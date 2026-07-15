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पावसाळ्यात हिरव्या पालेभाज्या खाताय? ‘या’ भाज्या ठरू शकतात आरोग्यासाठी सर्वात धोकादायक, जाणून घ्या कारण

Updated On: Jul 15, 2026 | 07:25 PM IST
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सारांश

Avoid These Vegetable in Monsoon: पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता, दूषित पाणी आणि जंतूंच्या वाढीमुळे काही भाज्यांचे सेवन आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. या ऋतूत कोणत्या भाज्या टाळाव्यात आणि सुरक्षित आहारासाठी कोणती काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • पावसात हिरव्या भाज्या खाताय?
  • या भाज्यांपासून ठेवा अंतर
  • पावसाळ्यात या गोष्टी लक्षात ठेवा

पावसाळा सुरू होताच वातावरण आल्हाददायक होते. पावसाळा उष्णतेपासून दिलासा देत असला तरी, तो आपल्यासोबत अनेक आरोग्य समस्याही घेऊन येतो. अशावेळी खाण्या-पिण्याच्यी योग्य काळजी न घेतल्यास आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढते. त्यातच बाजारात दिसणाऱ्या हिरव्या भाज्या आरोग्यदायी वाटत असल्या तरी या ऋतूमध्ये वाढलेली आर्द्रता, दूषित पाणी, बुरशी आणि जंतूंची वाढ यामुळे काही भाज्यांचे सेवन करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात काही भाज्या योग्य प्रकारे स्वच्छ न करता किंवा पूर्णपणे शिजवून न खाल्ल्यास पोटाचे विकार, अन्नातून होणारे संक्रमण आणि पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात. पावसाळ्यात कोणत्या भाज्या खाणं टाळावे, जाणून घ्या.

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पालेभाज्या

पालक, मेथी, वांगी, लेट्यूस आणि कोबीसारख्या पालेभाज्यांमध्ये पावसाळ्यात माती, बॅक्टेरिया, बुरशी आणि सूक्ष्म किडे अडकण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे या भाज्या खाण्यापूर्वी अनेक वेळा स्वच्छ धुवून पूर्णपणे शिजवणे गरजेचे आहे.

फ्लॉवर आणि कोबी

फ्लॉवर व कोबीच्या थरांमध्ये सूक्ष्म किडे आणि घाण सहज लपून राहू शकते. त्यामुळे या भाज्या मीठ किंवा हळद घातलेल्या पाण्यात काही वेळ भिजवून नंतरच वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.

मशरूम

मशरूममध्ये नैसर्गिकरीत्या ओलावा जास्त असल्याने ते लवकर खराब होऊ शकतात. जुने किंवा योग्यरीत्या साठवलेले नसलेले मशरूम खाल्ल्यास अन्नविषबाधेचा धोका वाढू शकतो.

कच्च्या भाज्यांचे सॅलड

पावसाळ्यात काकडी, टोमॅटो, गाजर किंवा इतर कच्च्या भाज्यांचे सॅलड खाताना स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्या. नीट धुतलेल्या आणि ताज्या भाज्यांचाच वापर करावा.

रस्त्यावर कापून ठेवलेल्या भाज्या

खुल्या वातावरणात बराच वेळ ठेवलेल्या किंवा आधीच कापलेल्या भाज्यांवर जंतू वाढण्याची शक्यता असते. अशा भाज्यांपासून दूर राहणे अधिक सुरक्षित ठरते.

पावसाळ्यात या गोष्टी लक्षात ठेवा

  • भाज्या स्वच्छ पाण्याने अनेक वेळा धुवा.
  • शक्यतो भाज्या पूर्णपणे शिजवूनच खा.
  • ताज्या आणि हंगामी भाज्यांना प्राधान्य द्या.
  • कापून ठेवलेल्या किंवा खराब दिसणाऱ्या भाज्या खरेदी करू नका.
  • पोटदुखी, उलट्या किंवा अतिसार यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
पावसाळ्यात सर्व भाज्या पूर्णपणे टाळण्याची गरज नसली तरी स्वच्छता, योग्य साठवण आणि पुरेसे शिजवणे या गोष्टींचे पालन केल्यास अनेक आरोग्याच्या समस्या टाळता येऊ शकतात. संतुलित आणि सुरक्षित आहारामुळे तुम्ही मान्सूनचा आनंद निरोगीपणे घेऊ शकता.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Rainy season diet tips vegetables to avoid in monsoon health tips

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Published On: Jul 15, 2026 | 07:25 PM

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