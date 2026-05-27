स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक, 40 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई

Updated On: May 27, 2026 | 09:01 PM IST
सारांश

पुणे विभागातील पुणे मनपा, पंढरपूर आणि अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या एकूण ४० उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब न दिल्याने पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी हे कडक आदेश जारी केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक, 40 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई
सोलापूर/शहर प्रतिनिधी: पुणे विभागातील नगरपरिषद, नगरपंचायती व महानगरपालिका निवडणुकांमधील पुणे महानगरपालिकेच्या 22, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या 15 व अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या 3 अशा एकूण 40 उमेदवारांवर 26 मे 2026 पासून पुढील 3 वर्षासाठी अपात्र केल्याचे आदेश विभागीय आयुक्त शीतल तेली- उगले यांनी जारी केले आहेत.

निवडणुक खर्च मुदतीत सादर न केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, अपात्र घोषित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पुणे विभागातील एकूण 60 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक 2 डिसेंबर 2025 व 6 महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक 14 जानेवारी 2026 रोजी पार पडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक लढविलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या 22, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या 15 व अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या 3 उमेदवारांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 10 (1ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 16 (1ड) मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत (30 दिवस) निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केला नाही.

पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे 5 व 25 मे 2026 रोजी याबाबत संबंधिताना आपले म्हणणे दाखल करण्याबद्दल सुनावणी आयोजित करण्यात आली.

सदर सुनावणीदरम्यान संबंधित उमेदवारांकडून समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार संबंधित उमेदवारांना निवडणूक खर्च सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल आदेशाच्या दिनांकापासून 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले असल्याची माहिती नगर परिषद प्रशासनाच्या उप आयुक्त प्रतिभा पाटील यांनी कळविली आहे.

Web Title: Local self government elections disqualification proceedings initiated against 40 candidates

Published On: May 27, 2026 | 09:01 PM

