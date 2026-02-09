Nashik Deputy Mayor : “जनभावना लक्षात घेऊन नगरसेवक पदाचा राजीनामा…”, नाशिक महानगरप्रमुख बंटी तिदमे यांची भूमिका स्पष्ट

Nashik Deputy Mayor News in Marathi : शिवसेना शिंदे गटात उशिरा दाखल झालेले विलास शिंदे यांना नाशिकचे उपमहापौरपद दिल्याने पक्षांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. महागरप्रमुख आणि नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी यांनी पद डावलल्याच्या रागातून पक्षाच्या महागरप्रमुख पदासह नगरसेवक पदाचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
प्रवीण तिदमे हे उपमहापौरपदाचे इच्छुक होते. त्यांना अर्जही दाखल केला होता. मात्र पक्षाने त्यांना माघार घ्यायला लावत विलास शिंदे यांना उपमहापौर केलं. त्यामुळे प्रवीण तिदमे यांना आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या भावनेतून प्रवीण तिदमो दोन दिवस नॉटरिचेबल होते. त्यांनी त्यांचा फोन बंद करून ठेवला होता. याचदरम्यान सोमवारी (९ डिसेंबर) आज ते आपला महानगरप्रमुख पदाचा व नगरसेवक पदाचा राजीनामा देणार होते.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी तिदमे यांना समजावले आणि त्यानंतर तिदमे यांनी आपली तलवार म्यान करून महानगरप्रमुख आणि नगरसेवक पदाचा राजीनामा देणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोमवारी (दि.९) पत्रकारपरिषद घेत तिदमे यांनी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
शिवसेना मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा करुन गैरसमज दूर केले आहेत आणि माझ्यासह सर्व नगरसेवकांना मंगळवारी भेटण्यासाठी बोलाविले आहे. आम्ही आमची बाजू त्यांच्यासमोर मांडणार आहोत, त्यामुळे,पक्षाच्या आदेशानुसार मी माझ्या महानगर प्रमुख पदाचा आणि जनभावना लक्षात घेऊन नगरसेवक पदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे शिवसेना महानगर प्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
नाशिक महापालिकेच्या उपमहापौर पदाच्या निवडीवरुन शिवसेना पक्षात नाराज होऊन शिवसेना महानगर प्रमुख तथा प्रभाग क्र. २४ चे नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी महानगरप्रमुख पदाचा आणि नगरसेवक पदाचा सोमवारी राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर करुन नॉट रिचेबल झाले होते. सोमवारी सकाळी प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. याकाळात विविध पक्षातील पदाधिकारी, ज्येष्ठ संपादक, पत्रकार, नागरिकांनी कुटुंबियांशी संपर्क साधून राजीनामा न देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर, रविवारी आणि सोमवारी सकाळी माझे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, खा. नरेश म्हस्के, आ. सुहास अण्णा कांदे, सचिव भाऊसाहेब चौधरी, संजय मशीलकर, संपर्क प्रमुख राम रेपाळे आणि वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी फोनवर संपर्क झाला. नगरसेवकांवर अन्याय होणार नाही असे स्पष्ट शिंदे यांनी सांगितले.
