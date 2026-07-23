विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!

फ्रेंच कार उत्पादक कंपनी प्युजोट आपल्या आयकॉनिक ‘GTi’ ब्रँडला आता इलेक्ट्रिक युगात अधिकृतपणे प्रवेश देत आहे. सुमारे एका महिन्यापूर्वी झालेल्या जागतिक घोषणेनंतर, नवीन 2026 Peugeot e-208 GTi ही ऑल-इलेक्ट्रिक हॉट हॅचबॅक आता युनायटेड किंगडम मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाली आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील ही पहिलीच पूर्णपणे बॅटरीवर चालणारी GTI मॉडेल आहे.
किंमत आणि फायनान्स पर्याय
UK मध्ये या इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्स हॅचबॅकची ऑन-द-रोड किंमत भारतीय चलनानुसार सुमारे ₹38.8 लाख ठेवण्यात आली आहे. तेथील इलेक्ट्रिक कार ग्रँट समाविष्ट केल्यानंतर ही किंमत सुमारे ₹37.1 लाख पर्यंत खाली येते.
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याशिवाय, कंपनीने ४८ महिन्यांच्या करारावर PCP फायनान्स योजनाही सादर केली आहे. यामध्ये सुमारे ₹6.3 लाख डाऊन पेमेंट करून, दरमहा सुमारे ₹38,700 च्या हप्त्यावर ही कार खरेदी करता येईल. कराराच्या शेवटी सुमारे ₹17.2 लाख चा अंतिम पर्याय उपलब्ध आहे. तर कंपनीच्या होम मार्केट म्हणजेच फ्रान्समध्ये याची सुरवातीची किंमत सुमारे ₹47.6 लाख आहे.
बॅटरी, चार्जिंग आणि ड्रायव्हिंग रेंज
2026 Peugeot e-208 GTi मध्ये नियमित व्हर्जनप्रमाणेच 51 kWh ची बॅटरी पॅक देण्यात आली आहे.
फास्ट चार्जिंग: 100 kW DC फास्ट चार्जरचा वापर केल्यास ही बॅटरी अवघ्या 27 ते 30 मिनिटांत 20% वरून 80% पर्यंत चार्ज होते.
होम चार्जिंग: 7.4 kW च्या नॉर्मल वॉल-बॉक्स चार्जरने ही कार पूर्ण चार्ज होण्यासाठी 4 तास 40 मिनिटे लागतात.
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इंजिन परफॉर्मन्स आणि स्पीड
या सब-कंपॅक्ट परफॉर्मन्स हॅचबॅकचे इलेक्ट्रिक मोटर जबरदस्त पॉवर जनरेट करते,
नियमित e-208 मॉडेलच्या तुलनेत GTi व्हर्जन अधिक स्पोर्टी आणि आक्रमक बनवण्यात आले आहे: