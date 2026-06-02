ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान मोटरहोम म्हणून ओळखली जाणारी “Marchi Mobile eleMMent Palazzo Superior” ही एक चालती-फिरती हवेलीच आहे. सुमारे 12 मीटर लांबीची ही भव्य मोटरहोम केवळ वाहन नसून, ती एका दोन मजली अपार्टमेंटचा अनुभव देते. जगातील श्रीमंत व्यावसायिक, सेलिब्रिटी आणि लक्झरी प्रवासप्रेमींसाठी ती विशेषकरून तयार करण्यात आली आहे.
या मोटरहोमची रचना ऑस्ट्रियातील Marchi Mobile या कंपनीने केली आहे. तिची किंमत तब्बल 25 ते 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. बाहेरून पाहता ती एखाद्या भविष्यकालीन अंतराळयानासारखी दिसते. या वाहनाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्यातील दोन मजली निवासव्यवस्था. वरच्या भागात आरामदायी बेडरूम, आलिशान बाथरूम आणि विश्रांतीसाठी स्वतंत्र जागा आहे. तर खालच्या मजल्यावर प्रशस्त हॉल, आधुनिक स्वयंपाकघर, डायनिंग एरिया आणि मनोरंजनासाठी मोठा टीव्ही बसवलेला आहे.
याशिवाय, वाहनाच्या बाजूला बटण दाबताच उघडणारी “Sky Lounge” नावाची टेरेस आहे. या टेरेसवर उभे राहून निसर्गाचा आनंद घेता येतो. आतमध्ये संगमरवरी फिनिशिंग, उच्च दर्जाचे फर्निचर, वातानुकूलन, सॅटेलाइट इंटरनेट आणि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे. या मोटरहोममध्ये 500 Hp पेक्षा जास्त क्षमता असलेले इंजिन असून ती महामार्गांवर सहज धावू शकते. त्यामुळे प्रवास आणि निवास यांचा अनोखा संगम या वाहनात पाहायला मिळतो.
आजच्या काळात मोटरहोमची संकल्पना वेगाने लोकप्रिय होत असली तरी, eleMMent Palazzo Superior ही अजूनही जगातील सर्वात भव्य, आलिशान आणि आश्चर्यचकित करणारी चालती-फिरती दोन मजली हवेली मानली जाते.