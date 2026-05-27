Muhammad Odeh: 8 दिवसही टिकली नाही राजवट; मोसादने हमासचा नवा बॉस संपवला, नेतान्याहूंचा इस्रायली सैन्याला आक्रमकतेचा आदेश

Israel Kills Hamas Chief Muhammad Odeh : झा पट्टी आणि मध्य-पूर्वेतील युद्धभूमीवरून या क्षणाची सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय बातमी समोर येत आहे. इस्रायली लष्कराने (IDF) एका अत्यंत गुप्त आणि अचूक लष्करी कारवाईत हमासचा (Hamas) नवा लष्करप्रमुख ‘मुहम्मद ओदेह’ याला कंठस्नान घातल्याचा अधिकृत दावा केला आहे. ओदेह हा केवळ हमासचा नवा लष्करी प्रमुख नव्हता, तर ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या क्रूर आणि प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्याच्या मुख्य नियोजकांपैकी एक होता. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांच्या थेट आदेशानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे हमासची कंबर पूर्णपणे खचली आहे.
हमाससाठी हा धक्का इतका मोठा असण्याचे कारण म्हणजे मुहम्मद ओदेह याने अवघ्या एका आठवड्यापूर्वीच हमासच्या लष्करी शाखेची म्हणजेच ‘इझ अल-दिन अल-कासम ब्रिगेड’ची कमान आपल्या हाती घेतली होती. यापूर्वीचा लष्करप्रमुख इझ अल-दिन अल-हद्दाद हा देखील दोन आठवड्यांपूर्वी गाझामध्येच झालेल्या एका इस्रायली एअर स्ट्राईकमध्ये मारला गेला होता. हद्दादच्या मृत्यूनंतर हमासने अत्यंत घाईघाईत ओदेहला आपला नवीन लष्करप्रमुख बनवले होते. मात्र, तो आपले जाळे घट्ट विणण्यापूर्वीच इस्रायली गुप्तचर यंत्रणा ‘मोसाद’ आणि आयडीएफने त्याचा माग काढत गाझामध्ये त्याचा खात्मा केला.
इस्रायली लष्कराने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्याच्या वेळी मुहम्मद ओदेह हा हमासच्या अत्यंत संवेदनशील अशा गुप्तचर विभागाचा (Intelligence Wing) प्रमुख होता. इस्रायली हद्दीत घुसून निष्पाप नागरिकांची कत्तल करणे, महिलांवर अत्याचार करणे आणि शेकडो लोकांना ओलीस (Hostages) ठेवून गाझामध्ये पळवून नेणे, या संपूर्ण योजनेचा मुख्य आराखडा ओदेहनेच तयार केला होता. पंतप्रधान कार्यालयाने ‘X’ वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, “आमच्या नागरिकांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब केला जाईल. ७ ऑक्टोबरच्या नरसंहारात सहभागी असलेल्या एकाही नराधमाला सोडले जाणार नाही.”
BREAKING NEWS: Israel has eliminated the Hamas military wing chief in Gaza. The IDF has reportedly eliminated Mohammed Odeh, the new head of Hamas’s military wing and one of the architects of the October 7 massacre. Odeh was appointed about a week ago to replace Izz al-Din… pic.twitter.com/a4AIHc968o — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 26, 2026
credit – social media and Twitter
इस्रायली सैन्याने केवळ गाझापुरतीच आपली कारवाई मर्यादित ठेवलेली नाही. उत्तर सीमेवरून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी इस्रायली हवाई दलाने (IAF) दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ल्यांची महामालिका सुरू केली आहे. लेबनॉनमधील टायर आणि मार्जायून जिल्ह्यांतील बुर्ज रहाल, सरिफा आणि अस-सवाना या भागांमध्ये मंगळवारी भीषण बॉम्बहल्ला करण्यात आला. स्थानिक सूत्रांनुसार, या ताज्या हल्ल्यांमध्ये किमान ३१ जण ठार झाले असून ४० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हिजबुल्लाहच्या शस्त्रसाठ्याला लक्ष्य करत इस्रायलने त्यांना बॅकफूटवर आणले आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे सैन्याचे कौतुक केले असून दहशतवाद्यांना कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, “गेल्या काही आठवड्यांत आमच्या शूर सैनिकांनी ६०० हून अधिक दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले आहे. हा लढा इथवरच मर्यादित नाही, आम्ही शत्रूचा पूर्ण नायनाट केल्याशिवाय थांबणार नाही.” आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेनेही हिजबुल्लाह आणि हमासच्या दहशतवादी तळांविरुद्ध इस्रायल करत असलेल्या या मोठ्या कारवाईला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे मध्य-पूर्वेतील भूराजकीय तणाव आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून जगाचे लक्ष या युद्धाकडे लागले आहे.