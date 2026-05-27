Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

Updated On: May 27, 2026 | 07:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

पेट्रोल-डीझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सोशल मिडीयावर ही एक गोष्ट परत एकदा व्हायरल होत आहे. या व्हायरल दाव्यात असं म्हणलं जातंय कि सकाळी लवकर किंवा रात्री उशिरा गाडीमध्ये फयूल भरलं तर, जास्त पेट्रोल मिळतं आणि पैसे वाचतात. याचं कारण सांगण्यात येतंय कि थंडीच्या वातावरणात इंधन घट्ट झालेलं असतं. पण यामध्ये सत्य नेमकं काय आहे हे जाणून घेऊ

काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आखाती देशांमधल्या युद्धानंतरही पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होतच आहे. यामध्येही काहीन काही पर्याय लोकांकडून शोधले जात आहेत. असाच एक जुना-पुराना नुस्खा सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहे, कि जर पैसे वाचवायचे असतील तर पेट्रोल किंवा डिझेल नेहमी सकाळी-सकाळी किंवा उशिरा रात्रीच टाकायला पाहिजे. या मुद्द्यावर असं म्हणलं जातंय कि वातावरण थंड असल्या कारणाने सकाळी इंधनाची घनता जास्त असते, ज्यामुळे तेवढ्याच पैश्यांमध्ये आपल्याला थोडं जास्त पेट्रोल-डिझेल मिळून जातं. पण काय खरोखरच असं होतं का? यामागचं सत्य जाणून घेऊयात चला..

कधी थांबणार? पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढल्या, 10 दिवसांत 7 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ

का चुकीची आहे ही सकाळ- संध्याकाळ तेल भरण्याची थेअरी

सोशल मिडीयावर व्हायरल होणाऱ्या या दाव्यानुसार, दुपारच्या उन्हामुळे इंधनाची असलेली घनता कमी होते आणि सकाळच्या कमी तापमानाच्या वातावरणात वाढते. थेअरी नुसार तर हे ऐकायला बरोबरच वाटतंय; खरं पाहायला गेलं तर असं होत नाहीच. सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधन जमिनीच्या आत मोठ्या मोठ्या टँक मध्ये साठवलेले असते. कंझ्युमर रिपोर्ट्स अनुसार हे समोर आलं आहे कि बाहेरचे तापमान कितीही बदलले तरी, जमिनीच्या खाली पेट्रोलचे तापमान 62 F म्हणजे जवळजवळ 16.6 डिग्री सेल्सियस कायम राहत. याचाच अर्थ असा कि आपण सकाळी आठ वाजता जरी पेट्रोल भरवले आणि रात्री दहा वाजता भरवले तरी, त्या पेट्रोलच्या घनतेमध्ये काही फरक पडत नाही. आपल्याला तेवढेच पेट्रोल-डिझेल मिळेल जेवढे आपल्याला सकाळ-संध्याकाळ-दुपारी भरवून मिळणार होते.

Petrol-Diesel च्या महागाईचं नो टेन्शन! आता थेट पाण्यावर धावणार कार; काय आहे नवी टेक्नॉलॉजी?

मग पैसे कसे वाचवायचे?

जर वीकेंडसाठी बाहेर जाणार असाल तर, शहराच्या आताचा टाकी फुल करून घ्या. कारण सहसा हायवे वरती पेट्रोल पंपांवर तेल महाग मिळत. आजकाल असे बरेच ऍप्प्स आले आहेत, जे स्वस्त पेट्रोल पंपांची माहिती देतात.

जेव्हाही फ्युलचा काटा 1/4वर पोहोचेल ,तेव्हा लवकर पेट्रोल भरून घ्यावे. टँक पूर्ण कोरडा झाल्यावर फयूल सिस्टमवर प्रेशर येऊन, जास्त तेल वापरले जाते, आणि फयूल फिल्टरलाही खराबी होऊ शकते.

गाडीला अचानक ब्रेक लावल्याने आणि फार जास्त स्पीड मध्ये चालवण्यानेही जास्त इंधन खर्ची होते. बरोबरच वेळोवेळी गाडीची सर्विसिंग केल्यानेही गाडीचे मायलेज चांगले राहून आपल्या पैशांची बचत होते.

 

Web Title: Petrol refilling perfect time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 07:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

या रॉयल एनफील्ड समोर बुलेट, हंटर, मिटीयोर पण पडली फिकी; हार्ले डेव्हिडसन, KTM तर जवळपासही नाही
1

या रॉयल एनफील्ड समोर बुलेट, हंटर, मिटीयोर पण पडली फिकी; हार्ले डेव्हिडसन, KTM तर जवळपासही नाही

पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!
2

पहिली इलेक्ट्रिक फरारी झाली लाँच! सिंगल चार्ज मध्ये ५३० किमी, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!
3

ग्राहकांवर या स्पोर्टी स्कूटरची जादू! बाकीच्या आठ मॉडेल्सना मागे सोडून मिळवला पहिला नंबर!

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग
4

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

काय आहे गाडीत पेट्रोल-डीझेल टाकायचं परफेक्ट टाईम? या व्हायरल गोष्टीचं सत्य जाणून घ्या

May 27, 2026 | 07:49 PM
WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

WiFi Tips: सुपरफास्ट इंटरनेट पाहिजे? राउटरपासून लांब ठेवा या वस्तू … 90 टक्के लोकांना माहितीच नाही

May 27, 2026 | 07:45 PM
Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

May 27, 2026 | 07:44 PM
RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

RCB vs GT: ‘हा अत्यंत बकवास आणि मूर्खपणाचा प्रश्न आहे…’ का भडकला ग्लेन फिलिप्स, पत्रकार परिषदेत नक्की काय विचारलं

May 27, 2026 | 07:29 PM
Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

May 27, 2026 | 07:15 PM
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोसेफ विजय यांचा पहिला दिल्ली दौरा; पीएम मोदींसोबतच्या २५ मिनिटांच्या बैठकीने राजकीय वर्तुळाचे वेधले लक्ष

May 27, 2026 | 07:12 PM
Anik Dutta Death : सिनेसृष्टीचे मोठे नुकसान; सहाव्या मजल्यावरून कोसळून प्रसिद्ध फिल्ममेकरचे निधन! कोलकात्यात घडली दुर्घटना

Anik Dutta Death : सिनेसृष्टीचे मोठे नुकसान; सहाव्या मजल्यावरून कोसळून प्रसिद्ध फिल्ममेकरचे निधन! कोलकात्यात घडली दुर्घटना

May 27, 2026 | 07:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM