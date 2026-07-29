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Mahindra Thar vs Force Gurkha vs Maruti Jimny! कोण ठरेल यातील ऑफ-रोडिंगचा खरा मदमस्त बाहुबली?

Updated On: Jul 29, 2026 | 12:24 AM IST
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सारांश

भारतीय ऑटो बाजारात महिंद्रा थार, फोर्स गुर्खा आणि मारुती जिम्नी यांच्यात ऑफ-रोडिंगची मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. मस्क्युलर लुक व ऑलराउंडर परफॉर्मन्ससाठी थार, दणकट ऑफ-रोडिंगसाठी गुर्खा आणि उत्कृष्ट मायलेज व रोजच्या वापरासाठी जिम्नी उत्तम पर्याय ठरत आहे.

Mahindra Thar vs Force Gurkha vs Maruti Jimny! कोण ठरेल यातील ऑफ-रोडिंगचा खरा मदमस्त बाहुबली?

फोटो सौजन्य-AI एआय

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विस्तार
  • महिंद्रा थार: आकर्षक मस्क्युलर लुक, शक्तिशाली इंजिन आणि रोजच्या वापरासाठी उत्तम ऑलराउंडर ऑफ-रोडर गाडी आहे.
  • फोर्स गुर्खा: दणकट बॉक्सी डिझाइन, उत्कृष्ट वाटर-वेडिंग क्षमता आणि कठीण रस्त्यांसाठी खरी बाहुबली ऑफ-रोडर.
  • मारुती जिम्नी: कॉम्पॅक्ट ५-डोअर डिझाइन, उत्तम मायलेज आणि शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चालवायला अत्यंत सोपी गाडी.

तरुणाईमध्ये हे ऑफ रोडींगचे फ्याड कमी हवा वाढतच चालली आहे. आताच्या काळात तर भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये ऑफ-रोडिंगच्या शौकिनांसाठी महिंद्रा थार, फोर्स गुर्खा आणि मारुती जिम्नी या तिन्ही गाड्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. या तिन्ही ऑफ-रोडर्सचा गाड्यांचा सविस्तर आढावा आपण खालीलप्रमाणे पाहूयात,

१. महिंद्रा थार

  • लुक आणि डिझाइन: थारचा लुक अत्यंत बोल्ड, मस्क्युलर आणि मॉडर्न-रेट्रो आहे. रस्त्यावर तिचा रुबाबदार आणि दणकट रोड प्रेझेंस लगेच लक्ष वेधून घेतो.
  • इंजिन पॉवर: यात १.५-लिटर डिझेल, २.०-लिटर टर्बो-पेट्रोल आणि २.२-लिटर डिझेल इंजिन पर्याय मिळतात. हे इंजिन ११७ bhp ते १५० bhp पर्यंतची ताकद आणि दमदार टॉर्क जनरेट करतात.
  • ड्रायव्हिंग (शहरी व ग्रामीण): ४x४ आणि ४x२ पर्यायांमुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चालवणे सोपे आहे. तर ग्रामीण भागातील दगडधोंड्यांच्या आणि चिखलाच्या रस्त्यांवर थार अगदी सहज मात करते.
  • मायलेज व बजेट: थारचे मायलेज ८ ते १३ किमी/लिटरदरम्यान मिळते. तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹१०.३२ लाख ते ₹१७.८० लाख रुपयांपर्यंत आहे.

    महिंद्रा थार (फोटो सौजन्य-AI एआय)

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२. फोर्स गुर्खा

  • लुक आणि डिझाइन: गुर्खाची डिझाइन पूर्णपणे रफ-ॲन्ड-टफ, स्नोर्केलसह येणारी आणि क्लासिक मर्सिडीज-जी-वैगन शैलीतील आहे. ती एका नजरेतच पक्की ऑफ-रोडर वाटते.
  • इंजिन पॉवर: यात २.६-लिटरचे मोठे ४-सिलिंडर डिझेल इंजिन मिळते, जे १३८ bhp पॉवर आणि ३२० Nm टॉर्क देते.
  • ड्रायव्हिंग (शहरी व ग्रामीण): मोठे आकारमान आणि रुंद टर्निंग रेडियसमुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये चालवणे काहीसे आव्हानात्मक जाते. मात्र, दुर्गम ग्रामीण भागात, दऱ्याखोऱ्यांत आणि खोल पाण्यात ही गाडी खरी ‘बाहुबली’ ठरते.
  • मायलेज व बजेट: गुर्खाचे मायलेज ९ ते १२.४ किमी/लिटरपर्यंत मिळते. तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹१५.९५ लाख ते ₹१७.६३ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.

    (फोटो सौजन्य-AI एआय) फोर्स गुर्खा

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३. मारुती जिम्नी

  • लुक आणि डिझाइन: जिम्नीची डिझाइन क्युट, कॉम्पॅक्ट आणि बॉक्सी आहे. ५-डोअर लेआउटमुळे ही गाडी दिसायला लहान असली तरी अत्यंत व्यावहारिक वाटते.
  • इंजिन पॉवर: यात १.५-लिटर K15B पेट्रोल इंजिन दिले आहे, जे १०३ bhp पॉवर आणि १३४ Nm टॉर्क जनरेट करते.
  • ड्रायव्हिंग (शहरी व ग्रामीण): कॉम्पॅक्ट साईजमुळे शहरातील गर्दीत आणि अरुंद गल्लीबोळांत चालवणे अत्यंत सोपे आहे. ‘ऑलग्रिप प्रो’ ४x४ मुळे ग्रामीण भाग आणि कठीण ऑफ-रोड ट्रॅकवरही ती कमाल कामगिरी करते.
  • मायलेज व बजेट: जिम्नीचे मायलेज १५ ते १६.९ किमी/लिटरपर्यंत मिळते, जे ऑफ-रोडिंग सेगमेंटमध्ये सर्वोत्तम आहे. तिची एक्स-शोरूम किंमत ₹१२.३९ लाख ते ₹१४.५२ लाख रुपयांपर्यंत आहे.

    (फोटो सौजन्य-AI एआय) मारुती जिम्नी

कोण ठरेल खरा बाहुबली?

जर तुम्हाला केवळ टोकाची ऑफ-रोडिंग, अत्यंत दणकटपणा आणि दलदलीचे/पर्वतीय रस्ते सहज पार करायचे असतील, तर फोर्स गुर्खा खरी बाहुबली आहे. पण रोजचा वापर, लुक, पॉवर आणि ऑलराउंडर परफॉर्मन्स हवा असेल तर महिंद्रा थार अव्वल ठरते. तर कमी बजेट, उत्कृष्ट मायलेज आणि दैनंदिन वापरासह हलक्या ऑफ-रोडिंगसाठी मारुती जिम्नी स्मार्ट पर्याय आहे!

Web Title: Mahindra thar vs force gurkha vs maruti jimny comparison auto news marathi

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Published On: Jul 29, 2026 | 12:24 AM

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