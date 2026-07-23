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विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!

Updated On: Jul 23, 2026 | 06:18 PM IST
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सारांश

प्युजोट आपली पहिली ऑल-इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्स हॅचबॅक e-208 GTi युनायटेड किंगडममध्ये अधिकृतपणे लाँच केली असून तिची किंमत सुमारे ₹३७.१ लाख ते ₹३८.८ लाखांदरम्यान आहे. ही कार ५१ kWh बॅटरीसह २८१ hp पॉवर, ५.५ सेकंदात ०-१०० किमी/तास पिकअप आणि ३७५ किमीपर्यंतची उत्तम रेंज देते.

विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!
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विस्तार
  • लाँच व किंमत: प्युजोटची पहिली ऑल-इलेक्ट्रिक e-208 GTi UK मध्ये लाँच याची किंमत ₹३७.१ ते ₹३८.८ लाख रुपये आहे.
  • बॅटरी व चार्जिंग: ५१ kWh बॅटरी; १०० kW फास्ट चार्जरने ३० मिनिटांत २०-८०% चार्ज होते.
  • परफॉर्मन्स: २८१ hp पॉवर, अवघ्या ५.५ सेकंदात ० ते १०० km/h स्पीड आणि १८-इंच अलॉयसह स्पोर्टी लुक.

फ्रेंच कार उत्पादक कंपनी प्युजोट आपल्या आयकॉनिक ‘GTi’ ब्रँडला आता इलेक्ट्रिक युगात अधिकृतपणे प्रवेश देत आहे. सुमारे एका महिन्यापूर्वी झालेल्या जागतिक घोषणेनंतर, नवीन 2026 Peugeot e-208 GTi ही ऑल-इलेक्ट्रिक हॉट हॅचबॅक आता युनायटेड किंगडम मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाली आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील ही पहिलीच पूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी GTI मॉडेल आहे.

किंमत आणि फायनान्स पर्याय

UK मध्ये या इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्स हॅचबॅकची ऑन-द-रोड किंमत भारतीय चलनानुसार सुमारे ₹38.8 लाख ठेवण्यात आली आहे. तेथील इलेक्ट्रिक कार ग्रँट समाविष्ट केल्यानंतर ही किंमत सुमारे ₹37.1 लाख पर्यंत खाली येते.

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याशिवाय, कंपनीने ४८ महिन्यांच्या करारावर PCP फायनान्स योजनाही सादर केली आहे. यामध्ये सुमारे ₹6.3 लाख डाऊन पेमेंट करून, दरमहा सुमारे ₹38,700 च्या हप्त्यावर ही कार खरेदी करता येईल. कराराच्या शेवटी सुमारे ₹17.2 लाख चा अंतिम पर्याय उपलब्ध आहे. तर कंपनीच्या होम मार्केट म्हणजेच फ्रान्समध्ये याची सुरवातीची किंमत सुमारे ₹47.6 लाख आहे.

बॅटरी, चार्जिंग आणि ड्रायव्हिंग रेंज

2026 Peugeot e-208 GTi मध्ये नियमित व्हर्जनप्रमाणेच 51 kWh ची बॅटरी पॅक देण्यात आली आहे.

फास्ट चार्जिंग: 100 kW DC फास्ट चार्जरचा वापर केल्यास ही बॅटरी अवघ्या 27 ते 30 मिनिटांत 20% वरून 80% पर्यंत चार्ज होते.

होम चार्जिंग: 7.4 kW च्या नॉर्मल वॉल-बॉक्स चार्जरने ही कार पूर्ण चार्ज होण्यासाठी 4 तास 40 मिनिटे लागतात.

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इंजिन परफॉर्मन्स आणि स्पीड

या सब-कंपॅक्ट परफॉर्मन्स हॅचबॅकचे इलेक्ट्रिक मोटर जबरदस्त पॉवर जनरेट करते,

  • पॉवर: 281 मीट्रिक हॉर्सपॉवर
  • टॉर्क: 345 Nm
  • पिकअप: अवघ्या 5.5 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग
  • टॉप स्पीड: 180 किमी/तास पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्सद्वारे मर्यादित
डिझाइन आणि स्पोर्टी फीचर्स

नियमित e-208 मॉडेलच्या तुलनेत GTi व्हर्जन अधिक स्पोर्टी आणि आक्रमक बनवण्यात आले आहे:

  • सस्पेंशन आणि हाताळणी: कारचे ग्राउंड क्लिअरन्स 25 mm ने कमी केले असून ट्रॅक रुंद केला आहे. यात मेकॅनिकल लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल, अतिरिक्त अँटी-रोल बार आणि विशेष स्प्रिंग्स व डॅम्पर्स दिले आहेत.
  • एक्सटीरियर डिझाइन: फ्रंटला खास एरोडायनामिक लिप, मोटरस्पोर्ट-प्रेरित फॉग लॅम्प असलेला सुधारित रिअर डिफ्यूझर, रुंद व्हील आर्चेस, ठिकठिकाणी लाल रंगाचे हायलाइट्स, GTi बॅजिंग आणि 18-इंचाचे अलॉय व्हील्स मिळतात.
  • इंटीरियर लुक: केबिनमध्ये प्रसिद्ध क्लासिक ‘205 GTi’ ची आठवण करून देणाऱ्या स्पोर्टी सीट्स, लेदर आणि अल्कांतात गुंडाळलेले स्टीयरिंग व्हील, लाल रंगाचे स्टीचिंग, सेफ्टी बेल्ट्स आणि कार्पेट्स दिले आहेत. सोबत ॲम्बियंट लाइट आणि ऑन-ऑफ करता येणारी ‘साउंड ॲम्बियन्स’ सिस्टम समाविष्ट आहे.

Web Title: 2026 peugeot e208 gti price features auto news marathi

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Published On: Jul 23, 2026 | 06:18 PM

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