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Arvind Sawant: ‘ज्या महिलांनी सत्तेवर आणलं, त्यांचीच नावं…’, लाडकी बहीण योजनेवरून अरविंद सावंत सरकारवर कडाडले

Updated On: Jul 13, 2026 | 08:10 PM IST
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सारांश

'माझी लाडकी बहीण योजने'तून ९२ लाख महिलांची नावे रद्द केल्याचा आरोप खासदार अरविंद सावंत यांनी केला आहे. जनतेच्या पैशाने २ कोटी ७० लाख मते खरेदी करून सरकारने विश्वासघात केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरून अरविंद सावंत सरकारवर कडाडले (Photo Credit- IANS)

लाडकी बहीण योजनेवरून अरविंद सावंत सरकारवर कडाडले (Photo Credit- IANS)

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विस्तार
  • ‘ज्या महिलांनी सत्तेवर आणलं, त्यांचीच नावं…’
  • लाडकी बहीण योजनेवरून अरविंद सावंत सरकारवर कडाडले
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Majhi Ladki Bahin Yojana Controversy: सध्या राज्याच्या राजकारणात ‘माझी लाडकी बहन योजने’वरून वादाचे वातावरण आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी एका खळबळजनक वक्तव्याने राज्य सरकारला अडचणीत आणले आहे. सावंत यांनी थेट आरोप केला आहे की, सध्याच्या सरकारने जनतेच्या पैशाचा वापर करून लाखो मते विकत घेतली आणि आता निवडणुकांनंतर त्याच लाभार्थ्यांचा विश्वासघात करत आहे.

सरकारने २.७ कोटी लोकांच्या मतांना लाच दिली

आकडेवारीचा हवाला देत अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, ‘माझी लाडकी बहन योजने’च्या यादीतून अंदाजे ९२ लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. एक धक्कादायक आकडेवारी सादर करत त्यांनी सांगितले की, या महिलांना योजनेचे आमिष दाखवून सध्याच्या सरकारला मतदान केले होते. सावंत यांच्या मते, केवळ या महिलांनीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांनीही सरकारच्या बाजूने मतदान केले. जर आपण प्रत्येक कुटुंबातील केवळ तीन सदस्यांचा विचार केला, तर याचा अर्थ असा होतो की सरकारने २.७ कोटी लोकांच्या मतांना लाच दिली आहे.

पाठीत खंजीर खुपसणे आणि घटनात्मक उल्लंघन

ठाकरे गटाच्या नेत्याने सरकारच्या हेतूंवर जोरदार टीका केली आणि याला पाठीत खंजीर खुपसणे म्हटले. त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी मते मिळवण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर केला गेला, जे घटनेचे घोर उल्लंघन आहे. सावंत यांनी हेही उघड केले की, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होती, जिथे महिलांसाठी असलेल्या योजनेचा फायदा पुरुषांनाही मिळाला.

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आर्थिक संकट आणि कॅग अहवाल

अरविंद सावंत यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सांगितले की, राज्याच्या सध्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. त्यांनी इशारा दिला की, राज्याचे कर्ज त्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या १००% पेक्षा जास्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कॅग अहवालाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या अहवालाने सरकारच्या अनेक त्रुटी उघड केल्या आहेत, ज्या दडपल्या जात आहेत. त्यांच्या मते, सरकार जनतेचे लक्ष मुख्य मुद्द्यांवरून विचलित करण्यात पटाईत आहे.

युवकांचा प्रश्न आणि देशाचे भविष्य

हा हल्ला केवळ एका योजनेपुरता मर्यादित नाही. हे उल्लेखनीय आहे की, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही अलीकडेच एक पत्रकार परिषद घेऊन नीट पेपरफुटी आणि तरुणांच्या भविष्यावर होत असलेल्या अन्यायावरून सरकारवर टीका केली होती. ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांना, नीटविरोधात आवाज उठवणाऱ्या पर्यावरण कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक आणि अभिजीत दीपके यांच्या समर्थनार्थ एकत्र येण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनानंतर राज्यात राजकीय घडामोडी जोरात सुरू असतानाच अरविंद सावंत यांचे वक्तव्य आले आहे. या गंभीर आरोपांवर आणि आर्थिक आकडेवारीवर सत्ताधारी पक्ष काय स्पष्टीकरण देतो, हे पाहणे बाकी आहे.

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Web Title: Arvind sawant lashed out at the government over the ladki bahin scheme

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Published On: Jul 13, 2026 | 08:08 PM

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