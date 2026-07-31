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६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:35 PM IST
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सारांश

६ ते १० लाखांच्या बजेटमध्ये कुटुंबासाठी नक्की कोणती कार परफेक्ट ठरेल, टाटाची ५-स्टार सुरक्षा की मारुतीचे भन्नाट मायलेज? तुमच्या गरजांनुसार योग्य गाडी कशी निवडावी आणि तुमच्या पैशांचे खरे मूल्य कसे मिळवावे, याचे गुपित जाणून घ्या...

६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • सुरक्षितता आणि खराब रस्त्यांसाठी १८० mm पेक्षा जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स असलेल्या टाटा पंच आणि नेक्सॉन उत्तम ठरतात.
  • उत्तम मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि सहज स्पेअर पार्ट्सच्या उपलब्धतेसाठी मारुती डिझायर, बलेनो आणि फ्रॉन्क्स योग्य पर्याय आहेत.
  • शहरात रोजचे ५० किमीपेक्षा जास्त प्रवासासाठी टाटा टियागो ईव्ही किंवा सीएनजी गाड्या अत्यंत फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक ठरतात.

आपल्या कुटुंबासाठी छोटीशी बजेट फॅमिली कार खरेदी करणे हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाचे स्वप्न असते, घराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत चारचाकीची हौस पूर्ण करण्याला बजेटच्या बरोबरच आणखी बऱ्याच गोष्टी लक्षात घ्यायला लागतात.  भारतात ₹७ ते ₹१० लाख हे बजेट मध्यमवर्गीय फॅमिली कार खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचे आणि सर्वात स्पर्धात्मक बजेट मानले जाते. या बजेटमध्ये हॅचबॅक, सेडान, कॉम्पॅक्ट SUV आणि इलेक्ट्रिक किंवा CNG  असे पर्याय उपलब्ध आहेत.

आपण इथे या बजेटमधील टॉपच्या गाड्यांची अगदी सविस्तर माहिती सखोल मुद्द्यांन लक्षात ठेवून  तुलना करून समजून घेऊयात,

विविध बॉडी टाईप आणि प्रमुख गाड्या- (सर्वप्रथम गाड्यांचा प्रकार समजून घेऊन, आपल्या कुटुंबाची गरज समजून घेऊयात)

प्रकार प्रमुख मॉडेल मुख्य वैशिष्ट्य
हॅचबॅक Maruti Baleno, Maruti Swift, Tata Altroz, Hyundai i20 शहरातील वाहतुकीत चालवायला सोपी, उत्तम मायलेज.
सेडान Maruti Dzire, Hyundai Aura, Tata Tigor मोठी डिग्गी, आरामदायी प्रवासाचा अनुभव.
कॉम्पॅक्ट SUV Tata Punch, Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Exter, Skoda Kylaq जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स, मजबूत बांधणी आणि रफ रोडिंग क्षमतेसाठी सर्वोत्तम.
EV / CNG  Tata Tiago EV, Tata Punch EV, Maruti Brezza CNG, Fronx CNG अत्यंत कमी रनिंग कॉस्ट.

मुख्य घटकांनुसार सविस्तर तुलना-

१. इंधनाची कार्यक्षमता आणि मायलेज

  • पेट्रोल मोड: Maruti Swift, Dzire (२४-२५ किमी/लीटर) आणि Baleno/Fronx (२०-२२ किमी/लीटर) या गाड्या मायलेजमध्ये अव्वल आहेत.
  • CNG पर्याय: मारुतीची S-CNG मालिका (Dzire CNG, Brezza CNG) आणि टाटाची iCNG रेंज (Punch iCNG, Altroz iCNG) २६ ते ३३ किमी/किग्रा पर्यंत उत्तम मायलेज देतात.
  • टिप: दररोजचे रनिंग ५० किमीपेक्षा जास्त असल्यास CNG किंवा EV पर्याय निवडणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.
२. सुरक्षा आणि क्रंपल झोन

क्रंपल झोन म्हणजे काय? अपघाताच्या वेळी आघाताची ऊर्जा शोषून घेऊन केबिनमधील प्रवाशांपर्यंत पोहोचू न देणारे डिझाइन म्हणजे ‘क्रंपल झोन’.

  • ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड्या: Tata Punch, Tata Nexon, Tata Altroz, Skoda Kylaq आणि नवीन Maruti Dzire यांनी Global/Bharat NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार रेटिंग मिळवले आहे.
  • सुरक्षा फीचर्स: या बजेटमध्ये ६-एयरबॅग्ज, ABS सह इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल-होल्ड असिस्ट आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर्स (लहान मुलांसाठी सुरक्षा साधन) हे फीचर्स महत्त्वाचे मानले जातात.
३. मेंटेनन्स आणि स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता
  • शहरी व ग्रामीण भागातील उपलब्धता:
    • Maruti Suzuki & Hyundai: ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांत यांचे सर्व्हिस नेटवर्क अतिशय मजबूत आहे. पार्ट्स सहज उपलब्ध होतात आणि मेंटेनन्सचा खर्च कमी असतो.
    • Tata Motors & Mahindra: ग्रामीण भागात मजबूत बॉडीमुळे पसंती दिली जाते, पण सर्व्हिसचा अनुभव शहरानुसार बदलू शकतो.
    • Skoda / Nissan / Renault: शहरी भागात सर्व्हिस चांगली आहे, परंतु ग्रामीण व निमशहरी भागात स्पेअर पार्ट्स मिळण्यास काहीसा वेळ लागू शकतो.
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४. ग्राउंड क्लिअरन्स

