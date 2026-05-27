किती लिटर पेट्रोल पितो तुमच्या कारचा AC एका तासात, जाणून घ्या

Updated On: May 27, 2026 | 09:09 PM IST
सारांश

उन्हाळ्याच्या दिवसात कुठेही जायचं असलं तर AC हा अगदी मुलभूत गरज होऊन बसला आहे. पण याची किंमत फक्त बॅटरी आणि इलेक्ट्रिसिटीनेच नव्हे तर इंधनाच्या रूपातही चुकवावी लागते.. म्हणजेच आरामदायक कुलिंग बरोबर जास्तीच्या इंधानासाठीही तुम्हाला खिसा रिकामा करावा लागतो हे खरं..

विस्तार

AC चालू झाल्यावर लगेच पडतो इंजिनावर दबाव

कारचा AC सरळ इंजिनाबरोबर जोडलेला असतो. AC चा कम्प्रेसर इंजनाच्या पावरनेच चालतो. त्यामुळेच आपण जेव्हा AC चालू करतो, इंजिन अजून जास्त मेहनत करण्यास भाग पडते. या अतिरिक्त कामासाठी इंजिन जास्त इंधन जळवते. हेच कारण आहे कि AC चालवल्यामुळे जास्त इंधन खर्ची केले जाते. शहरांच्या ट्राफिकमध्ये ही गोष्ट जास्त प्रकर्षाने दिसून येते.

सामान्य स्थितीमध्ये किती इंधन खर्ची होते?

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीच्या आकड्यांनुसार नेहमीच्या वातावरणात आणि नेहमीच्या ड्राइविंगमध्ये कारचा AC जवळजवळ 0.2ते 0.4 लिटर जास्त इंधन प्रत्येक तासाला जळवतो. हे वाहनांच्या  इंजिनावर, वातावरणावर आणि AC च्या सेटिंग्जवरही अवलंबून असते. जर बाहेरचे वातावरण जास्त उष्ण आहे, तर AC ला केबिन थंड ठेवण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते; आणि बरोबरच जास्त इंधन जळते.

छोट्या आणि मोठ्या कारमध्ये काय फरक पडतो?

वाहनाचा आकार इंधनाच्या खर्चावर मोठा परिणाम करतो. छोट्या कारच्या केबिनचा आकार लहान असतो म्हणून त्याला थंड करण्यासाठी AC ला जास्त मेहनत करावी लागत नाही. अशा छोट्या कारसाठी 0.2लिटर एवढे इंधन दरतासी पुरेसे होते. दुसरीकडे SUV सारख्या मोठ्या गाड्यांचा आकार आणि कम्प्रेसर मोठा असल्याने, ACची मेहनत जास्त होऊन 0.8 लिटरपर्यंत इंधनाची खपत होऊ शकते.

मायलेज वर होतो डायरेक्ट परिणाम

जर तुम्ही नियमित ACचा वापर करत असाल, तर याचा कारच्या मायलेज वरही खूप प्रमाणात परिणाम होतो. तज्ञांच्या मते मोठ्या प्रवासादरम्यान सतत AC चालू असेल तर, एकूण इंधनाच्या वापरापेक्षा 8 ते 10 टक्क्यांनी यात वाढ होऊ शकते.

उभ्या कारमध्ये AC चालवणे म्हणजे खर्चाला बळी

खूप सगळे लोक पार्किंगमध्ये वाट पाहत असताना इंजिन चालू ठेऊन AC चालवत असतात. ही सवय इंधन वाचवण्यासाठी अजिबात चांगली नाही. उभ्या कारमध्ये इंजिन सतत इंधन जाळत असतं, पण वाहन अंतर कापत नसतं. अशावेळी विना मायलेजचं प्रत्येक मिनिटाला इंधन खर्च होत असतं.

 

Muhammad Odeh: 8 दिवसही टिकली नाही राजवट; मोसादने हमासचा नवा बॉस संपवला, नेतान्याहूंचा इस्रायली सैन्याला आक्रमकतेचा आदेश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक, 40 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई

Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

Vijay Wadettiwar: नोटांच्या माळा अन् जल्लोष…, पुणे पोर्श केसवर विजय वडेट्टीवारांची तीव्र प्रतिक्रिया; “कायदा फक्त शब्दात!”

Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

US-Iran War: संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून; आता तरी बदलणार का मध्य-पूर्वेतील युद्धाची दिशा?

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

