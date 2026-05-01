Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • India Used Car Market Is Growing Rapidly Set To Become The World Third Largest By

भारतात सेकंड-हँड कारांची वाढती मागणी; पुढील 5 वर्षांत विक्री 1 कोटी युनिटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

भारतामध्ये सेकंड-हँड कारांची मागणी झपाट्याने वाढत असून पुढील पाच वर्षांत या बाजारपेठेतील विक्री 1 कोटी युनिटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे या क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून येत आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 02:41 PM
भारतात सेकंड-हँड कारांची वाढती मागणी; पुढील 5 वर्षांत विक्री 1 कोटी युनिटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

भारतात सेकंड-हँड कारांची वाढती मागणी; पुढील 5 वर्षांत विक्री 1 कोटी युनिटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:

भारताची वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ वेगाने वाढत आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत तिचे मूल्य ६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ बनू शकतो. वार्षिक विक्री १ कोटी युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि सरासरी किंमत ६५६.९ लाख रुपये असू शकते.

भारताची वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ आता वेगाने वाढण्याच्या तयारीत आहे. रेडसीअर या कन्सल्टिंग फर्मच्या नवीन अहवालानुसार, ही बाजारपेठ या दशकाच्या अखेरीस जगातील तिसरी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ बनू शकते. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये या बाजारपेठेचे मूल्य अंदाजे ३५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २.९ लाख कोटी रुपये) होते, ते आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत अंदाजे ७० अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ५.८ लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढू शकते. याचा अर्थ ही बाजारपेठ केवळ पाच वर्षांत जवळपास दुप्पट होईल.

Bajaj ने ग्राहकांना दिलं सरप्राईज! Pulsar NS400Z झाली स्वस्त, 40HP पॉवरमुळे वाढली क्रेझ

सध्या, भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी वापरलेल्या गाड्यांची बाजारपेठ आहे, परंतु तिचा वाढीचा दर इतर देशांपेक्षा अधिक जलद आहे. अहवालानुसार, भारत भविष्यात अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध शहरे आणि उत्पन्न गटांमध्ये वाढणारी मागणी.

गाडी बदलण्याचा कालावधी कमी

अहवालात असे दिसून आले आहे की, लोक आता अधिक वारंवार गाड्या बदलत आहेत, यात एक महत्त्वपूर्ण बदल होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये, गाडी मालकीचा सरासरी कालावधी ७ ते ८ वर्षे होता, तर आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत हा कालावधी ४ ते ५ वर्षांपर्यंत कमी होऊ शकतो. हा बदल मेट्रो आणि टियर-१ शहरांमध्ये सर्वाधिक ठळकपणे दिसून येतो. नवीन तंत्रज्ञान, सरकारी नियम आणि ग्राहकांच्या बदलत्या पसंती यासाठी जबाबदार आहेत. यामुळे वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारात पुरवठाही वाढेल.

अधिक विक्री आणि वाढत्या किमती

अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत वापरलेल्या गाड्यांची विक्री वार्षिक ९० लाख ते १ कोटी युनिट्सपर्यंत पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त, सरासरी किंमत ६.५ लाख ते ६.९ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याचे कारण म्हणजे लोक आता चांगल्या दर्जाच्या आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये असलेल्या गाड्यांकडे वळत आहेत. असा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत, अंदाजे २८ कोटी भारतीय कुटुंबे वापरलेली गाडी खरेदी करू शकतील.

संघटित कंपन्यांसाठी मोठी संधी

वापरलेल्या गाड्यांचे जवळपास ८०% व्यवहार अजूनही असंघटित क्षेत्रात होतात. याचा अर्थ मोठ्या कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी एक मोठी संधी आहे. ज्या कंपन्या एकाच ठिकाणी कार खरेदी, तपासणी, दुरुस्ती, वित्तपुरवठा आणि हस्तांतरण यांसारख्या सेवा देतात, त्या वेगाने वाढू शकतात. अहवालानुसार, असे प्लॅटफॉर्म आर्थिक वर्ष २०२१ पर्यंत ४ अब्ज डॉलर्सचा GMV (एकूण मूल्य) आणि ५-६% बाजारपेठेतील हिस्सा मिळवू शकतात.

विश्वास हे सर्वात मोठे आव्हान

तज्ञांच्या मते, भारतातील वापरलेल्या गाड्यांच्या बाजारपेठेत मोठे परिवर्तन होत आहे. त्यांच्या मते, पूर्वी ही बाजारपेठ केवळ किमतीवर चालत होती, पण आता ती विश्वास आणि गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. आता लोक केवळ स्वस्त गाड्यांसाठीच नव्हे, तर उत्तम मूल्य, गुणवत्ता आणि सोयीसाठी वापरलेल्या गाड्या खरेदी करत आहेत.

Car Interior In Low Budget: खिशाला कात्री न लावता जुनी कार दिसेल चकाचक; वापरा ‘या’ स्वस्त आणि मस्त टिप्स!

Web Title: India used car market is growing rapidly set to become the world third largest by

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 01, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब
1

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?
2

IMD Monsoon Update: आनंदाची बातमी! मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल, केरळमध्ये 26 मे, तर महाराष्ट्रात कधी?

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?
3

US vs China vs India: $100 अब्ज क्लबमध्ये अमेरिकेचीच हवा! महासत्तांना टक्कर देण्यासाठी भारत-चीनचा काय आहे तगडा प्लॅन?

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे
4

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM
देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

देवांच्या अलंकारांपासून विवाहपरंपरेपर्यंत; सोन्याला का आहे विशेष महत्त्व

May 16, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM