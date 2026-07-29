Mahindra Thar vs Force Gurkha vs Maruti Jimny! कोण ठरेल यातील ऑफ-रोडिंगचा खरा मदमस्त बाहुबली?

तरुणाईमध्ये हे ऑफ रोडींगचे फ्याड कमी हवा वाढतच चालली आहे. आताच्या काळात तर भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये ऑफ-रोडिंगच्या शौकिनांसाठी महिंद्रा थार, फोर्स गुर्खा आणि मारुती जिम्नी या तिन्ही गाड्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. या तिन्ही ऑफ-रोडर्सचा गाड्यांचा सविस्तर आढावा आपण खालीलप्रमाणे पाहूयात,
१. महिंद्रा थार
२. फोर्स गुर्खा
३. मारुती जिम्नी
जर तुम्हाला केवळ टोकाची ऑफ-रोडिंग, अत्यंत दणकटपणा आणि दलदलीचे/पर्वतीय रस्ते सहज पार करायचे असतील, तर फोर्स गुर्खा खरी बाहुबली आहे. पण रोजचा वापर, लुक, पॉवर आणि ऑलराउंडर परफॉर्मन्स हवा असेल तर महिंद्रा थार अव्वल ठरते. तर कमी बजेट, उत्कृष्ट मायलेज आणि दैनंदिन वापरासह हलक्या ऑफ-रोडिंगसाठी मारुती जिम्नी स्मार्ट पर्याय आहे!