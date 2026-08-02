रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नवीन मॉडेल्सच्या जोरावर Nissan आणि Renault ची दमदार कामगिरी! जुलै च्या विक्रीत विक्रमी वाढ

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

जुलै २०२६ मध्ये नव्या 'टेक्टॉन' एसयूव्हीच्या लाँचिंगमुळे निसानच्या देशांतर्गत विक्रीत २१८ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे, डस्टर आणि क्विडमधील नव्या अपडेट्समुळे रेनॉने सलग ११ व्या महिन्यात दुहेरी अंकातील वाढ कायम ठेवली आहे. दोन्ही कार कंपन्यांनी भारतीय बाजारात दमदार पुनरागमन केले आहे.

नवीन मॉडेल्सच्या जोरावर Nissan आणि Renault ची दमदार कामगिरी! जुलै च्या विक्रीत विक्रमी वाढ

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जुलै २०२६ मध्ये नव्या टेक्टॉन एसयूव्हीच्या जोरावर निसानच्या देशांतर्गत विक्रीत २१८ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली आहे.
  • डस्टर ॲडव्हेंचर एडिशन आणि क्विडच्या अपडेट्समुळे रेनॉने सलग ११ व्या महिन्यात दुहेरी अंकातील विक्री वाढ नोंदवली.
  • भारत एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार रेटिंग मिळवणारी टेक्टॉन एसयूव्ही निसानच्या विक्री वाढीचा मुख्य आधार ठरली आहे.

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात निसान आणि रेनोल्ट या दोन्ही वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी जुलै २०२६ हा महिना अत्यंत सकारात्मक आणि फायदेशीर ठरला आहे. देशांतर्गत बाजारात दोन्ही कंपन्यांनी वार्षिक विक्रीत भक्कम वाढ नोंदवली आहे. निसानच्या विक्रीत तब्बल २१८ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे, तर रेनॉने २७.९ टक्क्यांची सातत्यपूर्ण वाढ राखली आहे.

निसान: नवीन ‘टेक्टॉन’ एसयूव्हीमुळे विक्रीला गती

निसानसाठी जुलै महिना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. कंपनीने देशांतर्गत बाजारात ४,५१८ वाहनांची थेट विक्री केली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही २१८% ची मोठी वाढ आहे, तर जून २०२६ च्या तुलनेत मासिक विक्रीत ५०% ची वाढ झाली आहे. याशिवाय निसानने जुलै महिन्यात ४,८२१ वाहनांची निर्यात केली असून, कंपनीची एकूण विक्री ९,३३९ युनिट्सवर पोहोचली आहे.

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

टेक्टॉन एसयूव्हीची एन्ट्री

निसानच्या या यशात नव्या ‘टेक्टॉन’ या एसयूव्हीचा मोठा वाटा आहे. २० जुलैपासून देशभरात या गाडीचे वितरण सुरू झाले आहे. ‘मॅग्नाइट’ आणि ‘ग्रेव्हाइट’ सोबत आता ‘टेक्टॉन’मुळे निसानकडे भारतात ३ एसयूव्हीचा भक्कम पोर्टफोलिओ तयार झाला आहे. यामुळे केवळ एकाच मॉडेलवर अवलंबून राहण्याचा निसानचा काळ आता संपला आहे.

निसान टेक्टॉन एसयूव्हीने नुकत्याच झालेल्या भारत एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवले आहे.

रेनोल्ट: सलग ११ व्या महिन्यात डबल डीजीट मध्ये वाढ

दुसरीकडे, रेनोल्टने जुलै २०२६ मध्ये ३,२९३ वाहनांची विक्री केली, जी जुलै २०२५ मधील २,५७५ युनिट्सच्या तुलनेत २७.९% जास्त आहे. विशेष म्हणजे, रेनोल्टने सलग ११ व्या महिन्यात दुहेरी अंकात वार्षिक वाढ नोंदवून आपल्या व्यवसायातील सातत्य सिद्ध केले आहे.

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

जुलै महिन्यातील महत्त्वाचे बदल:

  • डस्टर ॲडव्हेंचर एडिशन: रेनॉने लोकप्रिय एसयूव्ही डस्टरचे ‘Adventure Edition’ ₹१२.९९ लाख (एक्स-शोरूम) या किमतीत लाँच केले.
  • क्विड: कंपनीने आपल्या ‘क्विड’ या हॅचबॅक कारची व्हेरिएंट श्रेणी दोन मुख्य व्हेरियंटमध्ये आणली आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत ₹४.५३ लाख (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे.
भविष्यातील वाटचाल

निसान आणि रेनोल्ट या दोन्ही कंपन्या भारतीय बाजारात आपले स्थान पुन्हा भक्कम करण्यासाठी नवनवीन गाड्या आणि अपडेट्स सादर करत आहेत. येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात हीच गती कायम ठेवणे हे दोन्ही ब्रँड्ससमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.

Web Title: Nissan renault july 2026 sales growth auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवी गाडी खरेदी करताय? मग ‘या’ १० चुकांमुळे होऊ शकते तुमचे लाखोंचे नुकसान!
1

नवी गाडी खरेदी करताय? मग ‘या’ १० चुकांमुळे होऊ शकते तुमचे लाखोंचे नुकसान!

जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीची विक्रमी कामगिरी; २.४ लाख वाहनांची विक्री, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ
2

जुलै २०२६ मध्ये मारुती सुझुकीची विक्रमी कामगिरी; २.४ लाख वाहनांची विक्री, देशांतर्गत मागणीत मोठी वाढ

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके
3

बँक लिलावातून स्वस्तात कार खरेदी करताय? जाणून घ्या महत्त्वाचे नियम आणि धोके

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर
4

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भुजबळ – महाजनांमध्ये अबोला? गिरीश महाजनांबाबतच्या चर्चांवर छगन भुजबळांचे स्पष्टीकरण, नाशिकच्या रस्त्यांच्या अवस्थेवरून मोठे विधान

भुजबळ – महाजनांमध्ये अबोला? गिरीश महाजनांबाबतच्या चर्चांवर छगन भुजबळांचे स्पष्टीकरण, नाशिकच्या रस्त्यांच्या अवस्थेवरून मोठे विधान

Aug 02, 2026 | 04:26 PM
गोल्डन गर्ल्सचा दमदार पंच! CWG 2026 मध्ये प्रिया घंघास आणि साक्षी चौधरीने जिंकले सुवर्णपदक

गोल्डन गर्ल्सचा दमदार पंच! CWG 2026 मध्ये प्रिया घंघास आणि साक्षी चौधरीने जिंकले सुवर्णपदक

Aug 02, 2026 | 04:20 PM
‘६५ हजारांच्या पगारात मुलाचे अमेरिकेत शिक्षण कसे?’ अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर प्रश्न उपस्थित; केली ‘ही’ मोठी मागणी

‘६५ हजारांच्या पगारात मुलाचे अमेरिकेत शिक्षण कसे?’ अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर प्रश्न उपस्थित; केली ‘ही’ मोठी मागणी

Aug 02, 2026 | 04:18 PM
Akbar Birbal Friendship: अकबर-बीरबलची जोडी का ठरते आजही एक आदर्श? जाणून घ्या या मैत्रीची खास वैशिष्ट्ये

Akbar Birbal Friendship: अकबर-बीरबलची जोडी का ठरते आजही एक आदर्श? जाणून घ्या या मैत्रीची खास वैशिष्ट्ये

Aug 02, 2026 | 04:12 PM
Airline News Update: लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका! ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा; काय आहे नेमकं कारण?

Airline News Update: लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका! ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा; काय आहे नेमकं कारण?

Aug 02, 2026 | 04:08 PM
Hardik Pandya News: मुंबई इंडियन्सला रामराम? हार्दिक पांड्याच्या नव्या लूकने वाढवल्या चर्चांना उधाण

Hardik Pandya News: मुंबई इंडियन्सला रामराम? हार्दिक पांड्याच्या नव्या लूकने वाढवल्या चर्चांना उधाण

Aug 02, 2026 | 04:00 PM
Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

Aug 02, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा