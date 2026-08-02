नवीन मॉडेल्सच्या जोरावर Nissan आणि Renault ची दमदार कामगिरी! जुलै च्या विक्रीत विक्रमी वाढ

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात निसान आणि रेनोल्ट या दोन्ही वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी जुलै २०२६ हा महिना अत्यंत सकारात्मक आणि फायदेशीर ठरला आहे. देशांतर्गत बाजारात दोन्ही कंपन्यांनी वार्षिक विक्रीत भक्कम वाढ नोंदवली आहे. निसानच्या विक्रीत तब्बल २१८ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे, तर रेनॉने २७.९ टक्क्यांची सातत्यपूर्ण वाढ राखली आहे.
निसान: नवीन ‘टेक्टॉन’ एसयूव्हीमुळे विक्रीला गती
निसानसाठी जुलै महिना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. कंपनीने देशांतर्गत बाजारात ४,५१८ वाहनांची थेट विक्री केली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही २१८% ची मोठी वाढ आहे, तर जून २०२६ च्या तुलनेत मासिक विक्रीत ५०% ची वाढ झाली आहे. याशिवाय निसानने जुलै महिन्यात ४,८२१ वाहनांची निर्यात केली असून, कंपनीची एकूण विक्री ९,३३९ युनिट्सवर पोहोचली आहे.
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टेक्टॉन एसयूव्हीची एन्ट्री
निसानच्या या यशात नव्या ‘टेक्टॉन’ या एसयूव्हीचा मोठा वाटा आहे. २० जुलैपासून देशभरात या गाडीचे वितरण सुरू झाले आहे. ‘मॅग्नाइट’ आणि ‘ग्रेव्हाइट’ सोबत आता ‘टेक्टॉन’मुळे निसानकडे भारतात ३ एसयूव्हीचा भक्कम पोर्टफोलिओ तयार झाला आहे. यामुळे केवळ एकाच मॉडेलवर अवलंबून राहण्याचा निसानचा काळ आता संपला आहे.
निसान टेक्टॉन एसयूव्हीने नुकत्याच झालेल्या भारत एनकॅप क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवले आहे.
रेनोल्ट: सलग ११ व्या महिन्यात डबल डीजीट मध्ये वाढ
दुसरीकडे, रेनोल्टने जुलै २०२६ मध्ये ३,२९३ वाहनांची विक्री केली, जी जुलै २०२५ मधील २,५७५ युनिट्सच्या तुलनेत २७.९% जास्त आहे. विशेष म्हणजे, रेनोल्टने सलग ११ व्या महिन्यात दुहेरी अंकात वार्षिक वाढ नोंदवून आपल्या व्यवसायातील सातत्य सिद्ध केले आहे.
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जुलै महिन्यातील महत्त्वाचे बदल:
निसान आणि रेनोल्ट या दोन्ही कंपन्या भारतीय बाजारात आपले स्थान पुन्हा भक्कम करण्यासाठी नवनवीन गाड्या आणि अपडेट्स सादर करत आहेत. येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात हीच गती कायम ठेवणे हे दोन्ही ब्रँड्ससमोरील मुख्य आव्हान असणार आहे.