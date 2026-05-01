IPL 2026: ‘हा’ कारनामा करणारा भुवनेश्वर कुमार हा पहिला भारतीय बॉलर, मिळवले मोठे यश

नक्की काय आहे हा विक्रम तुम्हाला माहीत आहे का? भुवनेश्वर कुमार असा विक्रम करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर ठरला आहे. RCB ची टीम हरली असली तरीही भुवनेश्वरच्या नावे मोठा विक्रम झाला आहे.
IPL 2026 मध्ये आज घमासान! यशस्वी विरुद्ध कुलदीपमध्ये चुरशीची लढत, पहा Playing 11
भुवनेश्वरने टी-२० क्रिकेटमध्ये ३५० बळी पूर्ण केले
View this post on Instagram
गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात, भुवनेश्वर कुमारने पॉवरप्लेमध्ये दोन बळी घेत टी-२० क्रिकेटमधील आपल्या बळींची एकूण संख्या ३५० वर नेली. यासह, भुवनेश्वर कुमार टी-२० क्रिकेटमध्ये ३५० किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा पहिला भारतीय वेगवान गोलंदाज ठरला. भुवनेश्वर कुमारने आतापर्यंत आपल्या टी-२० कारकिर्दीत एकूण ३२५ सामने खेळले असून, ३२४ डावांमध्ये गोलंदाजी करताना २४.५१ च्या सरासरीने ३५२ बळी घेतले आहेत. टी-२० मध्ये त्याचा इकॉनॉमी रेट ७.३५ आहे. आयपीएल २०२६ मधील कामगिरीमुळे भुवनेश्वर कुमारने ९ सामन्यांमध्ये १५.५२ च्या सरासरीने १७ बळी घेत पर्पल कॅप पुन्हा मिळवली आहे.
सर्वाधिक बळींचा विक्रम चहलच्या नावावर
टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतीय खेळाडूने सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम सध्या लेग-स्पिनर युझवेंद्र चहलच्या नावावर आहे, ज्याने एकूण ३९१ बळी घेतले आहेत. या यादीत भुवनेश्वर कुमार ३५२ बळींसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्टार भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह, ज्याचा आयपीएल २०२६ मधील फॉर्म विशेष प्रभावी ठरलेला नाही, तो तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बुमराहने आता टी-२० क्रिकेटमध्ये ३४७ बळी घेतले आहेत. या यादीत चौथ्या क्रमांकावर भारताचा माजी लेग-स्पिनर पियुष चावला असून, त्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये एकूण ३२७ बळी घेतले आहेत.
IPL 2026: शुभमनने 9 शब्दात दिले सोशल मीडियावर विराटला उत्तर, लोक म्हणाले, ‘याला म्हणतात Attitude’