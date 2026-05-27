Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

Updated On: May 27, 2026 | 01:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

Kia Sonet EMI: Kia ची लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही Kia Sonet भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात पसंत केली जाते. जर तुम्ही Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर फक्त 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट देऊन ही एसयूव्ही घरी आणता येऊ शकते. यानंतर किती ईएमआय भरावा लागेल, जाणून घेऊ.

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Kia Sonet HTK (O) ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटची एक्स-शोरूम किंमत 9.95 लाख रुपये असून ऑन-रोड किंमत सुमारे 11.07 लाख रुपये आहे.
  • 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 10.07 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल आणि 7 वर्षांसाठी ईएमआय 16,207 रुपये येऊ शकतो.
  • किया सोनेट ची स्पर्धा महिंद्रा महिंद्रा एक्सयूव्ही ३एक्सओ, टाटा पंच, मारुती ब्रेझा आणि ह्युंदाई व्हेन्यू सारख्या SUV सोबत होते.
भारतीय बाजारात वाहन उत्पादक कंपनी Kia एसयूवी सेगमेंटमध्ये गाड्यांची विक्री करते. जर तुम्ही देखील Kia द्वारे ऑफर केली जाणारी कॉम्‍पॅक्‍ट साइज एसयूवी Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्या फायद्याची आहे. तुम्ही 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन किया सोनेटचे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट घरी घेऊन येऊ शकता. मात्र यानंतर तुम्हाला दरमहा किती ईएमआय भरावा लागणार, याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

किया सोनेट ची किंमत

किया सोनेटचा ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट म्हणून HTK (O) सादर करते. या गाडीच्या ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटची एक्‍स शोरूम किंमत 9.95 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही ही गाडी दिल्लीमध्ये खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला सुमारे 70 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 43 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर किया सोनेट ची ऑन रोड किंमत सुमारे 11.07 लाख रुपये होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Kia)

एक लाख डाऊन पेमेंट केल्यानंतर किती असेल ईएमआय?

जर तुम्ही गाडीचे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट HTK (O) खरेदी करण्याचा प्लॅन करत असाल तर बँक तुम्हाला गाडीच्या एक्स शोरूम किंमतीवर कर्ज देईल. 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला बँकेकडून सुमारे 10.07 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. बँकेने जर तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 10.07 लाख रुपयांचे कर्ज दिले तर तुम्हाला दर महिन्याला 16,207 रुपये ईएमआय भरावा लागणार आहे.

गाडीची किंमत किती असेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजाने 7 वर्षांसाठी बँकेकडून 10.07 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले तर तुम्हाला 7 वर्षांपर्यंत दर महिन्याला 16,207 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. अशावेळी, कॉम्‍पॅक्‍ट साइज एसयूवी Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंटच्या खरेदीसाठी तुम्हाला 7 वर्षांपर्यंत व्याजापोटी 3.54 लाख रुपये जास्त खर्च करावे लागणार आहेत. यानंतर एक्‍स शोरूम, ऑन रोड आणि व्याज जोडून गाडीची एकूण किंमत 14.61 लाख रुपये होणार आहे.

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

कोणासोबत केली जाते स्पर्धा?

किया कंपनी सोनेट ही एक कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही म्हणून सादर करते, जी महिंद्रा एक्सयूव्ही ३एक्सओ, टाटा पंच, मारुती ब्रेझा आणि ह्युंदाई व्हेन्यू यांसारख्या गाड्यांशी थेट स्पर्धा करते.

Web Title: Kia sonet automatic variant emi details after 1 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 01:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत
1

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग
2

पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता महागाईचा पुढील धक्का! 1 जूनपासून ‘या’ आकर्षक बाईक्स आणखी होऊ शकतात महाग

Tatkal Ticket Booking Rules: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! ‘तत्काळ’ तिकीट बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल
3

Tatkal Ticket Booking Rules: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! ‘तत्काळ’ तिकीट बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्
4

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

फक्त 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट देऊन घरी आणा Kia Sonet चे ऑटोमॅटिक व्हेरिअंट! किती असेल दरमहा EMI? समजून घ्या संपूर्ण गणित

May 27, 2026 | 01:36 PM
India Pakistan Dispute : चीनमध्ये पोहोचताच शाहबाज शरीफने खेळले ‘काश्मीर’ कार्ड; भारताने दोन्ही देशांना सुनावले खडे बोल

India Pakistan Dispute : चीनमध्ये पोहोचताच शाहबाज शरीफने खेळले ‘काश्मीर’ कार्ड; भारताने दोन्ही देशांना सुनावले खडे बोल

May 27, 2026 | 01:33 PM
Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

Biometric Attendance: विद्यार्थ्यांची ७५% उपस्थिती अनिवार्य! कॉलेजमधील बोगस हजेरी रोखण्यासाठी शासनाचा १०० कोटींचा ‘हा’ आहे प्लॅन

May 27, 2026 | 01:33 PM
पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

पांढऱ्या भातातून शरीराला मिळेल विटामिन B-12! उन्हाळ्यात पारंपरिक पद्धतीने बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, पचनक्रिया राहील मजबूत

May 27, 2026 | 01:28 PM
‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

May 27, 2026 | 01:21 PM
अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

May 27, 2026 | 01:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM