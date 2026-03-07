50 हजार रुपयांच्या डाउन पेमेंटवर Maruti Ertiga खरेदी केली जाऊ शकते का? किती असेल EMI?

जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी किफायतशीर आणि चांगली मायलेज देणारी कार शोधत असाल, तर मारुती एर्टिगा हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. मुख्य म्हणजे तुम्हाला ही कार खरेदी करण्यासाठी पूर्ण रक्कम देण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही फक्त 50 हजार रुपयांच्या डाउन पेमेंटसह ही कार घरी आणू शकता आणि उर्वरित रक्कम ईएमआयमध्ये भरू शकता.
कितीही मोठा असू द्या स्पीड-ब्रेकर! ‘या’ 5 सर्वात उंच Compact SUV अजिबात घासल्या जाणार नाही
नवीन मारुती सुझुकी एर्टिगाच्या किमती आता सुमारे ₹8.80 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होतात, तर टॉप व्हेरिएंट 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातात. जर कोणी बेस LXI पेट्रोल मॉडेल खरेदी केले तर त्याची ऑन-रोड किंमत, आरटीओ आणि विम्यासह, सुमारे 10 लाखांपर्यंत येते.
समजा तुम्ही कार खरेदी करताना 50 हजार रुपये डाउन पेमेंट देता. अशावेळी उर्वरित सुमारे 8.50 लाख रुपयांचे कार लोन घ्यावे लागेल. जर बँक तुम्हाला हे लोन 9.8 टक्के व्याजदराने 5 वर्षांसाठी देते, तर दरमहा सुमारे 19,978 रुपयांचा EMI भरावा लागू शकतो. मात्र, कर्जाचा कालावधी 7 वर्षे केला तर मासिक EMI कमी होऊन सुमारे 15,585 रुपये इतका राहू शकतो.
Maruti Suzuki च्या ‘या’ कार्स लक्षात ठेवा! मार्च 2026 मध्ये ‘या’ दिवशी मिळू शकतो छप्परफाड डिस्काउंट
आता Maruti Suzuki Ertiga च्या इंजिनबद्दल बोलायचे झाल्यास, यात 1.5 लिटर स्मार्ट हायब्रिड पेट्रोल इंजिन दिले आहे. हे इंजिन सुमारे 101.65 bhp पॉवर आणि 136.8 Nm टॉर्क निर्माण करते. ही कार पेट्रोल आणि CNG या दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. CNG व्हेरिएंटमध्ये इंजिन सुमारे 88 PS पॉवर आणि 121.5 Nm टॉर्क देते. पेट्रोल मॉडेलमध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळतो, तर CNG व्हेरिएंट फक्त 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे.
भारतीय बाजारात ही 7-सीटर MPV सेगमेंटमध्ये Toyota Rumion आणि Renault Triber सारख्या गाड्यांना कडवी टक्कर देते. कुटुंबासोबत प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही कार स्पेस, मायलेज आणि किंमत या तिन्ही बाबतीत चांगला पर्याय मानली जाते.