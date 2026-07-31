६ ते १० लाखांच्या आत परफेक्ट फॅमिली कार! बघा तुमच्या बजेटमध्ये कोणती कार आहे सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर

आपल्या कुटुंबासाठी छोटीशी बजेट फॅमिली कार खरेदी करणे हे प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाचे स्वप्न असते, घराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत चारचाकीची हौस पूर्ण करण्याला बजेटच्या बरोबरच आणखी बऱ्याच गोष्टी लक्षात घ्यायला लागतात. भारतात ₹७ ते ₹१० लाख हे बजेट मध्यमवर्गीय फॅमिली कार खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचे आणि सर्वात स्पर्धात्मक बजेट मानले जाते. या बजेटमध्ये हॅचबॅक, सेडान, कॉम्पॅक्ट SUV आणि इलेक्ट्रिक किंवा CNG असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
आपण इथे या बजेटमधील टॉपच्या गाड्यांची अगदी सविस्तर माहिती सखोल मुद्द्यांन लक्षात ठेवून तुलना करून समजून घेऊयात,
विविध बॉडी टाईप आणि प्रमुख गाड्या- (सर्वप्रथम गाड्यांचा प्रकार समजून घेऊन, आपल्या कुटुंबाची गरज समजून घेऊयात)
|प्रकार
|प्रमुख मॉडेल
|मुख्य वैशिष्ट्य
|हॅचबॅक
|Maruti Baleno, Maruti Swift, Tata Altroz, Hyundai i20
|शहरातील वाहतुकीत चालवायला सोपी, उत्तम मायलेज.
|सेडान
|Maruti Dzire, Hyundai Aura, Tata Tigor
|मोठी डिग्गी, आरामदायी प्रवासाचा अनुभव.
|कॉम्पॅक्ट SUV
|Tata Punch, Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Exter, Skoda Kylaq
|जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स, मजबूत बांधणी आणि रफ रोडिंग क्षमतेसाठी सर्वोत्तम.
|EV / CNG
|Tata Tiago EV, Tata Punch EV, Maruti Brezza CNG, Fronx CNG
|अत्यंत कमी रनिंग कॉस्ट.
मुख्य घटकांनुसार सविस्तर तुलना-
१. इंधनाची कार्यक्षमता आणि मायलेज
क्रंपल झोन म्हणजे काय? अपघाताच्या वेळी आघाताची ऊर्जा शोषून घेऊन केबिनमधील प्रवाशांपर्यंत पोहोचू न देणारे डिझाइन म्हणजे ‘क्रंपल झोन’.
४. ग्राउंड क्लिअरन्स
७. शहरी भागात पार्किंगची सोय
जर तुमचा मुख्य भर सुरक्षितता, खड्डेमय रस्ते आणि लांबच्या प्रवासावर असेल तर Tata Punch/Nexon किंवा Skoda Kylaq योग्य पर्याय ठरतात.
जर तुमची प्राथमिकता मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि सहज पार्ट्स मिळणे ही असेल, तर Maruti Baleno, Dzire किंवा Fronx ही सर्वात सुरक्षित व फायदेशीर निवड ठरेल.