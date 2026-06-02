ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:34 PM IST
जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान मोटरहोम म्हणून ओळखली जाणारी “Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior” ही एक चालती-फिरती हवेलीच आहे. सुमारे 12 मीटर लांबीची ही भव्य मोटरहोम केवळ वाहन नसून, ती एका दोन मजली अपार्टमेंटचा अनुभव देते.

जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान मोटरहोम म्हणून ओळखली जाणारी “Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior” ही एक चालती-फिरती हवेलीच आहे. सुमारे 12 मीटर लांबीची ही भव्य मोटरहोम केवळ वाहन नसून, ती एका दोन मजली अपार्टमेंटचा अनुभव देते. जगातील श्रीमंत व्यावसायिक, सेलिब्रिटी आणि लक्झरी प्रवासप्रेमींसाठी ती विशेषकरून तयार करण्यात आली आहे.

या मोटरहोमची रचना ऑस्ट्रियातील Marchi Mobile या कंपनीने केली आहे. तिची किंमत तब्बल 25 ते 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. बाहेरून पाहता ती एखाद्या भविष्यकालीन अंतराळयानासारखी दिसते. या वाहनाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्यातील दोन मजली निवासव्यवस्था. वरच्या भागात आरामदायी बेडरूम, आलिशान बाथरूम आणि विश्रांतीसाठी स्वतंत्र जागा आहे. तर खालच्या मजल्यावर प्रशस्त हॉल, आधुनिक स्वयंपाकघर, डायनिंग एरिया आणि मनोरंजनासाठी मोठा टीव्ही बसवलेला आहे.

याशिवाय, वाहनाच्या बाजूला बटण दाबताच उघडणारी “Sky Lounge” नावाची टेरेस आहे. या टेरेसवर उभे राहून निसर्गाचा आनंद घेता येतो. आतमध्ये संगमरवरी फिनिशिंग, उच्च दर्जाचे फर्निचर, वातानुकूलन, सॅटेलाइट इंटरनेट आणि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे. या मोटरहोममध्ये 500 Hp पेक्षा जास्त क्षमता असलेले इंजिन असून ती महामार्गांवर सहज धावू शकते. त्यामुळे प्रवास आणि निवास यांचा अनोखा संगम या वाहनात पाहायला मिळतो.

आजच्या काळात मोटरहोमची संकल्पना वेगाने लोकप्रिय होत असली तरी, eleMMent Palazzo Superior ही अजूनही जगातील सर्वात भव्य, आलिशान आणि आश्चर्यचकित करणारी चालती-फिरती दोन मजली हवेली मानली जाते.

Published On: Jun 02, 2026 | 11:34 PM

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

Gift of Life: 'गिफ्ट ऑफ लाईफ' मोहिमेअंतर्गत ८५० गरीब मुलांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर झाले भावुक

Suryakumar Yadav च्या फॉर्मला लागले 'ग्रहण'; IPL पाठोपाठ 'या' स्पर्धेतही केली निराशा

'लाडक्या बहिणींचे भाऊ' आज कुठे आहेत? लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला अपात्र, शशिकांत शिंदे सरकारवर भडकले…

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई

'काला हिरण' चित्रपटावरून सलमान खान आक्रमक; निर्मात्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

