Tata Punch Launch: कार खरेदी करण्याची आताच योग्य वेळ! बोल्ड लूक, स्मार्ट फीचर्ससह CNG आणि ऑटोमॅटिक; नवीन टाटा पंच लाँच

नवीन टाटा पंच ही सीएनजी आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येणारी देशातील पहिली सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आहे. शिवाय, कंपनीने एसयूव्हीच्या सुरक्षिततेवरही मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. टाटा ट्रकच्या तुलनेत या एसयूव्हीची वास्तविक परिस्थितीत क्रॅश-चाचणी करण्यात आली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, या क्रॅश टेस्ट दरम्यान, ट्रक स्थिर असताना कार ५० किमी/तास वेगाने चालविण्यात आली. अपघातानंतर कारमधील चारही डमी सुरक्षित होत्या. लाँच झाल्यापासून, या सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीच्या अंदाजे ७,००,००० युनिट्स विकल्या गेल्या आहेत.
टाटाने पंच फेसलिफ्टला नवीन लाइटिंग एलिमेंट्स, पियानो ब्लॅक फिनिश, सुधारित लोअर ग्रिल आणि नवीन स्किड प्लेट्ससह एक रिफ्रेश फ्रंट दिला आहे. त्याची डिझाइन आता नेक्सॉन, हॅरियर आणि सफारी सारख्या मोठ्या टाटा मॉडेल्सशी जुळते. मागील बाजूस, नवीन टेललॅम्प आणि पुन्हा डिझाइन केलेले बंपर त्याला अधिक ठळक लूक देतात. एकूणच, एसयूव्हीची डिझाइन आणखी आकर्षक बनली आहे. पंच फेसलिफ्ट आता सायंटिफिक ब्लू, कॅरमेल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर आणि प्रिस्टाइन व्हाइट सारख्या रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.
टाटा पंच फेसलिफ्टची केबिन अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक बनली आहे. त्यात प्रकाशित टाटा लोगोसह एक नवीन ट्विन-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आहे. टॉगल-स्टाईल स्विचने जुन्या बटणांची जागा घेतली आहे. एसी व्हेंट्स पुन्हा डिझाइन केले आहेत आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये २६.०३ सेमी इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि ७-इंच टीएफटी स्क्रीन जोडण्यात आली आहे.
टाटा मोटर्सने पंच फेसलिफ्ट सहा प्रकारांमध्ये सादर केली आहे: स्मार्ट, प्युअर, प्युअर प्लस, अॅडव्हेंचर, अकम्प्लिश्ड आणि अकम्प्लिश्ड प्लस. वेगवेगळ्या बजेट आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केलेली ही श्रेणी पंच फेसलिफ्टला या विभागात एक मजबूत स्पर्धक बनवते.
टाटा पंच फेसलिफ्टमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे त्याचे इंजिन. ही एसयूव्ही तीन इंजिन पर्यायांसह ऑफर केली जाईल. ती १.२-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिनद्वारे समर्थित असेल, जी इतर टाटा मॉडेल्समध्ये आधीच उपलब्ध आहे. मागील मॉडेलमध्ये दिले जाणारे १.२-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देखील उपलब्ध आहे. तिसरा पर्याय म्हणून, ग्राहक सीएनजी पर्यायासह १.२-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देखील निवडू शकतात.
टाटा पंचबद्दलची सर्वात मोठी तक्रार नेहमीच कमी पॉवरची राहिली आहे. आता, टाटा मोटर्सने ही कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंच फेसलिफ्टमध्ये टाटा नेक्सॉनसारखेच १.२-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन १२० एचपी आणि १७० एनएम टॉर्क जनरेट करते. कंपनीचा दावा आहे की पंच फक्त ११.१ सेकंदात ० ते १०० किमी/ताशी वेग वाढवू शकते. हे इंजिन ६-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे.
नवीन पंचमध्ये १.२-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देखील आहे जे ८८ बीएचपी आणि ११५ एनएम टॉर्क जनरेट करते. पेट्रोल-प्लस-सीएनजी व्हेरिएंट देखील उपलब्ध असेल, जो ७३ बीएचपी आणि १०३ एनएम टॉर्क जनरेट करेल. ५-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह पेट्रोल आणि सीएनजी इंजिन दोन्ही पर्याय दिले जातील. उल्लेखनीय म्हणजे, सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये आता एएमटी गिअरबॉक्सचा पर्याय देखील असेल, जो पूर्वी उपलब्ध नव्हता. यामुळे शहरात गाडी चालवणे आणखी सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे.
टाटा मोटर्सने टियागो आणि टिगोर सीएनजी ऑटोमॅटिक्स प्रमाणेच ड्युअल-सिलेंडर तंत्रज्ञान वापरले आहे. यामुळे कारच्या ट्रंकच्या खालच्या भागात दोन वेगळे सिलेंडर ठेवता येतात. यामुळे वापरकर्त्यांना बूट स्पेसशी तडजोड करावी लागणार नाही याची खात्री होते. कंपनीचा दावा आहे की सीएनजी व्हेरिएंट २१० लिटर बूट स्पेस देते. एकंदरीत, टाटा पंच फेसलिफ्ट अधिक शक्ती, अधिक पर्याय आणि चांगल्या ड्रायव्हिंग अनुभवासह बाजारपेठेत आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी सज्ज आहे.