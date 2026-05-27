Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Israel Kills New Hamas Army Chief Muhammad Odeh Gaza Operation 7 October Mastermind

Muhammad Odeh: 8 दिवसही टिकली नाही राजवट; मोसादने हमासचा नवा बॉस संपवला, नेतान्याहूंचा इस्रायली सैन्याला आक्रमकतेचा आदेश

Updated On: May 27, 2026 | 09:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

Israel Kills Hamas Army Chief: इस्रायलने दावा केला आहे की त्यांनी गाझामधील हमासचा नवीन लष्करप्रमुख मुहम्मद ओदेह याला ठार केले आहे, जो ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याचा सूत्रधार होता आणि ज्याने अवघ्या एका आठवड्यापूर्वीच सैन्याची कमान स्वीकारली होती.

israel kills new hamas army chief muhammad odeh gaza operation 7 october mastermind

Hamas Chief Killed : इस्रायलने ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याचा सूत्रधार, हमासचा नवा लष्करप्रमुख मुहम्मद ओदेह याला ठार केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हमासला सर्वात मोठा दणका
  • नियुक्तीनंतर अवघ्या ८ दिवसांत खात्मा
  • लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची दाणादाण

Israel Kills Hamas Chief Muhammad Odeh : झा पट्टी आणि मध्य-पूर्वेतील युद्धभूमीवरून या क्षणाची सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय बातमी समोर येत आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) एका अत्यंत गुप्त आणि अचूक लष्करी कारवाईत हमासचा (Hamas) नवा लष्करप्रमुख ‘मुहम्मद ओदेह’ याला कंठस्नान घातल्याचा अधिकृत दावा केला आहे. ओदेह हा केवळ हमासचा नवा लष्करी प्रमुख नव्हता, तर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या क्रूर आणि प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्याच्या मुख्य नियोजकांपैकी एक होता. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांच्या थेट आदेशानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे हमासची कंबर पूर्णपणे खचली आहे.

केवळ एका आठवड्यात संपवला हमासच्या नव्या प्रमुखाचा खेळ!

हमाससाठी हा धक्का इतका मोठा असण्याचे कारण म्हणजे मुहम्मद ओदेह याने अवघ्या एका आठवड्यापूर्वीच हमासच्या लष्करी शाखेची म्हणजेच ‘इझ अल-दिन अल-कासम ब्रिगेड’ची कमान आपल्या हाती घेतली होती. यापूर्वीचा लष्करप्रमुख इझ अल-दिन अल-हद्दाद हा देखील दोन आठवड्यांपूर्वी गाझामध्येच झालेल्या एका इस्रायली एअर स्ट्राईकमध्ये मारला गेला होता. हद्दादच्या मृत्यूनंतर हमासने अत्यंत घाईघाईत ओदेहला आपला नवीन लष्करप्रमुख बनवले होते. मात्र, तो आपले जाळे घट्ट विणण्यापूर्वीच इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा ‘मोसाद’ आणि आयडीएफने त्याचा माग काढत गाझामध्ये त्याचा खात्मा केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ

७ ऑक्टोबरच्या नरसंहाराचा मुख्य सूत्रधार

इस्रायली लष्कराने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याच्या वेळी मुहम्मद ओदेह हा हमासच्या अत्यंत संवेदनशील अशा गुप्तचर विभागाचा (Intelligence Wing) प्रमुख होता. इस्रायली हद्दीत घुसून निष्पाप नागरिकांची कत्तल करणे, महिलांवर अत्याचार करणे आणि शेकडो लोकांना ओलीस (Hostages) ठेवून गाझामध्ये पळवून नेणे, या संपूर्ण योजनेचा मुख्य आराखडा ओदेहनेच तयार केला होता. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘X’ वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “आमच्या नागरिकांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब केला जाईल. ७ ऑक्टोबरच्या नरसंहारात सहभागी असलेल्या एकाही नराधमाला सोडले जाणार नाही.”

credit – social media and Twitter

लेबनॉन आघाडीवर हिजबुल्लाहवर महाभयंकर प्रहार!

इस्रायली सैन्याने केवळ गाझापुरतीच आपली कारवाई मर्यादित ठेवलेली नाही. उत्तर सीमेवरून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी इस्रायली हवाई दलाने (IAF) दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ल्यांची महामालिका सुरू केली आहे. लेबनॉनमधील टायर आणि मार्जायून जिल्ह्यांतील बुर्ज रहाल, सरिफा आणि अस-सवाना या भागांमध्ये मंगळवारी भीषण बॉम्बहल्ला करण्यात आला. स्थानिक सूत्रांनुसार, या ताज्या हल्ल्यांमध्ये किमान ३१ जण ठार झाले असून ४० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हिजबुल्लाहच्या शस्त्रसाठ्याला लक्ष्य करत इस्रायलने त्यांना बॅकफूटवर आणले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

‘आम्ही आता थांबणार नाही’ पंतप्रधान नेतान्याहूंचा गर्जना

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे सैन्याचे कौतुक केले असून दहशतवाद्यांना कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, “गेल्या काही आठवड्यांत आमच्या शूर सैनिकांनी ६०० हून अधिक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. हा लढा इथवरच मर्यादित नाही, आम्ही शत्रूचा पूर्ण नायनाट केल्याशिवाय थांबणार नाही.” आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेनेही हिजबुल्लाह आणि हमासच्या दहशतवादी तळांविरुद्ध इस्रायल करत असलेल्या या मोठ्या कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे मध्य-पूर्वेतील भूराजकीय तणाव आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून जगाचे लक्ष या युद्धाकडे लागले आहे.

Web Title: Israel kills new hamas army chief muhammad odeh gaza operation 7 october mastermind

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abraham Accord : काय आहे अब्राहम करार? ट्रम्प यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानची कोंडी; इस्रायलला मान्यता द्यावी लागणार?
1

Abraham Accord : काय आहे अब्राहम करार? ट्रम्प यांच्या दबावामुळे पाकिस्तानची कोंडी; इस्रायलला मान्यता द्यावी लागणार?

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त
2

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त

Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?
3

Donald Trump इस्रायलचे पंतप्रधान होणार? त्यांच्या ‘या’ विधानाने जगभरात खळबळ, आता काय करणार Netanyahu?

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO
4

Israel Gaza News : गाझा मदतकर्त्यांसोबत इस्रायलचे अमानुष कृत्य; जगभरातून तीव्र निषेध, VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Muhammad Odeh: 8 दिवसही टिकली नाही राजवट; मोसादने हमासचा नवा बॉस संपवला, नेतान्याहूंचा इस्रायली सैन्याला आक्रमकतेचा आदेश

Muhammad Odeh: 8 दिवसही टिकली नाही राजवट; मोसादने हमासचा नवा बॉस संपवला, नेतान्याहूंचा इस्रायली सैन्याला आक्रमकतेचा आदेश

May 27, 2026 | 09:08 PM
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक, 40 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक, 40 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई

May 27, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

Maharashtra Epstein Files : अशोक खरात वर सिनेमा अन् दीपाली सय्यदला धमकीचे कॉल! “सिनेमात दिसली तर…”

May 27, 2026 | 08:42 PM
Vijay Wadettiwar: नोटांच्या माळा अन् जल्लोष…, पुणे पोर्श केसवर विजय वडेट्टीवारांची तीव्र प्रतिक्रिया; “कायदा फक्त शब्दात!”

Vijay Wadettiwar: नोटांच्या माळा अन् जल्लोष…, पुणे पोर्श केसवर विजय वडेट्टीवारांची तीव्र प्रतिक्रिया; “कायदा फक्त शब्दात!”

May 27, 2026 | 08:36 PM
Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

Cold Water : थंड पाणी पिल्याने पोटाला नुकसान पोहचते का? तज्ञांकडून जाणून घ्या खरं सत्य

May 27, 2026 | 08:15 PM
US-Iran War: संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून; आता तरी बदलणार का मध्य-पूर्वेतील युद्धाची दिशा?

US-Iran War: संपूर्ण जग ट्रम्प यांच्या महत्त्वाच्या शिखर परिषदेकडे लक्ष ठेवून; आता तरी बदलणार का मध्य-पूर्वेतील युद्धाची दिशा?

May 27, 2026 | 08:10 PM
SRH Vs RR Live: नुसता राडा! Vaibhav Suryvanshi ने कमिन्सला फोडला घाम, केवळ 15 बॉलमध्ये…

SRH Vs RR Live: नुसता राडा! Vaibhav Suryvanshi ने कमिन्सला फोडला घाम, केवळ 15 बॉलमध्ये…

May 27, 2026 | 08:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM