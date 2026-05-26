Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range

ल्युसचे डिझाइन बरेच वेगळे आणि प्रायोगिक वाटते. या कारच्या बॉडीचा आकार कॅब-फॉरवर्ड एसयूव्हीसारखा आहे आणि तिचे मागच्या बाजूला उघडणारे दरवाजे तिला आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण बनवतात. हे डिझाइन ॲपलचे माजी डिझायनर सर जॉनी आयव्ह यांच्या एजन्सीने केले आहे. यामुळेच अनेक लोकांना वाटते की ही कार एखाद्या काल्पनिक ॲपल कारसारखी आहे, फक्त तिच्यावर फेरारीचा लोगो आहे. फेरारी पुरोसांग्वेच्या तुलनेत, ल्युस तितकी आकर्षक आणि स्पोर्टी दिसत नाही.
Ferrari Luce: कामगिरी
Ferrari Luce मध्ये चार इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवण्यात आल्या आहेत, प्रत्येक चाकावर एक—ज्यांची एकत्रित शक्ती (output) 1,035.27 bhp इतकी आहे. Ferrari चा दावा आहे की, ‘Launch Control’ मोडमध्ये या इलेक्ट्रिक वाहनाचा (EV) टॉर्क 11,500 Nm पर्यंत पोहोचतो. हे वाहन अवघ्या 2.5 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास आणि 6.8 सेकंदांत 0 ते 200 किमी/तास इतका वेग गाठू शकते. या EV चा कमाल वेग (top speed) 310 किमी/तास पेक्षाही अधिक आहे.
चार मोटर्सच्या या रचनेमुळे Ferrari ला प्रत्येक चाकावरील टॉर्क स्वतंत्रपणे नियंत्रित करणे शक्य होते; ज्यामुळे वेगाने गती वाढवताना (hard acceleration) आणि अतिवेगाने वाहन चालवताना वाहनाची स्थिरता, वळणे घेण्यातील अचूकता आणि रस्त्यावरील पकड (traction) यामध्ये सुधारणा होते. Luce मध्ये ‘रिअर-व्हील स्टिअरिंग’ (मागील चाकांचे सुकाणू) आणि ‘अॅक्टिव्ह सस्पेंशन सिस्टीम’ ही वैशिष्ट्ये आहेत, जी Ferrari F80 या हायपरकारवरून घेण्यात आली आहेत.
कारचा इंटिरियर आणि व्हीलबेस
कारचा इंटिरियर खूपच आलिशान आणि आकर्षक असल्याचे म्हटले जाते. तो पूर्वीच्या फेरारी मॉडेल्सची आठवण करून देतो. बारीक स्टीयरिंग व्हील, प्रत्यक्ष बटणे आणि रेट्रो स्टायलिंगमुळे ही कार अद्वितीय ठरते. लांब व्हीलबेसमुळे भरपूर जागा मिळते आणि ही फेरारीची पहिली खरी ५-सीटर इलेक्ट्रिक कार आहे. याचा अर्थ, लक्झरी आणि जागेच्या बाबतीत ही कार बरीच व्यावहारिक ठरू शकते.
या इलेक्ट्रिक कारची रेंज किती आहे?
रेंजच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, ल्युस एका चार्जवर अंदाजे ५३१ किलोमीटरचा प्रवास करू शकते, परंतु आजच्या ईव्ही (EV) बाजाराचा विचार करता, हा आकडा फारसा प्रभावी मानला जात नाही. दरम्यान, लॅम्बोर्गिनीसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रिक सुपरकारच्या योजना रद्द केल्या आहेत, ज्यामुळे फेरारीचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आणि जोखमीचे मानले जात आहे.
अशा परिस्थितीत, असे म्हणता येईल की फेरारी ल्युस ही एक अशी कार बनली आहे जिने लोकांना दोन गटांमध्ये विभागले आहे. काही लोक तिला भविष्यातील फेरारी मानतात, तर बऱ्याच लोकांना वाटते की ती कंपनीच्या पारंपरिक ओळखीपासून खूप दूर गेली आहे. सध्या, हे निश्चित आहे की ती आजपर्यंतच्या फेरारीच्या सर्वात वादग्रस्त कारपैकी एक बनली आहे.