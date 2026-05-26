निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

सर्वात मोठा आणि लगेच लक्षात येणारा बदल म्हणजे ड्युअल-स्क्रीन सेटअप. डॅशबोर्डच्या डाव्या बाजूला एक मोठी, लँडस्केप-ओरिएंटेड इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आहे, तर स्टीयरिंग व्हीलच्या अगदी मागे एक स्वतंत्र आयताकृती डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. दोन्ही स्क्रीन्स टू-टोन ग्रे आणि ब्लॅक डॅशबोर्डवर सुबकपणे बसवल्या आहेत. इन्फोटेनमेंट स्क्रीनवर ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) चालू असल्याचे दिसते, जे वायरलेस कनेक्टिव्हिटीसाठीच्या समर्थनाची पुष्टी करते.
इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये काय बदल झाला आहे?
डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर वेग, बॅटरी रेंज, चार्ज स्टेटस, वेळ आणि तापमान यांसारखी महत्त्वाची माहिती स्पष्ट आणि आधुनिक पद्धतीने दाखवतो. हे जुन्या टियागो ईव्हीच्या बेसिक डिस्प्लेपेक्षा खूपच चांगले आणि अधिक वाचनीय आहे. स्टीयरिंग व्हीलच्या मध्यभागी टाटा ईव्ही बॅज ठळकपणे दिसतो. दोन्ही बाजूंना स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स दिले आहेत, ज्यामुळे ऑडिओ, फोन आणि इतर फंक्शन्स नियंत्रित करणे सोपे होते.
क्लायमेट कंट्रोल पॅनलमध्येही बदल
क्लायमेट कंट्रोल पॅनल इन्फोटेनमेंट स्क्रीनच्या खाली ठेवले आहे, ज्यामध्ये फिजिकल रोटरी डायल्स आणि बटणे आहेत. यामुळे स्क्रीनला स्पर्श न करता ड्रायव्हिंग करताना तापमान सहजपणे समायोजित करता येते. खालच्या सेंटर कन्सोलवर अतिरिक्त बटणांची एक रांग आहे, सोबतच ड्राइव्ह मोड टॉगलही आहे. डॅशबोर्डचा वरचा भाग हलक्या राखाडी फॅब्रिक किंवा सॉफ्ट-टच मटेरियलमध्ये तयार केला आहे, ज्यामुळे केबिनला एक प्रीमियम फील मिळतो. एकूणच, इंटीरियर स्वच्छ, मिनिमलिस्टिक आणि आधुनिक आहे.
बॅटरी आणि परफॉर्मन्स अपडेट्स
२०२६ टियागो ईव्हीमध्ये बॅटरी पॅकच्या पर्यायांमध्येही बदल केले जातील. अहवालानुसार, कंपनी एंट्री-लेव्हल १९ kWh बॅटरी काढून टाकू शकते. नवीन बेस व्हेरिएंट आता २४ kWh बॅटरीसह येईल, तर टॉप व्हेरिएंटला ३० kWh बॅटरी पॅक मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जास्त रेंज मिळेल. याव्यतिरिक्त, पंच ईव्हीमधील ६-इन-१ आय-ड्राइव्ह मोटर टियागो ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये देखील दिली जाऊ शकते.
किमतींमध्ये थोडी वाढ अपेक्षित आहे, परंतु कंपनी त्या परवडणाऱ्या ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. २०२६ टाटा टियागो ईव्ही आणि तिच्या आयसीई आवृत्ती या दोन्हींचे अधिकृत लॉन्च २८ मे, २०२६ रोजी होणार आहे. ही फेसलिफ्ट केवळ टियागो ईव्हीचे इंटीरियरच सुधारणार नाही, तर फीचर्स, तंत्रज्ञान आणि रेंजच्या बाबतीतही तिला एक प्रबळ स्पर्धक बनवेल. टाटाची लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल इलेक्ट्रिक हॅचबॅक आणखी आकर्षक डिझाइनसह भारतीय ईव्ही बाजारात परत येण्यास सज्ज आहे.