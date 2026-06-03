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Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…

Updated On: Jun 03, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

आळेफाटा परिसरात बेकायदा देशी दारू विक्री सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर आळेफाटा पोलिसांनी छापा टाकून ९६० रुपयांचा देशी दारूचा साठा जप्त केला आहे.

आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल...

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विस्तार

आळेफाटा : फुगेवाडीतील दारुकांडानंतर पुणे पोलिसांकडून अवैध दारु विक्री करणाऱ्यांवर जोरदार कारवाई सुरु आहे. अशातच आता आळेफाटा परिसरात बेकायदा देशी दारू विक्री सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर आळेफाटा पोलिसांनी छापा टाकून ९६० रुपयांचा देशी दारूचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत एका व्यक्तीस ताब्यात घेण्यात आले असून, त्याच्याविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० मे रोजी दुपारी सुमारे १ वाजण्याच्या सुमारास सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक आर. एम. हिले, पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन कोबल आणि व्ही. डी. दहिफळे हे आळेफाटा चौक परिसरात गस्त घालत होते. यावेळी पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, आळेफाटा येथील निंजा चायनीज दुकानाच्या मागील बाजूस एक व्यक्ती बेकायदा देशी दारूची विक्री करीत आहे. माहितीची खातरजमा झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन पंचांना सोबत घेऊन संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. कारवाईदरम्यान एक व्यक्ती लाल रंगाच्या प्लास्टिकच्या पिशवीसह संशयास्पदरीत्या बसलेला आढळून आला. पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान त्याने आपले नाव समाधान चत्रभुज गंभीरे (वय ४२, रा. चैतन्यनगर, आळेफाटा, ता. जुन्नर) असे सांगितले. त्याच्या ताब्यातील पिशवीची तपासणी केली असता १८० मिली क्षमतेच्या संत्रा जी.एम. कंपनीच्या १२ सिलबंद देशी दारूच्या बाटल्या आढळून आल्या. प्रत्येकी ८० रुपये किंमतीच्या या बाटल्यांची एकूण किंमत ९६० रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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एक नमुना बाटली स्वतंत्रपणे सीलबंद

पंचांसमक्ष दारूचा साठा जप्त करण्यात आला असून, रासायनिक विश्लेषणासाठी एक नमुना बाटली स्वतंत्रपणे सीलबंद करण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालावर पंच व पोलिसांच्या स्वाक्षरीसह आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रकरणी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ च्या कलम ६५(ई) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Police have taken major action by raiding illegal liquor sales in alephata

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Published On: Jun 03, 2026 | 12:30 AM

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