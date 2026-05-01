महिंद्राची विक्री वाढली! Mahindra SUV ग्राहकांचे विशेष आकर्षण; एप्रिल महिन्यात इतकी वाढ

Mahindra & Mahindra ने एप्रिल 2026 मध्ये SUV विक्री 56,331 युनिट्ससह 8% वाढ नोंदवली. एकूण ऑटो विक्री 94,627 युनिट्सवर पोहोचत 14% वाढ झाली आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 04:10 PM
Mahindra & Mahindra कंपनीने एप्रिल 2026 मध्ये दमदार विक्री नोंदवत वाढ कायम ठेवली आहे. देशांतर्गत SUV विक्री 56,331 युनिट्सपर्यंत पोहोचली असून यात वर्षभरात 8 टक्के वाढ झाली आहे. एकूण ऑटो विक्री (निर्यातीसह) 94,627 युनिट्सवर गेली असून यात 14 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

SUV सेगमेंटमध्ये महिंद्राच्या गाड्यांना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. युटिलिटी व्हेईकल्स (निर्यातीसह) विक्री 57,833 युनिट्सपर्यंत पोहोचली, तर देशांतर्गत कमर्शियल व्हेईकल्सची विक्री 23,427 युनिट्स इतकी झाली. कंपनीच्या मते, आर्थिक वर्षाची सुरुवात सकारात्मक झाली असून SUV सेगमेंट हा वाढीचा मुख्य आधार ठरत आहे.

कृषी क्षेत्रातही कंपनीने मजबूत कामगिरी केली आहे. ट्रॅक्टर विक्रीत मोठी वाढ नोंदवत एप्रिल 2026 मध्ये देशांतर्गत 46,404 ट्रॅक्टर विकले गेले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्के जास्त आहे. एकूण ट्रॅक्टर विक्री (निर्यातीसह) 48,411 युनिट्स झाली असून निर्यात 2,007 युनिट्सवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, यंदा एप्रिलमध्ये चैत्र नवरात्र नसतानाही ही वाढ साध्य झाली.

याशिवाय, ट्रक्स आणि बसेस (3.5 टनपेक्षा जास्त) या सेगमेंटमध्येही कंपनीने 3,011 युनिट्सची विक्री करत 11 टक्के वाढ नोंदवली आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष बदल, महागाईचा दबाव आणि जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे कमर्शियल व्हेईकल उद्योगावर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे. एकूणच, SUV आणि ट्रॅक्टर या दोन्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत मागणीमुळे महिंद्राने एप्रिल महिन्यात चांगली वाढ नोंदवली असून पुढील काळातही हीच गती कायम राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Mahindra & Mahindra कंपनीच्या उत्तम SUV कोणत्या?   

Mahindra XUV700 ही Mahindra ची सर्वात पॉप्युलर आणि flagship SUV मानली जाते, ज्यात दमदार इंजिन, ADAS आणि luxury फीचर्स आहेत. Mahindra Thar ऑफ-रोडिंगसाठी बेस्ट असून 4×4 सिस्टममुळे adventure lovers मध्ये लोकप्रिय आहे. Mahindra Scorpio N ही मजबूत build आणि powerful performance मुळे शहर आणि गाव दोन्हीसाठी योग्य आहे. Mahindra XUV 3XO बजेटमध्ये उत्तम फीचर्स आणि mileage देते. एकूणच, Mahindra SUV range प्रत्येक गरजेनुसार उत्तम पर्याय देते.

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

