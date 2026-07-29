बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

Updated On: Jul 29, 2026 | 04:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी मारुती सुझुकी डिझायर, ह्युंदाई ऑरा आणि होंडा अमेझ या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट सेडान गाड्यांची सविस्तर तुलना. उत्तम मायलेज, कमी सर्व्हिसिंग खर्च, सेफ्टी आणि बजेटनुसार कोणती गाडी तुमच्या कुटुंबासाठी सर्वोत्तम ठरेल, याची संपूर्ण माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य-AI एआय)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मारुती डिझायर सर्वाधिक मायलेज, स्वस्त मेंटेनन्स आणि उत्तम रीसेल व्हॅल्यूसाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरते.
  • ह्युंदाई ऑरामध्ये ६ एअरबॅग्ससारखी मानक सुरक्षा, आधुनिक फीचर्स आणि चांगला सीएनजी पर्याय मिळतो.
  • होंडा अमेझ उत्तम केबिन स्पेस, मोठी बूट स्पेस आणि स्मूथ ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध आहे.

भारतीय कार बाजारात जेव्हा एखादा मध्यमवर्गीय ग्राहक नवीन गाडी खरेदी करण्याचा विचार करतो, तेव्हा त्याच्या मनात दोन प्रश्न सर्वात आधी येतात – “मायलेज किती देते?” आणि “मेंटेनन्सचा खर्च किती येईल?”

इंधनाचे वाढते दर आणि रोजच्या प्रवासाचा खर्च लक्षात घेता कॉम्पॅक्ट सेडान  सेगमेंट आजही भारतीय कुटुंबांची पहिली पसंती आहे. उत्तम बूट स्पेस, आरामदायक प्रवास, कमी मेंटेनन्स आणि जबरदस्त मायलेज यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तीन लोकप्रिय गाड्यांचा हा सविस्तर आढावा:

१. मारुती सुझुकी डिझायर

भारतात मायलेज आणि कमी सर्व्हिसिंग खर्चाचा विषय निघाल्यास मारुती सुझुकीचे नाव सर्वात वर येते. डिझायर ही या सेगमेंटमधील सर्वात जास्त विकली जाणारी सेडान कार आहे.

  • मायलेज: पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये सुमारे २४ ते २५ किमी/लिटर आणि सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये तब्बल ३१+ किमी/किग्रा इतके दमदार मायलेज मिळते.
  • मेंटेनन्स: मारुतीचे सुटे भाग अत्यंत स्वस्त असून देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्व्हिस सेंटर्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वार्षिक सर्व्हिसिंगचा खर्च अतिशय कमी येतो.
  • खास वैशिष्ट्य: रीसेल व्हॅल्यू  उत्तम मिळते आणि इंजिन दीर्घकाळासाठी अत्यंत विश्वासार्ह मानले जाते.
Honda Rebel 300 vs Harley-Davidson X440 vs Jawa 42 Bobber: लुक, स्पीड, पावर! यातील कोणती बाईक बनेल ‘इंडिया के दिलों की राणी’!

२. ह्युंदाई ऑरा

ह्युंदाईची ऑरा ही गाडी प्रीमियम फीचर्स, शांत केबिन आणि उत्तम बिल्ड क्वालिटी शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

  • मायलेज: पेट्रोलमध्ये सुमारे २० ते २१ किमी/लिटर आणि सीएनजी व्हेरियंटमध्ये २८ किमी/किग्रापर्यंत मायलेज सहज मिळते.
  • मेंटेनन्स: ह्युंदाईची सर्व्हिसिंग अत्यंत पारदर्शक असते. पहिल्या ३ ते ५ वर्षांत सर्व्हिसिंगचा खर्च खिशाला परवडणाराच राहतो.
  • खास वैशिष्ट्य: इंटीरियरची गुणवत्ता, ६ एअरबॅग्ससारखी मानक सुरक्षा आणि आधुनिक केबिन लेआउट ही या गाडीची मोठी ताकद आहे.
३. होंडा अमेझ

होंडा कंपनी आपल्या रिफाईंड इंजिन आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहे. फॅमिली कार म्हणून अमेझ एक अत्यंत सुरक्षित आणि ऐसपैस पर्याय ठरते.

