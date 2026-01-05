Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘या’ ऑटोमॅटिक कारसाठी फक्त 2 लाख रुपये भरा आणि थेट घरपोच डिलिव्हरी मिळवा! जाणून घ्या EMI चे गणित

Honda Amaze च्या Automatic व्हेरिएंटला बाजारात उत्तम मागणी मिळत आहे. अशातच जर तुम्ही या कारसाठी दोन लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला किती EMI द्यावा लागेल? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 05, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात ऑटोमॅटिक कारला मागणी
  • होंडा अमेझचा ऑटोमॅटिक व्हर्जन खूप लोकप्रिय
  • जाणून घ्या या कारचा फुल फायनान्स प्लॅन
भारतीय ग्राहक आता मॅन्युअल कार पेक्षा ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स असणाऱ्या कारला जास्त प्राधान्य देत आहे. ऑटोमॅटिक कारमुळे रायडींग अनुभव अधिक उत्तम होतो. त्यामुळेच अनेक कार उत्पादक कंपन्या मार्केटमध्ये ऑटोमॅटिक व्हर्जन असणाऱ्या कार ऑफर करत आहे.

भारतात Honda Amaze या सेडान कारला देखील चांगली मागणी आहे. याच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटआ देखील ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. अशातच जर तुम्हीही याचे ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. या कारचा फायनान्स प्लॅन जाणून घेण्यापूर्वी याची किंमत जाणून घेऊयात.

2025 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारवर ग्राहक फुल ऑन फिदा! Hyundai आणि Tata च्या वाहनांना सुद्धा चांगला प्रतिसाद

होंडा अमेझची किंमत किती?

कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये होंडा अमेझ ऑफर केली जाते. या कारच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे . जर तुम्ही ही कार खरेदी केली तर तुम्हाला आरटीओ शुल्कासाठी अंदाजे 69000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 30000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे होंडा अमेझची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 9.60 लाख रुपये होईल.

दोन लाख रुपयांच्या Down Payment नंतर किती द्यावा लागेल EMI?

जर तुम्ही या कारचा ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदी केला, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपयांचे Down Payment केल्यानंतर सुमारे 7.60 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागतील. बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 7.60 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाल्यास, तुम्हाला पुढील सात वर्षे दरमहा 12,227 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

Grand Vitara आणि Hyryder चे वर्चस्व संपुष्टात? ‘ही’ ठरतेय देशातील सर्वात स्वस्त Hybrid SUV

कार एकूण किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी बँकेकडून 7.60 लाख रुपयांचे Car Loan घेतले, तर सात वर्षांपर्यंत दरमहा 12,227 रुपये EMI भरावी लागेल. या कालावधीत Honda Amaze च्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटसाठी तुम्ही सुमारे 2.67 लाख रुपये व्याजा भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 12.27 लाख रुपये होईल.

 

Published On: Jan 05, 2026 | 06:15 AM

