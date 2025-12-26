Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतात नव्या अपडेटसह Kawasaki Versys 650 झाली लाँच, किंमत देखील वाढली

भारतीय ऑटो बाजारात नवीन अपडेटसह Kawasaki Versys 650 लाँच झाली आहे. ही बाईक अपडेट करण्यासोबतच कंपनीने या बाईकची किंमत वाढवली आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 05:06 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • कावासाकीची नवीन अपडेटेड बाईक लाँच
  • नवीन Kawasaki Versys 650 लाँच
  • किमतीत 15 हजार रुपयांची वाढ
भारतीय ऑटो बाजारात हाय परफॉर्मन्स बाईक्सना नेहमीच चांगली मागणी मिळताना दिसते. या बाईक्स दिसण्यात तर दमदार असतातच. मात्र, यासोबतच त्या परफॉर्मन्स आणि रायडींगमध्ये सुद्धा सुसाट असतात. भारतात अनेक उत्तम दुचाकी उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्यात Kawasaki चा सुद्धा समावेश आहे. नुकतेच कंपनीने त्यांची नवीन Kawasaki Versys 650 भारतात लाँच केली आहे.

कावासाकीने त्यांची मिड साइड ॲडव्हेंचर-टूरर बाईक, 2026 Kawasaki Versys 650, भारतात लाँच केली आहे. ही बाईक अनेक प्रभावी फीचर्ससह लाँच झाली आहे. याच्या डिझाइन आणि इंजिनमध्ये बदल केले नाही. मात्र, नवीन कलर ऑप्शन्ससह ती थोडीसा फ्रेश लूक देखील देते.

फक्त 1 लाखाचे डाउन पेमेंट Maruti Dzire CNG ची चावी डायरेक्ट तुमच्या खिशात, जाणून घ्या EMI

नवीन काय आहे?

नवीन कावासाकी व्हर्सिस 650 नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये लाँच करण्यात आली आहे: मेटॅलिक ग्रेफाइट ग्रे / मेटॅलिक स्पार्क ब्लॅक. मात्र, याचे डिझाइन अगदी तसेच ठेवले आहेत.

इंजिन

कावासाकी व्हर्सिस 650 मध्ये 649 सीसी, ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे जे 67 एचपी आणि 61 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हेच इंजिन इतर अनेक कावासाकी बाईक्समध्ये देखील वापरले जाते. हे नवीन मॉडेल E20 इंधनाशी सुसंगत बनवण्यात आले आहे, जे आगामी इंधन मानकांच्या पार्श्वभूमीवर एक आवश्यक अपडेट आहे.

उत्तम फीचर्स

कावासाकी व्हर्सिस 650 मध्ये 4.3 इंचाचा रंगीत टीएफटी डिस्प्ले आहे. यात 4-वे ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन देखील आहे, जे लांब पल्ल्याच्या राईड्समध्ये उत्तम संरक्षण प्रदान करते. यात ॲडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप देखील आहे, ज्यामध्ये 150 मिमी फ्रंट आणि 145 मिमी रिअर व्हील ट्रॅव्हल आहे, जे खडबडीत रस्त्यांवरही संतुलन राखण्यास मदत करते.

Year Ender 2025: या वर्षातील टॉप 5 Budget Friendly Bikes, किंमत कमी आणि मायलेजची हमी

2026 व्हर्सिस 650 मध्ये 21 लिटरची मोठी इंधन टाकी आहे, जी टूरिंगसाठी उपयुक्त आहे. पूर्ण टँकसह, बाईकचे वजन 220 किलो आहे.

845 मिमी सीटची उंची ती थोडी उंच करते. तसेच 170 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्ससह ही बाईक उत्तमरीत्या चालवली जाऊ शकते.

किंमत किती?

2026 कावासाकी व्हर्सिस 650 ची किंमत 8.63 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. मागील मॉडेलपेक्षा ही 15000 रुपयांची वाढ आहे. ही बाईक Honda NX500 आणि Moto Morini X-Cape 650 शी थेट स्पर्धा करते.

Published On: Dec 26, 2025 | 05:01 PM

