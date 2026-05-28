E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

Updated On: May 28, 2026 | 02:50 PM IST
सारांश

वाहन मालक आता E20 पेट्रोलबद्दल अधिकाधिक चिंतित होत आहेत. एका नवीन सर्वेक्षणातून असे समोर आले आहे की, २०२२ किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या पेट्रोल वाहनांचे मायलेज कमी झाले आहे आणि त्यांच्या इंजिनमध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

E20 पेट्रोलमुळे कार आणि बाईक मालकांची चिंता वाढली आहे, कारण निम्म्या मालकांच्या मते मायलेज कमी झाले आहे आणि इंजिनही महाग असू शकते. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • मायलेजमध्ये मोठी घट
  • इंजिनच्या दुरुस्तीचा मोठा खर्च:
  • महागाईचा दुहेरी फटका

E20 petrol problems in old cars : देशभरात वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि परदेशातून होणारी कच्चे तेल आयात कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘E20 पेट्रोल’ (E20 Fuel) अनिवार्य केले आहे. मात्र, हा निर्णय आता देशातील कोट्यवधी कार आणि बाईक मालकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ‘लोकलसर्कल्स’ (LocalCircles) या नामांकित संस्थेने नुकत्याच केलेल्या एका देशव्यापी सर्वेक्षणातून अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या अहवालानुसार, E20 पेट्रोलच्या वापरामुळे जवळपास ५० टक्के वाहन चालकांचे मायलेज कमालीचे घटले असून, गाड्यांच्या इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड निर्माण होऊ लागले आहेत. यामुळे आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा खिशाचा भार आणखी वाढला आहे.

काय आहे हे सर्वेक्षण आणि वाहन चालकांचे म्हणणे?

लोकलसर्कल्सने हे सर्वेक्षण देशातील ३०१ जिल्ह्यांमध्ये अतिशय व्यापक पातळीवर केले. यामध्ये लहान शहरांपासून ते दिल्ली, मुंबई, पुणे यांसारख्या प्रमुख महानगरांमधील ५०,००० हून अधिक वाहन मालकांनी भाग घेतला होता. सर्वेक्षणात प्रामुख्याने जुन्या दुचाकी (बाईक्स/स्कूटर्स) आणि बजेट कार वापरणाऱ्या ग्राहकांनी आपल्या तीव्र चिंता व्यक्त केल्या आहेत. तब्बल निम्म्या वाहन चालकांनी स्पष्ट केले की, गेल्या नऊ महिन्यांत त्यांच्या गाड्यांची इंधन कार्यक्षमता (Fuel Efficiency) कमालीची खालावली आहे. म्हणजेच, पूर्वी जेवढ्या पेट्रोलमध्ये गाडी जितके अंतर धावत होती, आता ते अंतर खूपच कमी झाले आहे.

E20 पेट्रोल म्हणजे काय आणि जुन्या गाड्यांना याचा त्रास का होतोय?

E20 पेट्रोल म्हणजे ८०% सामान्य पेट्रोल आणि २०% इथेनॉल (Ethanol) यांचे रासायनिक मिश्रण. भारतामधील २०२२ किंवा त्यापूर्वी उत्पादित झालेल्या बहुतेक गाड्या या प्रामुख्याने E5 (५% इथेनॉल) किंवा E10 (१०% इथेनॉल) इंधनाच्या क्षमतेनुसार डिझाइन केलेल्या आहेत. जेव्हा या जुन्या इंजिनच्या गाड्यांमध्ये २०% इथेनॉल असलेले इंधन टाकले जाते, तेव्हा इंजिनमध्ये अतिरिक्त उष्णता निर्माण होते. वाहन चालकांच्या तक्रारीनुसार, यामुळे गाड्यांमध्ये अचानक जास्त कंपन (Vibrations) होणे, खडबडीत आयडलिंग (गाडी चालू असताना अवाजवी आवाज येणे) आणि सकाळी गाडी सुरू होण्यास प्रचंड अडचण येणे अशा समस्या भेडसावत आहेत.

२९% गाड्यांचे पार्ट्स निकामी; इंजिन ब्लॉक होण्याचा धोका

या सर्वेक्षणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, २९% वाहन मालकांनी कबूल केले आहे की E20 पेट्रोलमुळे त्यांच्या वाहनातील इंजिन, फ्युएल लाईन, पेट्रोल टाकी किंवा कार्बोरेटरशी संबंधित रबरचे भाग वेळेआधीच झिजले आहेत. ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉलमध्ये हवेतील ओलावा (पाणी) वेगाने शोषून घेण्याचा गुणधर्म असतो. जेव्हा गाडी जास्त काळ उभी असते, तेव्हा टाकीतील पेट्रोलमध्ये पाण्याचे प्रमाण वाढते. हे पाणी जुन्या गाड्यांमधील रबर सील, गॅस्केट आणि इंधन वाहिन्या कुजवून टाकते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत इंजिन ओव्हरहीट (Overheat) होण्याचे प्रमाण यामुळेच वाढले असून, यामुळे इंजिन कायमचे जप्त (Seize) होण्याचा धोका वाढला आहे.

मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला मोठी कात्री

सरकारी अधिकृत अंदाजानुसार, E20 पेट्रोलमुळे मायलेजमध्ये साधारणपणे १% ते ६% घट होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्ष रस्त्यांवर आणि विशेषतः वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये हे नुकसान तज्ज्ञांच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. अनेक चालकांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या गाडीचे मायलेज १५ ते २० टक्क्यांनी कमी झाले आहे. याचा थेट परिणाम मासिक बजेटवर होत आहे. पेट्रोलचे दर आधीच गगनाला भिडलेले असताना, मायलेज कमी झाल्यामुळे वाहन चालकांना दरमहा हजारो रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागत आहेत. भविष्यात जुन्या गाड्यांच्या देखभालीचा आणि इंजिन दुरुस्तीचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता असल्याने देशभरातील वाहन वर्गात सध्या चिंतेचे वातावरण आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज खरोखरच कमी होते का?

    Ans: होय, सर्वेक्षणातील ५०% चालकांच्या मते E20 पेट्रोलमुळे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला असून प्रत्यक्ष मायलेजमध्ये घट झाली आहे.

  • Que: कोणत्या गाड्यांवर E20 पेट्रोलचा सर्वाधिक वाईट परिणाम होत आहे?

    Ans: २०२२ किंवा त्यापूर्वी खरेदी केलेल्या जुन्या पेट्रोल कार आणि बाईक्सवर याचा सर्वाधिक परिणाम होत आहे, कारण त्यांचे इंजिन या इंधनासाठी बनवलेले नाही.

  Que: E20 पेट्रोलमुळे जुन्या गाड्यांच्या इंजिनला नक्की काय होते?

    Ans: इथेनॉल ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे निर्माण होणारे पाणी जुन्या इंजिनमधील रबर सील, गॅस्केट आणि फ्युएल लाईन खराब करते.

