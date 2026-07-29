Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura vs Honda Amaze! पॉकेट फ्रेंडली आणि जास्त मायलेज देणाऱ्या या ३ गाड्या! कोण ठरेल कोणास वरचढ?

भारतीय कार बाजारात जेव्हा एखादा मध्यमवर्गीय ग्राहक नवीन गाडी खरेदी करण्याचा विचार करतो, तेव्हा त्याच्या मनात दोन प्रश्न सर्वात आधी येतात – “मायलेज किती देते?” आणि “मेंटेनन्सचा खर्च किती येईल?”
इंधनाचे वाढते दर आणि रोजच्या प्रवासाचा खर्च लक्षात घेता कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंट आजही भारतीय कुटुंबांची पहिली पसंती आहे. उत्तम बूट स्पेस, आरामदायक प्रवास, कमी मेंटेनन्स आणि जबरदस्त मायलेज यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तीन लोकप्रिय गाड्यांचा हा सविस्तर आढावा:
१. मारुती सुझुकी डिझायर
भारतात मायलेज आणि कमी सर्व्हिसिंग खर्चाचा विषय निघाल्यास मारुती सुझुकीचे नाव सर्वात वर येते. डिझायर ही या सेगमेंटमधील सर्वात जास्त विकली जाणारी सेडान कार आहे.
२. ह्युंदाई ऑरा
ह्युंदाईची ऑरा ही गाडी प्रीमियम फीचर्स, शांत केबिन आणि उत्तम बिल्ड क्वालिटी शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
होंडा कंपनी आपल्या रिफाईंड इंजिन आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहे. फॅमिली कार म्हणून अमेझ एक अत्यंत सुरक्षित आणि ऐसपैस पर्याय ठरते.