Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Citizens Are Suffering Due To Gas Leakage On Gangadham Road In Pune At Midnight

पुण्यातील गंगाधाम रस्त्यावर मध्यरात्री गॅस गळती, 24 जणांना त्रास; नागरिकांची मोठी धावपळ

मार्केटयार्डातील गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्त्यावरील एका रासायनिक कंपनीच्या सिलेंडरमधून क्लोरीन हा गॅस गळती झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 04:07 PM
पुण्यातील गंगाधाम रस्त्यावर मध्यरात्री गॅस गळती, 24 जणांना त्रास; नागरिकांची मोठी धावपळ

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : पुण्यातील मार्केटयार्डातील गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्त्यावरील एका रासायनिक कंपनीच्या सिलेंडरमधून क्लोरीन हा गॅस गळती झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. गॅस गळतीमुळे भागातील तब्बल २४ नागरिकांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. सुदैवाने नागरिकांच्या जिवावर हा प्रकार बेतला नाही. मात्र, गॅस गळतीचा प्रचंड त्रास नागरिकांना सहन करावा लागला. यामध्ये अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्यासह जवान देखील जखमी झाले.

दरम्यान, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्वरीत घटनास्थळी धाव घेऊन गॅस गळती रोखल्याने मोठा अनर्थ देखील टळला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी जागा मालक व मॅनेजरवर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. गॅस गळती प्रकरणी जागा मालक प्रकाश बाबुराव मुथा आणि मॅनेजर साहिल हमीद मुलानी यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता २८६, १२५, १२५(अ) आणि प्रदूषण कायदा कलम ७, ८, १५ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अश्पाक सय्यद (वय ३०) यांनी तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रकाश मुथा यांची गंगाधाम बिबवेवाडी रस्त्यावरील वर्धमान लॉन्सच्या समोर मोकळी जागा आहे. ही मोकळी जागा प्रकाश मुथा यांची असून, त्याठिकाणी पत्र्याच्या शेडमध्ये पुणे महापालिकेला पुरविण्यात येणारा क्लोरीन या गॅसची कंपनी आहे. कंपनीचे काही मोठे सिलेंडर मोकळ्या जागेत ठेवण्यात आले होते. क्लोरीन गॅस पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठी वापरला जातो.

दरम्यान, मध्यरात्री साडे बाराच्या सुमारास एका टाकीमधून क्लोरीन गॅस लिकेज झाला. टाकीत विषारी वायू तयार होऊन हा क्लोरीन गॅस गळती झाला. त्यामुळे काही वेळातच परिसरातील नागरिक व रहिवाशांना त्याचा त्रास होण्यास सुरूवात झाली. ज्येष्ठ नागरिक तसेच लहान मुलांना श्वास घेण्यास प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. तेव्हा हा प्रकार समोर आला. लागलीच याची माहिती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. तोपर्यंत या गॅसमुळे तब्बल २४ नागरिकांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. काहींना ससून रुग्णालय तर काहींना कात्रजमधील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले गेले. यामध्ये ८ महिला, ६ मुले तसेच ५ पुरूषांचा समावेश आहे. यामुळे गॅस गळतीमुळे या भागात नागरिकांना त्रास सोसावा लागला. सुदैवाने यात कोणतीही हानी झाली नाही.

गॅस गळतीमुळे नागरिकांचे डोळे चुरचुरणे, श्वसनाचा त्रास जाणवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास झाला. सुरूवातीलाच ज्येष्ठांना त्रास जाणवू लागला. याठिकाणी मोठ्या गॅसच्या टाक्या आहेत. एका टाकीतून हा गॅस गळती झाला होता. दिवसभर तीव्र उन्ह सुरू आहे. त्यामुळे विषारी वायू होऊन तो गळती झाला असावा असा अंदाज आहे.

अग्शिशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षाविषयक उपकरणे परिधान (बीए सेट) करुन आधिकारी आणि जवान कंपनीत शिरले. त्यांनी तातडीने गॅस गळती रोखली. नागरिकांना त्रास जाणवू लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दलाचे अधिकारी आणि जवानांनी तातडीने नागरिकांना ससून रुग्णालयात रुग्णवाहिकेतून दाखल केले होते. तेव्हा हा गॅस बंद करत असताना अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यासह जवानाला देखील त्रास झाला. अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच अधिकारी आणि ३० जवान मदतकार्यात सहभागी झाले होते.

हे सुद्धा वाचा : उष्णतेच्या लाटेमुळे दूध उत्पादनात मोठी घट; जिल्हा प्रशासनाकडून पशुपालकांसाठी नियमावली जाहीर

Web Title: Citizens are suffering due to gas leakage on gangadham road in pune at midnight

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 04:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…
1

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…
2

Sunetra Pawar News: राष्ट्रवादीच्या नगसेवकांना निधी वाटपात भेदभाव, सुनेत्रा पवारांचे थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र; म्हणाल्या…

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ
3

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?
4

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM
Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

Pune Crime: थरारक! मुलीच्या प्रियकराने आईच्या बॉयफ्रेंडला भररस्त्यात संपवलं, कारण काय?

May 14, 2026 | 01:15 PM
Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

Trump-Xi Summit: G2 युगाचा उदय! ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचं गूढ; अमेरिकेची चीनपुढे शरणागती की इराणच्या मित्रालाच गुंडाळायची नीती?

May 14, 2026 | 01:12 PM
पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

पुणे हादरलं! 82 वर्षीय सासूचा 60 वर्षीय सुनेने केला खून; कारण काय तर…

May 14, 2026 | 01:10 PM
NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट परीक्षेचा पेपर नक्की छापला जातो कुठे? कडक सुरक्षा असूनही पेपर फुटलाच कसा? वाचा हा विशेष रिपोर्ट

May 14, 2026 | 01:04 PM
खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

खळबळजनक! आईच्या प्रियकराचा मुलीच्या प्रियकराकडून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

May 14, 2026 | 12:58 PM
IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

May 14, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM