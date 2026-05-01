  • Ipl 2026 Bhuvneshwar Kumar Became First Indian Pace Bowler Who Completed 350 Wickets In T20 Cricket

IPL 2026: ‘हा’ कारनामा करणारा भुवनेश्वर कुमार हा पहिला भारतीय बॉलर, मिळवले मोठे यश

आयपीएल २०२६ मध्ये आतापर्यंत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या भारतीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात तीन बळी घेत एक मोठा टप्पा गाठला. असे करणारा पहिला बॉलर ठरलाय

Updated On: May 01, 2026 | 03:34 PM
भुवनेश्वर कुमारचा नवा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

భుவనేश్వర్ కుమార్ నవా రెకార్డ్ (ఫోటో సౌజన్య - ఇన్స్టాగ్రామ్)

  • भुवनेश्वर कुमारचा नवा रेकॉर्ड 
  • आयपीएल २०२६ मध्ये बनवला भुवनेश्वरने नवा रेकॉर्ड 
  • तीन बळी घेत गाठला मोठा टप्पा 
इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९व्या हंगामातील ४२वा साखळी सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर यांच्यात खेळला गेला. गुजरात टायटन्सने हा सामना चार गडी राखून जिंकला. आरसीबीकडून खेळणाऱ्या भारतीय वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने आपल्या गोलंदाजीतील प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत, आपल्या चार षटकांत २८ धावा देऊन तीन बळी घेतले. यासह, भुवनेश्वर कुमारने टी-२० क्रिकेटमध्ये एक असा मैलाचा दगड गाठला, जो यापूर्वी कोणत्याही भारतीय वेगवान गोलंदाजाने गाठला नव्हता.

नक्की काय आहे हा विक्रम तुम्हाला माहीत आहे का? भुवनेश्वर कुमार असा विक्रम करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर ठरला आहे. RCB ची टीम हरली असली तरीही भुवनेश्वरच्या नावे मोठा विक्रम झाला आहे. 

भुवनेश्वरने टी-२० क्रिकेटमध्ये ३५० बळी पूर्ण केले

 

गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात, भुवनेश्वर कुमारने पॉवरप्लेमध्ये दोन बळी घेत टी-२० क्रिकेटमधील आपल्या बळींची एकूण संख्या ३५० वर नेली. यासह, भुवनेश्वर कुमार टी-२० क्रिकेटमध्ये ३५० किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा पहिला भारतीय वेगवान गोलंदाज ठरला. भुवनेश्वर कुमारने आतापर्यंत आपल्या टी-२० कारकिर्दीत एकूण ३२५ सामने खेळले असून, ३२४ डावांमध्ये गोलंदाजी करताना २४.५१ च्या सरासरीने ३५२ बळी घेतले आहेत. टी-२० मध्ये त्याचा इकॉनॉमी रेट ७.३५ आहे. आयपीएल २०२६ मधील कामगिरीमुळे भुवनेश्वर कुमारने ९ सामन्यांमध्ये १५.५२ च्या सरासरीने १७ बळी घेत पर्पल कॅप पुन्हा मिळवली आहे.

सर्वाधिक बळींचा विक्रम चहलच्या नावावर 

टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतीय खेळाडूने सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम सध्या लेग-स्पिनर युझवेंद्र चहलच्या नावावर आहे, ज्याने एकूण ३९१ बळी घेतले आहेत. या यादीत भुवनेश्वर कुमार ३५२ बळींसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्टार भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, ज्याचा आयपीएल २०२६ मधील फॉर्म विशेष प्रभावी ठरलेला नाही, तो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बुमराहने आता टी-२० क्रिकेटमध्ये ३४७ बळी घेतले आहेत. या यादीत चौथ्या क्रमांकावर भारताचा माजी लेग-स्पिनर पियुष चावला असून, त्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये एकूण ३२७ बळी घेतले आहेत.

