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‘६५ हजारांच्या पगारात मुलाचे अमेरिकेत शिक्षण कसे?’ अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर प्रश्न उपस्थित; केली ‘ही’ मोठी मागणी

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:20 PM IST
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सारांश

Abhijeet Dipke: सुरत येथील एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांने दीपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी असूनही त्यांनी आपल्या मुलाला शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यासाठी लागणारा निधी कसा उभा केला, असा प्रश्न कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.

Abhijeet Dipke: अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर उपस्थित झाले प्रश्न

Abhijeet Dipke: अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर उपस्थित झाले प्रश्न

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विस्तार
  • ‘६५ हजारांच्या पगारात मुलाचे अमेरिकेत शिक्षण कसे?’
  • अभिजीत दीपके यांच्या वडिलांवर उपस्थित झाले प्रश्न
  • केली ‘ही’ मोठी मागणीा
Abhijeet Dipke News: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) हे आता चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. सुरत येथील एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांने दीपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी असूनही त्यांनी आपल्या मुलाला शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यासाठी लागणारा निधी कसा उभा केला, असा प्रश्न कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, पोलीस खटल्यांचा सामना करणाऱ्या आंदोलकांसाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या ‘कायदेशीर बचाव निधी’ची (लीगल डिफेन्स फंड) चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक आयोग आणि कर विभागाकडे केली आहे.

अमित तिवारी काय म्हणाले?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’बाबत प्रश्न उपस्थित करताना अमित तिवारी यांनी विचारले की, एखादी संघटना राजकीय पक्षाच्या नावाने निधी कसा काय गोळा करू शकते. ते म्हणाले, “CJP ही नोंदणीकृत संघटना नाही, तरीही ती एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे काम करत आहे. पक्षाच्या नावाने कायदेशीर बचावासाठी १ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली असल्याने, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची नोंदणी झाली आहे की नाही, याची निवडणूक आयोगाने चौकशी केली पाहिजे.” तिवारी पुढे म्हणाले, “जर CJP नोंदणीकृत नसेल, तर पक्षाच्या नावाने निधी गोळा करण्याच्या किंवा स्वीकारण्याच्या कृतीची चौकशी होणे आवश्यक आहे.”

सिबल यांची घोषणा

कपिल सिबल यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’साठी जाहीर केलेल्या योगदानावर जीएसटी (GST) लागू होतो का, याची तपासणी करावी, अशी विनंती या RTI कार्यकर्त्यांने ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स’कडे केली आहे. उल्लेखनीय आहे की, सोमवारी कपिल सिबल यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या निधीसाठी १ कोटी रुपयांचे योगदान जाहीर केले होते. NEET पेपरफुटीच्या वादादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांना मदत करण्यासाठी CJP ने हा निधी उभारला होता.

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धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता लागणार गडकरींचा नंबर?

दरम्यान सीजेपी पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी बुधवारी पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, आगामी राजकीय आणि सामाजिक भूमिका निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक मानली जात आहे. या बैठकीला देशभरातील सुमारे १५ ते २० प्रमुख सदस्य उपस्थित राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीसाठी संबंधित सदस्यांना निमंत्रण आणि संदेश पाठवण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर पक्षाची ही पहिली मोठी संघटनात्मक बैठक असल्यामुळे तिच्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

E20 इंधनासह राष्ट्रीय मुद्द्यांवर CJPची रणनीती

दरम्यान, आजच्या बैठकीत पक्षाच्या भविष्यातील धोरणांवर, संघटन विस्तारावर आणि आगामी आंदोलनांच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः E20 इंधन या मुद्द्यावर पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजिनाम्यानंतर आता नितीन गडकरींचा नंबर लागतो कायअसा सवाल उपस्थित होत आहे.

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Web Title: Abhijit dipke father salary us education controversy marathi news

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Published On: Aug 02, 2026 | 04:18 PM

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