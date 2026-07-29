१५ लाख रुपयांपेक्षा कमी बजेटमध्ये ह्युंदाईच्या ३ नवीन एसयूव्ही होणार भारतात लाँच! पाहा कोणत्या असतील कार्स? काय असतील वैशिष्ट्ये?

ह्युंदाई आपल्या एसयूव्ही पोर्टफोलिओमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या वर्षा- दीड वर्षात भारतीय बाजारात नवीन क्रेटा, बायॉन आणि एक कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही लाँच केली जाण्याची शक्यता आहे. व्हेन्यू, क्रेटा आणि एक्सटरच्या यशानंतर कंपनी आता बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ही पावले उचलत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक या तिन्ही पर्यायांमध्ये मिळणाऱ्या १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या बजेटमधील या ३ अवेटेड एसयूव्हीची माहिती काही अशाप्रकारे आहे,
Hyundai Creta vs Tata Sierra vs Maruti Grand Vitara! मिडीयम बजेटच्या ‘किंग’ SUV; कोणामध्ये आहे जास्त दम?
१. नेक्स्ट-जेन ह्युंदाई क्रेटा
ह्युंदाईने आपल्या तिसऱ्या पिढीतील क्रेटाची रोड टेस्ट सुरू केली असून ती २०२७ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे.
ह्युंदाईच्या व्हेन्यू आणि क्रेटा मधील अंतर भरून काढण्यासाठी बायॉन ही crossover एसयूव्ही भारतात आणली जात आहे.
३. ह्युंदाई कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही
मास-मार्केट ईव्ही क्षेत्रात टाटा नेक्सॉन ईव्हीला थेट टक्कर देण्यासाठी ह्युंदाई क्रेटा ईव्हीच्या खाली एका कॉम्पॅक्ट ईव्हीवर काम करत आहे.