Tatkal Ticket Booking Rules: रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! ‘तत्काळ’ तिकीट बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल

Updated On: May 26, 2026 | 02:57 PM IST
सारांश

Tatkal Ticket booking rules: भारतीय रेल्वेने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सकाळी ०५:०१ ते दुपारी २:०० या वेळेत सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी पहिला आरक्षण चार्ट प्रवासाच्या आदल्या दिवशी रात्री आठ वाजेपर्यंत तयार केला जाईल.

विस्तार
  • पश्चिम रेल्वेच्या कोटा विभागाकडून तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेच्या नियमात महत्त्वाचे बदल
  • तत्काळ तिकीट बुक करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांना सकाळी ९ ते ९:२५ या वेळेत टोकन दिले जातील
  • प्रवासाच्या ८ तासांपेक्षा कमी वेळेत तिकीट रद्द केल्यास परतावा नाही
Tatkal Ticket booking rules: पश्चिम रेल्वेच्या कोटा विभागाने तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेच्या नियमात काही महत्त्वाचे बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. तिकीट प्रकिया सुधारण्यासाठी, पश्चिम मध्य रेल्वेच्या (WCR) कोटा विभागाने आपल्या सर्व स्थानकांवर टोकन प्रणाली सुरू केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश प्रवाशांची सोय वाढवणे, पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि तिकीटाच्या ठिकाणी लागणाऱ्या लांब रांगांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ एप्रिल १९५२ रोजी स्थापन झालेला कोटा विभाग हा पश्चिम रेल्वेच्या (WIR) सर्वात महत्त्वाच्या विभागांपैकी एक मानला जातो. त्याचे भौगोलिक क्षेत्र प्रामुख्याने राजस्थानपर्यंत विस्तारलेले असून, त्याचे काही भाग मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्येही येतात.

तत्काळ आरक्षण प्रणाली : टोकन वितरणाची वेळ

कोटा विभागाच्या माहितीनुसार, वातानुकूलित (AC) श्रेणीमध्ये तत्काळ तिकीट बुक करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांना सकाळी ९ ते ९:२५ या वेळेत टोकन दिले जातील. स्लीपर क्लासच्या प्रवाशांसाठी, सकाळी ९:३० ते ९:५५ या वेळेत टोकन दिले जातील. प्रवाशांना विनंती आहे की त्यांनी वेळेवर बुकिंग कार्यालयात पोहोचावे, नवीन प्रणालीला सहकार्य करावे आणि पारदर्शक आरक्षण प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा.”

भारतीय रेल्वे तत्काळ तिकीट बुकिंगची वेळ

भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसार, तत्काळ तिकीट बुकिंग विंडो ट्रेनच्या प्रवासाच्या तारखेच्या एक दिवस आधी उघडते. एसी क्लाससाठी तत्काळ तिकीट बुकिंग विंडो सकाळी १०:०० वाजता उघडते, तर नॉन-एसी क्लाससाठी बुकिंग विंडो सकाळी ११:०० वाजता उघडली जाते.

PRS काउंटर व्यतिरिक्त, तत्काळ प्रणालीअंतर्गत इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) च्या वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे देखील तिकीटे बुक केली जाऊ शकतात. ही सुविधा केवळ आधार-प्रमाणित वापरकर्त्यांसाठीच उपलब्ध असते.

प्रवासाला निघण्यापूर्वी चार्ट तयार करण्याची वेळ

भारतीय रेल्वेने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सकाळी ०५:०१ ते दुपारी २:०० या वेळेत सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी पहिला आरक्षण चार्ट प्रवासाच्या आदल्या दिवशी रात्री आठ वाजेपर्यंत तयार केला जाईल.

दुपारी १४:०१ ते रात्री २३:५९ या वेळेत सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी आणि मध्यरात्री ००:०० ते सकाळी ०५:०० या वेळेत सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी, पहिला आरक्षण चार्ट सुटण्याच्या वेळेच्या किमान १० तास आधी तयार केला जाईल.

प्रवासाच्या ८ तासांपेक्षा कमी वेळेत तिकीट रद्द केल्यास परतावा नाही

भारतीय रेल्वेने अलीकडेच आपले तिकीट रद्द करण्याचे धोरण सुधारित बदल केले आहेत. प्रवाशांनी त्यांच्या नियोजित प्रवासाच्या वेळेच्या ८ तासांपेक्षा कमी वेळेत रेल्वे तिकीट रद्द केल्यास त्यांना कोणताही परतावा मिळणार नाही. नियोजित प्रवासाच्या ७२ तास आधी तिकीट रद्द केल्यास जास्तीत जास्त परतावा दिला जाईल. तिकीट ७२ ते २४ तासांच्या आत रद्द केल्यास, भाड्याच्या २५% रक्कम कापली जाईल. २४ ते ८ तासांच्या आत रद्द केल्यास, ५०% रक्कम कापली जाईल.

 

