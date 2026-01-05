‘या’ ऑटोमॅटिक कारसाठी फक्त 2 लाख रुपये भरा आणि थेट घरपोच डिलिव्हरी मिळवा! जाणून घ्या EMI चे गणित

भारतात Honda Amaze या सेडान कारला देखील चांगली मागणी आहे. याच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटआ देखील ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. अशातच जर तुम्हीही याचे ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. या कारचा फायनान्स प्लॅन जाणून घेण्यापूर्वी याची किंमत जाणून घेऊयात.
कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये होंडा अमेझ ऑफर केली जाते. या कारच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 8.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे . जर तुम्ही ही कार खरेदी केली तर तुम्हाला आरटीओ शुल्कासाठी अंदाजे 69000 आणि विम्यासाठी अंदाजे 30000 रुपये द्यावे लागतील. यामुळे होंडा अमेझची ऑन-रोड किंमत अंदाजे 9.60 लाख रुपये होईल.
जर तुम्ही या कारचा ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट खरेदी केला, तर बँकेकडून एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 2 लाख रुपयांचे Down Payment केल्यानंतर सुमारे 7.60 लाख रुपये बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागतील. बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 7.60 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाल्यास, तुम्हाला पुढील सात वर्षे दरमहा 12,227 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.
जर तुम्ही 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांसाठी बँकेकडून 7.60 लाख रुपयांचे Car Loan घेतले, तर सात वर्षांपर्यंत दरमहा 12,227 रुपये EMI भरावी लागेल. या कालावधीत Honda Amaze च्या ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटसाठी तुम्ही सुमारे 2.67 लाख रुपये व्याजा भराल. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज मिळून या कारची एकूण किंमत सुमारे 12.27 लाख रुपये होईल.