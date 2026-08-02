नवी गाडी खरेदी करताय? मग ‘या’ १० चुकांमुळे होऊ शकते तुमचे लाखोंचे नुकसान!

नवी गाडी खरेदी करणे हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा टप्पा असतो. आपली गाडीची हौसमौज पूर्ण करत असताना अनेकदा आपल्याला वाटतं की आपण खूप हुशारीने व्यवहार करत आहोत, तर प्रत्यक्षात आपल्याच काही चुकांमुळे गाडीचा व्यवहार बिघडतो किंवा खिशाला मोठा फटका बसतो. गाडी खरेदी करताना बऱ्याच गोशींची दक्षता घेणे गरजेचे असते. गाडी खरेदी करत असताना कोणत्या चुका आपण टाळल्या पाहिजेत हे आपण आज इथे पाहूयात,
१. क्रेडिट स्कोअरकडे (CIBIL) दुर्लक्ष करणे
३. शोरूम बंद होण्याच्या १५ मिनिटे आधी पोहोचणे
७. शोरूममध्ये न जाता फोनवर किंवा ऑनलाईन डिलिंग करणे