Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Tata Tiago Ev 2026 Facelift Interior Revealed Launch Date Dual Screen Battery Know The Details

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

Updated On: May 26, 2026 | 02:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

२०२६ टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्टने तिच्या नवीन इंटीरियरच्या अनावरणामुळे भारतीय ईव्ही बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. ड्युअल-स्क्रीन सेटअप, वायरलेस ॲपल कारप्ले यांसारख्या प्रमुख अपडेट्समुळे आधुनिक झाली

टाटा टियागोचे क्लासी इंटिरिअर (फोटो सौजन्य - टाटा मोटर्स)

टाटा टियागोचे क्लासी इंटिरिअर (फोटो सौजन्य - टाटा मोटर्स)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टाटा टियागोचे इंटिरिअर आले समोर 
  • आता पूर्वीपेक्षाही अधिक क्लासी 
  • आधुनिक कारचे फिचर्स घ्या जाणून 
टाटा मोटर्सने त्यांच्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार, टियागो ईव्हीच्या २०२६ फेसलिफ्ट मॉडेलचा इंटीरियरदेखील सादर केला आहे. नवीन केबिन जुन्या मॉडेलपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आधुनिक, प्रीमियम आणि वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण दिसते. हे बदल टियागो ईव्हीला अधिक आकर्षक बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

सर्वात मोठा आणि लगेच लक्षात येणारा बदल म्हणजे ड्युअल-स्क्रीन सेटअप. डॅशबोर्डच्या डाव्या बाजूला एक मोठी, लँडस्केप-ओरिएंटेड इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आहे, तर स्टीयरिंग व्हीलच्या अगदी मागे एक स्वतंत्र आयताकृती डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. दोन्ही स्क्रीन्स टू-टोन ग्रे आणि ब्लॅक डॅशबोर्डवर सुबकपणे बसवल्या आहेत. इन्फोटेनमेंट स्क्रीनवर ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) चालू असल्याचे दिसते, जे वायरलेस कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या समर्थनाची पुष्टी करते.

TATA MOTORS : कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मोठी घोषणा, Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च!

इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये काय बदल झाला आहे?

डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर वेग, बॅटरी रेंज, चार्ज स्टेटस, वेळ आणि तापमान यांसारखी महत्त्वाची माहिती स्पष्ट आणि आधुनिक पद्धतीने दाखवतो. हे जुन्या टियागो ईव्हीच्या बेसिक डिस्प्लेपेक्षा खूपच चांगले आणि अधिक वाचनीय आहे. स्टीयरिंग व्हीलच्या मध्यभागी टाटा ईव्ही बॅज ठळकपणे दिसतो. दोन्ही बाजूंना स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स दिले आहेत, ज्यामुळे ऑडिओ, फोन आणि इतर फंक्शन्स नियंत्रित करणे सोपे होते.

क्लायमेट कंट्रोल पॅनलमध्येही बदल

क्लायमेट कंट्रोल पॅनल इन्फोटेनमेंट स्क्रीनच्या खाली ठेवले आहे, ज्यामध्ये फिजिकल रोटरी डायल्स आणि बटणे आहेत. यामुळे स्क्रीनला स्पर्श न करता ड्रायव्हिंग करताना तापमान सहजपणे समायोजित करता येते. खालच्या सेंटर कन्सोलवर अतिरिक्त बटणांची एक रांग आहे, सोबतच ड्राइव्ह मोड टॉगलही आहे. डॅशबोर्डचा वरचा भाग हलक्या राखाडी फॅब्रिक किंवा सॉफ्ट-टच मटेरियलमध्ये तयार केला आहे, ज्यामुळे केबिनला एक प्रीमियम फील मिळतो. एकूणच, इंटीरियर स्वच्छ, मिनिमलिस्टिक आणि आधुनिक आहे.

Tata Motors कडून ग्राहकांसाठी मोठी भेट! कमर्शियल गाड्यांच्या किमतीत मोठी कपात

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स अपडेट्स

२०२६ टियागो ईव्हीमध्ये बॅटरी पॅकच्या पर्यायांमध्येही बदल केले जातील. अहवालानुसार, कंपनी एंट्री-लेव्हल १९ kWh बॅटरी काढून टाकू शकते. नवीन बेस व्हेरिएंट आता २४ kWh बॅटरीसह येईल, तर टॉप व्हेरिएंटला ३० kWh बॅटरी पॅक मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जास्त रेंज मिळेल. याव्यतिरिक्त, पंच ईव्हीमधील ६-इन-१ आय-ड्राइव्ह मोटर टियागो ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये देखील दिली जाऊ शकते.

किमतींमध्ये थोडी वाढ अपेक्षित आहे, परंतु कंपनी त्या परवडणाऱ्या ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. २०२६ टाटा टियागो ईव्ही आणि तिच्या आयसीई आवृत्ती या दोन्हींचे अधिकृत लॉन्च २८ मे, २०२६ रोजी होणार आहे. ही फेसलिफ्ट केवळ टियागो ईव्हीचे इंटीरियरच सुधारणार नाही, तर फीचर्स, तंत्रज्ञान आणि रेंजच्या बाबतीतही तिला एक प्रबळ स्पर्धक बनवेल. टाटाची लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक हॅचबॅक आणखी आकर्षक डिझाइनसह भारतीय ईव्ही बाजारात परत येण्यास सज्ज आहे.

Web Title: Tata tiago ev 2026 facelift interior revealed launch date dual screen battery know the details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range
1

Ferrari ची पहिलीच इलेक्ट्रिक कार फसली वादात, कसे आहेत कारचे फिचर्स आणि काय आहे Range

नवीन Tata Tiago Facelift मध्ये मिळणार 360 डिग्री कॅमेरा आणि डॅशिंग लुक; जुन्या मॉडेलपेक्षा किती वेगळी? पाहा संपूर्ण Comparison
2

नवीन Tata Tiago Facelift मध्ये मिळणार 360 डिग्री कॅमेरा आणि डॅशिंग लुक; जुन्या मॉडेलपेक्षा किती वेगळी? पाहा संपूर्ण Comparison

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार
3

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला
4

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

May 26, 2026 | 02:30 PM
नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

May 26, 2026 | 02:02 PM
पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

May 26, 2026 | 01:58 PM
Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 26, 2026 | 01:57 PM
Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

Kalyan Crime: काळजाला चिरणारी घटना! जन्मदात्या बापानेच मुलीचा जीव घेतल्याचा संशय

May 26, 2026 | 01:54 PM
Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

Gig Workers Study: ४५ अंश तापमानात १० मिनिटांत डिलिव्हरी? आयआयटी दिल्लीच्या अहवालानंतर गिग वर्कर्सच्या कामाचे तास कमी होणार का?

May 26, 2026 | 01:47 PM
Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

Fixed Deposit Rules: मॅच्युरिटीपूर्वी FD बंद करताय? खिशाला बसू शकतो ‘इतक्या’ टक्क्यांचा फटका; ‘हे’ गणित समजून घ्या

May 26, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM