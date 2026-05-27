  • Byd Technology Is Being Special As 1100 Kilometer Range Specifications Technique Powertrain

BYD ची ‘ही’ टेक्नॉलॉजी आहे अत्यंत खास, 1100km पर्यंत मिळणार रेंज; वैशिष्ट्य वाचून व्हाल चकीत

Updated On: May 27, 2026 | 10:29 AM IST
सारांश

ही एक प्रगत सुपर हायब्रीड प्रणाली आहे. सर्वसाधारण हायब्रीड गाड्यांमध्ये, पेट्रोल इंजिन बहुतेक काम करते आणि इलेक्ट्रिक मोटर केवळ त्याला मदत करते. कशी आहे ही प्रगत प्रणाली जाणून घ्या

BYD ची खास टेक्नॉलॉजी (फोटो सौजन्य - BYD)

BYD ची खास टेक्नॉलॉजी (फोटो सौजन्य - BYD)

विस्तार
  • बीवायडी टेक्नॉलॉजी कशी आहे 
  • हायब्रीड प्रणाली कसे करणार काम 
  • चक्क ११०० किमी मिळणार रेंज 
जगभरात इलेक्ट्रिक कार्सची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. आजही, लांबचा प्रवास करताना चार्जिंग स्टेशन्स कुठे मिळतील आणि वारंवार थांबावे लागेल का, ही बहुतेक लोकांची सर्वात मोठी चिंता असते. या समस्येवर उपाय म्हणून, चीनची आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी, BYD, आपले नवीन DM-i सुपर प्लग-इन हायब्रीड तंत्रज्ञान भारतात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीचा दावा आहे की, हे तंत्रज्ञान इलेक्ट्रिक कारप्रमाणेच सुरळीत आणि शांत ड्रायव्हिंगचा अनुभव देईल, तसेच पेट्रोल इंजिनच्या उपस्थितीमुळे लांबच्या प्रवासाची चिंता मोठ्या प्रमाणात दूर होईल.

ही एक प्रगत सुपर हायब्रीड प्रणाली आहे. सर्वसाधारण हायब्रीड कार्समध्ये, पेट्रोल इंजिन बहुतेक काम करते आणि इलेक्ट्रिक मोटर फक्त मदत करते. तथापि, BYD चे DM-i तंत्रज्ञान थोडे वेगळे आहे. या कारमध्ये, इलेक्ट्रिक मोटर बहुतेक ड्रायव्हिंग करते, तर गरज पडल्यास बॅटरी चार्ज करण्यासाठी पेट्रोल इंजिन अधिक शक्ती पुरवते. म्हणूनच कंपनी याचे वर्णन ‘EV-सारखा अनुभव देणारे तंत्रज्ञान’ असे करत आहे. याचा अर्थ, कार कमी आवाज करेल, वेगाने वेग पकडेल आणि अधिक सुरळीतपणे चालेल.

तुम्ही कोणत्याही चिंतेशिवाय लांबचा प्रवास करू शकाल

या तंत्रज्ञानाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची लांब पल्ला गाठण्याची क्षमता. कंपनीची आगामी एसयूव्ही, BYD सीलियन 6, एका चार्जवर आणि पेट्रोलची टाकी पूर्ण भरल्यावर अंदाजे 1,000 ते 1,100 किलोमीटरचा प्रवास करू शकते, असे म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की, लोकांना वारंवार चार्जिंगची चिंता न करता लांबचा प्रवास करता येईल. म्हणूनच, ज्या ग्राहकांना इलेक्ट्रिक कार खरेदी करायची आहे, परंतु सध्या चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांबद्दल खात्री नाही, त्यांच्यासाठी हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य मानले जाते.

पेट्रोलचा वापर कमी होऊ शकतो

ही कार प्लग-इन हायब्रीड प्रणालीवर आधारित असेल, म्हणजेच ती घरी किंवा चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केली जाऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती नियमितपणे कार चार्ज करत असेल, तर पेट्रोलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. चार्जिंग सुविधा नेहमी उपलब्ध नसल्या तरी, ही कार सामान्य पेट्रोल एसयूव्हीपेक्षा अधिक इंधन-कार्यक्षम असल्याचा दावा केला जातो. ज्यांना ईव्हीचा अनुभव हवा आहे, परंतु केवळ बॅटरीवर अवलंबून राहायचे नाही, त्यांच्यासाठी हे तंत्रज्ञान एक उत्तम मध्यम मार्ग असू शकतो.

या एसयूव्हीमध्ये कंपनीच्या प्रसिद्ध ब्लेड बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, जे अत्यंत सुरक्षित आणि टिकाऊ मानले जाते. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, प्रीमियम इंटीरियर, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये असू शकतात. काही अहवालांनुसार, यामध्ये व्हेईकल-टू-लोड आणि व्हेईकल-टू-व्हेईकल क्षमता देखील असू शकते, ज्यामुळे कार इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा अगदी इतर इलेक्ट्रिक वाहने देखील चार्ज करू शकेल.

Published On: May 27, 2026 | 10:29 AM

