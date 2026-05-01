भारतात सेकंड-हँड कारांची वाढती मागणी; पुढील 5 वर्षांत विक्री 1 कोटी युनिटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

भारताची वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत तिचे मूल्य ६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ बनू शकतो. वार्षिक विक्री १ कोटी युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि सरासरी किंमत ६५६.९ लाख रुपये असू शकते.
भारताची वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ आता वेगाने वाढण्याच्या तयारीत आहे. रेडसीअर या कन्सल्टिंग फर्मच्या नवीन अहवालानुसार, ही बाजारपेठ या दशकाच्या अखेरीस जगातील तिसरी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ बनू शकते. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये या बाजारपेठेचे मूल्य अंदाजे ३५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २.९ लाख कोटी रुपये) होते, ते आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत अंदाजे ७० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ५.८ लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढू शकते. याचा अर्थ ही बाजारपेठ केवळ पाच वर्षांत जवळपास दुप्पट होईल.
सध्या, भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ आहे, परंतु तिचा वाढीचा दर इतर देशांपेक्षा अधिक जलद आहे. अहवालानुसार, भारत भविष्यात अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध शहरे आणि उत्पन्न गटांमध्ये वाढणारी मागणी.
अहवालात असे दिसून आले आहे की, लोक आता अधिक वारंवार गाड्या बदलत आहेत, यात एक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये, गाडी मालकीचा सरासरी कालावधी ७ ते ८ वर्षे होता, तर आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत हा कालावधी ४ ते ५ वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. हा बदल मेट्रो आणि टियर-१ शहरांमध्ये सर्वाधिक ठळकपणे दिसून येतो. नवीन तंत्रज्ञान, सरकारी नियम आणि ग्राहकांच्या बदलत्या पसंती यासाठी जबाबदार आहेत. यामुळे वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारात पुरवठाही वाढेल.
अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत वापरलेल्या गाड्यांची विक्री वार्षिक ९० लाख ते १ कोटी युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त, सरासरी किंमत ६.५ लाख ते ६.९ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याचे कारण म्हणजे लोक आता चांगल्या दर्जाच्या आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये असलेल्या गाड्यांकडे वळत आहेत. असा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत, अंदाजे २८ कोटी भारतीय कुटुंबे वापरलेली गाडी खरेदी करू शकतील.
वापरलेल्या गाड्यांचे जवळपास ८०% व्यवहार अजूनही असंघटित क्षेत्रात होतात. याचा अर्थ मोठ्या कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी एक मोठी संधी आहे. ज्या कंपन्या एकाच ठिकाणी कार खरेदी, तपासणी, दुरुस्ती, वित्तपुरवठा आणि हस्तांतरण यांसारख्या सेवा देतात, त्या वेगाने वाढू शकतात. अहवालानुसार, असे प्लॅटफॉर्म आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत ४ अब्ज डॉलर्सचा GMV (एकूण मूल्य) आणि ५-६% बाजारपेठेतील हिस्सा मिळवू शकतात.
तज्ञांच्या मते, भारतातील वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारपेठेत मोठे परिवर्तन होत आहे. त्यांच्या मते, पूर्वी ही बाजारपेठ केवळ किमतीवर चालत होती, पण आता ती विश्वास आणि गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. आता लोक केवळ स्वस्त गाड्यांसाठीच नव्हे, तर उत्तम मूल्य, गुणवत्ता आणि सोयीसाठी वापरलेल्या गाड्या खरेदी करत आहेत.