  • ग्रामीण भाग (खराब रस्ते व खड्डे): ग्रामीण भागात १८० mm पेक्षा जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स असलेल्या गाड्या योग्य ठरतात. (उदा.Tata Punch (१८७ mm), Tata Nexon (२०८ mm), Maruti Brezza (१९८ mm), Hyundai Exter (१८५ mm).
  • शहरी भाग (स्पीड ब्रेकर्स व फ्लायओव्हर्स): सेडान आणि हॅचबॅक गाड्यांचा क्लिअरन्स १६५-१७० mm असतो, जो शहरी रस्त्यांसाठी पुरेसा ठरतो (उदा. Maruti Dzire, Hyundai i20).
५. इथेनॉल ब्लेंडिंग सपोर्ट
  • सध्या भारतातील सर्व नवीन BS6 Phase-2 / OBD-2 गाड्या E20 इंधनाला शक्यतो पूर्णपणे सपोर्ट करतात.
  • मारुती, टाटा, ह्युंदाई आणि महिंद्राच्या ७ ते १० लाख बजेटमधील सर्व नवीन पेट्रोल गाड्या E20 कंप्लायंट इंजिनासह येतात, ज्यामुळे भविष्यात इंधनामुळे इंजिन खराब होण्याची भीती शक्यतो नसते.
६. डिग्गी आणि सीटिंग कम्फर्ट
  • लांबच्या प्रवासासाठी सीटिंग कम्फर्ट
    • सेडान: लांबच्या प्रवासात मागील सीटवर बसणाऱ्यांसाठी लेगरूम आणि अंडर-थाय सपोर्ट सर्वात चांगला मिळतो (उदा. Maruti Dzire, Hyundai Aura).
    • हॅचबॅक व SUV: Tata Nexon, Maruti Brezza आणि Hyundai i20 मध्ये सीटची रुंदी उत्तम असल्यामुळे ३ प्रौढ व्यक्ती सहज बसू शकतात.
  • डिग्गी स्पेस:
    • सेडान: ३८० ते ४०० लीटर (सर्वात मोठी डिग्गी – मोठे ट्रॅव्हल बॅग्स सहज बसतात).
    • कॉम्पॅक्ट SUV: ३५० ते ३८२ लीटर (Tata Nexon, Brezza, Exter).
    • CNG गाड्यांमधील डिग्गी: Tata च्या iCNG गाड्यांमध्ये सिलेंडर डिग्गीच्या खाली बसवले असल्यामुळे डिग्गीत पूर्ण जागा मिळते.
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७. शहरी भागात पार्किंगची सोय

  • शहरांमध्ये पार्किंगच्या जागेची समस्या असते.
  • compact dimensions असलेल्या Tata Punch, Hyundai Exter, Maruti Swift किंवा Maruti Fronx या गाड्या कमी जागेत सहज पार्क होतात.
  • तसेच ३६०-डिग्री कॅमेरा किंवा रिअर पार्किंग सेन्सर्स/कॅमेरा असलेल्या व्हेरियंट्समुळे दाट शहरी भागात पार्किंग करणे सोपे जाते.
८. इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड पर्याय
  • इलेक्ट्रिक गाड्या: ₹७ ते १० लाख बजेटमध्ये Tata Tiago EV आणि Tata Punch EV (बेस/मिड व्हेरियंट) हे उत्तम पर्याय आहेत. दररोजच्या ५०-१०० किमी शहरी प्रवासासाठी EV अत्यंत परवडणारी ठरते.
  • हायब्रिड पर्याय: या बजेटमध्ये ‘स्ट्रॉन्ग हायब्रिड’ इंजिन उपलब्ध नाही, परंतु मारुतीची Smart Hybrid टेक्नॉलॉजी (उदा. Brezza) इंधन बचतीसाठी मदत करते.
७ ते १० लाख बजेटमधील सर्वोत्तम गाड्यांची संक्षिप्तपाने शिफारस
  1. सुरक्षा आणि रफ रोड वापरासाठी
    • Tata Punch / Tata Nexon: मजबूत ५-स्टार सुरक्षा, १८५+ mm ग्राउंड क्लिअरन्स आणि उत्तम बिल्ड क्वालिटी.
  2. कुटुंब, लांबचा प्रवास आणि मोठी डिग्गीसाठी
    • Maruti Dzire / Hyundai Aura: ५-स्टार सुरक्षा, मोठी डिग्गी, आरामदायक सीट
  3. कमी खर्चात जास्त मायलेज आणि मेंटेनन्स फ्री
    • Maruti Baleno / Maruti Swift / Maruti Fronx: उत्कृष्ट मायलेज, ग्रामीण व शहरी भागात सहज स्पेअर पार्ट्सची उपलब्धता आणि उत्तम रीसेल व्हॅल्यू.
  4. कमी रनिंग कॉस्टसाठी EV/CNG
    • Tata Tiago EV / Punch iCNG: शहरात दैनंदिन वापरासाठी कमी खर्चाचा आणि पर्यावरणपूरक पर्याय.
थोडक्यात आम्ही तुम्हाला सुचवू की,

जर तुमचा मुख्य भर सुरक्षितता, खड्डेमय रस्ते आणि लांबच्या प्रवासावर असेल तर Tata Punch/Nexon किंवा Skoda Kylaq योग्य पर्याय ठरतात.

जर तुमची प्राथमिकता मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि सहज पार्ट्स मिळणे ही असेल, तर Maruti Baleno, Dzire किंवा Fronx ही सर्वात सुरक्षित व फायदेशीर निवड ठरेल.

Web Title: Best budget family cars 7 to 10 lakh india auto news marathi

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:28 PM

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