. अशातचा आता या कंपनीने नवी गाडी लाँच केली आहे. MG Motor ने आपल्या नवीन फ्लॅगशिप SUV MG Majestor चे उत्पादन गुजरातमधील हलोल प्लांटमध्ये सुरू केले आहे. या SUV साठी प्री-बुकिंगला देखील सुरुवात झाली असून बुकिंग रक्कम 41 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. Gloucesterची जागा घेणारी Majestor ही MG ची नवीन फ्लॅगशिप पेट्रोल-डिझेल SUV असेल. ही SUV Sharp आणि Savvy अशा दोन व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 40 लाख ते 45 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते असं म्हटलं जात आहे. भारतीय बाजारात तिची स्पर्धा Toyota Fortuner, Jeep Meridian आणि Skoda Kodiaq यांच्याशी होणार आहे.

Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range

दमदार इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता

MG Majestor मध्ये ग्लॉस्टरमधील 2.0 लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 215hp पॉवर आणि 478.5Nm टॉर्क निर्माण करते.
यासोबत 8-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि 4WD (फोर-व्हील ड्राइव्ह) सिस्टम मिळते.

SUV मध्ये लो-रेंज ट्रान्सफर केससह तीन लॉकिंग डिफरेंशियल्स आणि Snow, Rock, Sand, Mud व Normal असे विविध ड्रायव्हिंग मोड्स दिले आहेत, ज्यामुळे ऑफ-रोड ड्रायव्हिंग अधिक सक्षम बनते.

दमदार आणि आकर्षक डिझाइन

MG Majestor ला बॉक्सी आणि मस्क्युलर लूक देण्यात आला आहे. समोर मोठी ग्लॉस-ब्लॅक ग्रिल, उभ्या रचनेतील LED हेडलॅम्प्स आणि स्लिक LED DRLs पाहायला मिळतात. बंपरला रग्ड क्लॅडिंग आणि सिल्व्हर स्किड प्लेट देण्यात आली आहे.

SUV मध्ये 19-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स, साइड स्टेप्स आणि रुंद व्हील आर्चेस दिले आहेत.

त्याचबरोबर मागच्या बाजूला कनेक्टेड LED टेल-लाईट्स आणि Morris Garages ब्रँडिंग देण्यात आले आहे. तसेच ड्युअल एग्झॉस्ट टिप्समुळे SUV ला अधिक आक्रमक लूक मिळतो.

India Cheapest Car : कार खरेदीचा प्लॅन असेल तर घाई करा! 32Km मायलेज, किंमत फक्त ₹3.50 लाख; पण जूनपासून ‘या’ स्वस्त कार महागणार

फीचर-लोडेड प्रीमियम इंटिरिअर

MG Majestor च्या केबिनमध्ये ब्लॅक थीमसोबत सिल्व्हर फिनिशचा वापर करण्यात आला आहे.
डॅशबोर्डवर 12.4-इंचाच्या दोन स्क्रीन एक इन्फोटेनमेंटसाठी आणि दुसरी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी दिल्या आहेत.ही SUV 6-सीटर आणि 7-सीटर पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. लेदरेट अपहोल्स्ट्री स्टँडर्ड मिळणार आहे.

इतर फीचर्समध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ,12-स्पीकर JBL Studio साउंड सिस्टम, पॉवर्ड टेलगेट, 3-झोन क्लायमेट कंट्रोल, मागील प्रवाशांसाठी 220V पॉवर आउटलेट आणि ड्युअल वायरलेस फोन चार्जरचा समावेश आहे.

याशिवाय 12-वे पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट, मेमरी फंक्शन, व्हेंटिलेटेड आणि मसाज फ्रंट सीट्स, 8-वे पॉवर्ड को-ड्रायव्हर सीट आणि 64-कलर अ‍ॅम्बियंट लाइटिंगसारखे प्रीमियम फीचर्सही मिळतात.सुरक्षा फीचर्समध्ये ADAS सह अनेक आधुनिक सुविधा

सुरक्षेसाठी MG Majestor मध्ये 6 एअरबॅग्स, लेव्हल-2 ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, हिल-होल्ड आणि हिल-डिसेंट कंट्रोल, TPMS आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारखी आधुनिक सुरक्षा साधने देण्यात आली आहेत.MG Majestor च्या भारतातील लॉन्च तारखेची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही.

Web Title: Mg motor launches new suv mg majestor will compete with top cars in the country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News : सरकारी रस्ता हडप करण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव ? नगरपरिषदेच्या विरोधात शरद पवार गटाचं उपोषण
1

Karjat News : सरकारी रस्ता हडप करण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव ? नगरपरिषदेच्या विरोधात शरद पवार गटाचं उपोषण

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!
2

पावसाळ्यात रस्त्यात अडकायचं नसेल तर आधी तपासा गाडीच्या ‘या’ महत्वाच्या गोष्टी!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!
3

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी
4

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

May 26, 2026 | 02:02 PM
पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

May 26, 2026 | 01:58 PM
Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 26, 2026 | 01:57 PM
Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

May 26, 2026 | 01:54 PM
Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

May 26, 2026 | 01:47 PM
Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

May 26, 2026 | 01:45 PM
समर्थ राहिले पाठीशी; ‘देऊळ बंद 2’ चित्रपटाचा बाॅक्स ऑफीसवर धुमाकूळ, फक्त 5 दिवसांत केली इतक्या कोटींची कमाई

समर्थ राहिले पाठीशी; ‘देऊळ बंद 2’ चित्रपटाचा बाॅक्स ऑफीसवर धुमाकूळ, फक्त 5 दिवसांत केली इतक्या कोटींची कमाई

May 26, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM