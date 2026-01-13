Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Car Gear Tutorial: …तरच गाडीचे मायलेज खूप वाढेल! कोणत्या वेगाने कोणते गीअर बदलावे, फॉलो करा सोप्या टिप्स

मॅन्युअल कार चालवताना अनेकदा गाडी चालवताना गीअर बदलण्यासाठी योग्य वेग आणि योग्य इंजिन कार्यक्षमता आणि चांगली इंधन बचत सुनिश्चित करण्यासाठी एक ते पाच पर्यंत कसे बदलावे याबद्दल गोंधळलेले असतात.

Updated On: Jan 13, 2026 | 04:16 PM
  • तुम्ही गाडी पहिल्या गीअरमध्ये किती वेळ ठेवावी?
  • दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गीअरवर कधी शिफ्ट करायचे
  • किती वेगाने फायदेशीर आहे?
गाडी चालवणे आणि गाडी चालवणे शिकणे ही सोपी कामे आहेत. परंतु गाडी चालवताना लोकांना अनेकदा गीअर बदलण्यात अडचण येते. सुरुवातीच्या काळात सर्वात मोठा गोंधळ म्हणजे पहिला गीअर किती वेळ वापरायचा आणि कोणत्या गीअरवर कोणत्या वेगाने शिफ्ट करायचा, जेणेकरून मायलेजवर फारसा परिणाम होणार नाही आणि इंजिन सुरळीत चालेल. जर तुम्ही गाडी चालवायला शिकत असाल आणि गीअर बदलणे आणि वेग व्यवस्थापनात अडचण येत असेल, तर आम्ही आज तुम्हाला गीअर बदलण्याचे ट्यूटोरियल देणार आहोत, जे तुमचे काम सोपे करेल.

तुम्ही गाडी पहिल्या गीअरमध्ये किती वेळ ठेवावी?

गाडी चालवण्याचा प्रयत्न करताना नवशिक्यांना अनेकदा क्लच आणि गीअर बदलण्यात अडचण येते. त्यांना अनेकदा क्लच आणि गीअर बदलण्यात अडचण येते, गाडी पुढे नेण्यासाठी क्लच सोडायचा की एक्सीलरेटर कधी दाबायचा. म्हणून, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की जेव्हा तुमच्या कारचा वेग ० ते १५ किमी/तास सुरू होतो, तेव्हा तुम्ही पहिल्या गीअरमध्येच राहिले पाहिजे. अ‍ॅक्सिलरेटरवर हलके दाबल्याने हा वेग टिकू शकतो. गाडी चालवताना पहिल्या काही सेकंदांसाठी, विशेषतः नवशिक्यांसाठी, हा वेग आणि गीअरची स्थिती राखणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही तुमचा वेग वाढवताच, गीअर शिफ्टिंग सुरूच राहतील.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गीअरवर कधी शिफ्ट करायचे

तुमची कार १५ किमी/तास वेगाने पोहोचते तेव्हा क्लच दाबा आणि दुसऱ्या गीअरवर शिफ्ट करा. हा वेग ३० किमी/तास पर्यंत पोहोचेपर्यंत ठेवा. त्यानंतर, तिसरा गीअर लावा. गुळगुळीत गीअर शिफ्टिंगमुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुरळीत होते आणि धक्का कमी होतो. साधारणपणे, तुम्ही रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार, जास्त इंजिनचा आवाज न येता, ३०-५० किमी प्रतितास पर्यंत तिसरा गीअर राखू शकता.

किती वेगाने फायदेशीर आहे?

आता, जास्त वेगाने गीअर शिफ्टिंग कसे योग्यरित्या व्यवस्थापित करायचे याचा विचार केला तर, गाडी ५० किमी/तास वेगाने पोहोचल्यावर चौथ्या गीअरवर शिफ्ट करा. नंतर, ८० किमी/तास पर्यंत पोहोचेपर्यंत चौथ्या गीअरवर शिफ्ट करा. त्यानंतर, पुन्हा एकदा पाचव्या गिअरमध्ये शिफ्ट करा. तुमच्या वेगानुसार गिअर्स बदलत रहा. खरं तर, सेट केलेल्या वेगाने गिअर्स योग्यरित्या शिफ्ट केल्याने इंधन कार्यक्षमता चांगली होते आणि इंजिनला चांगला प्रतिसाद मिळतो. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही मॅन्युअल कारसाठी या सोप्या गिअर शिफ्टिंग ट्यूटोरियलचा आनंद घ्याल आणि त्यांचा फायदा घ्याल.

