BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

ही एक प्रगत सुपर हायब्रीड प्रणाली आहे. सर्वसाधारण हायब्रीड कार्समध्ये, पेट्रोल इंजिन बहुतेक काम करते आणि इलेक्ट्रिक मोटर फक्त मदत करते. तथापि, BYD चे DM-i तंत्रज्ञान थोडे वेगळे आहे. या कारमध्ये, इलेक्ट्रिक मोटर बहुतेक ड्रायव्हिंग करते, तर गरज पडल्यास बॅटरी चार्ज करण्यासाठी पेट्रोल इंजिन अधिक शक्ती पुरवते. म्हणूनच कंपनी याचे वर्णन ‘EV-सारखा अनुभव देणारे तंत्रज्ञान’ असे करत आहे. याचा अर्थ, कार कमी आवाज करेल, वेगाने वेग पकडेल आणि अधिक सुरळीतपणे चालेल.
तुम्ही कोणत्याही चिंतेशिवाय लांबचा प्रवास करू शकाल
या तंत्रज्ञानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची लांब पल्ला गाठण्याची क्षमता. कंपनीची आगामी एसयूव्ही, BYD सीलियन 6, एका चार्जवर आणि पेट्रोलची टाकी पूर्ण भरल्यावर अंदाजे 1,000 ते 1,100 किलोमीटरचा प्रवास करू शकते, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की, लोकांना वारंवार चार्जिंगची चिंता न करता लांबचा प्रवास करता येईल. म्हणूनच, ज्या ग्राहकांना इलेक्ट्रिक कार खरेदी करायची आहे, परंतु सध्या चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांबद्दल खात्री नाही, त्यांच्यासाठी हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य मानले जाते.
पेट्रोलचा वापर कमी होऊ शकतो
ही कार प्लग-इन हायब्रीड प्रणालीवर आधारित असेल, म्हणजेच ती घरी किंवा चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केली जाऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती नियमितपणे कार चार्ज करत असेल, तर पेट्रोलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. चार्जिंग सुविधा नेहमी उपलब्ध नसल्या तरी, ही कार सामान्य पेट्रोल एसयूव्हीपेक्षा अधिक इंधन-कार्यक्षम असल्याचा दावा केला जातो. ज्यांना ईव्हीचा अनुभव हवा आहे, परंतु केवळ बॅटरीवर अवलंबून राहायचे नाही, त्यांच्यासाठी हे तंत्रज्ञान एक उत्तम मध्यम मार्ग असू शकतो.
या एसयूव्हीमध्ये कंपनीच्या प्रसिद्ध ब्लेड बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, जे अत्यंत सुरक्षित आणि टिकाऊ मानले जाते. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, प्रीमियम इंटीरियर, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये असू शकतात. काही अहवालांनुसार, यामध्ये व्हेईकल-टू-लोड आणि व्हेईकल-टू-व्हेईकल क्षमता देखील असू शकते, ज्यामुळे कार इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा अगदी इतर इलेक्ट्रिक वाहने देखील चार्ज करू शकेल.