  • मायलेज: १.२ लिटर आय-व्हिटेक इंजिनसह ही गाडी १८ ते १९.५ किमी/लिटरचे मायलेज देते. ऑटोमॅटिक प्रकारातही ही गाडी उत्तम इंधन कार्यक्षमता प्रदान करते.
Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!
  • मेंटेनन्स: होंडाचे इंजिन अत्यंत विश्वासार्ह असल्यामुळे सहसा मोठा बिघाड होत नाही. नियमित सर्व्हिस केल्यास मेंटेनन्सचा खर्च नियंत्रित राहतो.
  • खास वैशिष्ट्य: मोठ्या आकाराची बूट स्पेस ,उत्तम लेगरूम आणि स्मूथ ऑटोमॅटिक ड्रायव्हिंग अनुभव.
कोणता पर्याय निवडावा?
  • मारुती सुझुकी डिझायर: जर फक्त टॉप मायलेज, रोजचा अतिशय कमी खर्च आणि उत्तम रीसेल व्हॅल्यू ही तुमची प्राथमिकता असेल, तर डिझायर तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे.
  • ह्युंदाई ऑरा: जर तुम्हाला आधुनिक फीचर्स, ६ एअरबॅग्ससारखी सेफ्टी आणि उत्तम सीएनजी पर्याय हवा असेल, तर ऑरा योग्य ठरते.
  • होंडा अमेझ: जर तुम्हाला लांबच्या प्रवासासाठी उत्तम कम्फर्ट, मोठी बूट स्पेस, स्मूथ इंजिन आणि CVT ऑटोमॅटिकचा अनुभव हवा असेल, तर अमेझ ही योग्य निवड आहे.

Web Title: Maruti dzire vs hyundai aura vs honda amaze comparison auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 04:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?
1

१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?

Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?
2

Mercedes-Benz C-Class vs BMW 3 Series vs Audi A4! लक्झरी आणि स्टेटसच्या हायफाय विषयात कोण असेल श्रीमंतांची पहिली पसंती ?

Mahindra Thar vs Force Gurkha vs Maruti Jimny! कोण ठरेल यातील ऑफ-रोडिंगचा खरा मदमस्त बाहुबली?
3

Mahindra Thar vs Force Gurkha vs Maruti Jimny! कोण ठरेल यातील ऑफ-रोडिंगचा खरा मदमस्त बाहुबली?

Hyundai Creta vs Tata Sierra vs Maruti Grand Vitara! मिडीयम बजेटच्या ‘किंग’ SUV;  कोणामध्ये आहे जास्त दम?
4

Hyundai Creta vs Tata Sierra vs Maruti Grand Vitara! मिडीयम बजेटच्या ‘किंग’ SUV;  कोणामध्ये आहे जास्त दम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

Jul 29, 2026 | 04:50 PM
Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

Degree Scam News: १.५ लाखात B.Com ची बनावट पदवी विकल्याचा रिक्षाचालकाचा आरोप; पुणे विद्यापीठात चौकशी सुरू…

Jul 29, 2026 | 04:50 PM
Reservation Protest: ‘आरक्षणाला हात लावाल तर रस्त्यावर उत्तर देऊ’; धाराशिवात आंबेडकरी समाजाचा आरक्षणासाठी एल्गार

Reservation Protest: ‘आरक्षणाला हात लावाल तर रस्त्यावर उत्तर देऊ’; धाराशिवात आंबेडकरी समाजाचा आरक्षणासाठी एल्गार

Jul 29, 2026 | 04:49 PM
Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा

Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा

Jul 29, 2026 | 04:43 PM
रेल्वे रुळावर लोखंडी बॉक्स, लोकलला बसला जोरदार धक्का; ट्रेन मॅनेजरच्या प्रसंगावधानामुळे शेकडो प्रवाशांचे वाचले प्राण

रेल्वे रुळावर लोखंडी बॉक्स, लोकलला बसला जोरदार धक्का; ट्रेन मॅनेजरच्या प्रसंगावधानामुळे शेकडो प्रवाशांचे वाचले प्राण

Jul 29, 2026 | 04:42 PM
War Alert: इस्रायल अन् युक्रेन एकत्र लढणार? युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमधील ‘त्या’ भेटीने पुतिन आणि इराणची झोप उडवली

War Alert: इस्रायल अन् युक्रेन एकत्र लढणार? युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनमधील ‘त्या’ भेटीने पुतिन आणि इराणची झोप उडवली

Jul 29, 2026 | 04:41 PM
Ram Gopal Varma : ‘परीक्षेत AI टूल्सना परवानगी..’, अँटी-पेपर लीक विधेयकावर राम गोपाल वर्मांचा सरकारला मोठा सल्ला

Ram Gopal Varma : ‘परीक्षेत AI टूल्सना परवानगी..’, अँटी-पेपर लीक विधेयकावर राम गोपाल वर्मांचा सरकारला मोठा सल्ला

Jul 29, 2026 | 04:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा