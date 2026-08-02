रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Friendship Day Special Akbar Birbal Friendship History Mahesh Das

Akbar Birbal Friendship: अकबर-बीरबलची जोडी का ठरते आजही एक आदर्श? जाणून घ्या या मैत्रीची खास वैशिष्ट्ये

Updated On: Aug 02, 2026 | 04:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

Akbar Birbal Friendship Day Special: फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने अकबर आणि बीरबलच्या ऐतिहासिक आणि अतुट मैत्रीचा प्रवास जाणून घ्या. एक साधा कवी महेश दास मुघल दरबारातील सर्वात प्रभावी नवरत्न कसा बनला? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचा.

अकबर बिरबल

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Akbar Birbal Friendship Day Special: आज फेंडशिप डे निमित्ताने अकबर-बीरबलची आठवण आली नाही, असे क्वचितच घडेल. मुघल बादशहा अकबर आणि त्यांचे सर्वात विश्वासू सल्लागार बीरबल यांची मैत्री आजही एक आदर्श मानली जाते. हा संबंध केवळ राजा आणि दरबारी यापुरता मर्यादित नव्हता, तर तो विश्वास, आदर आणि स्पष्ट मतांवर आधारित होता. बीरबलने आपल्या बुद्धिमत्ते, हजरजबाबीपणा आणि खरे बोलण्याच्या सवयीने अकबराचे मन जिंकले. म्हणूनच एक साधा कवी महेश दास मुघल दरबारातील सर्वात प्रभावी नवरत्नांपैकी एक बनला. जरी अकबर-बीरबलशी संबंधित अनेक कथा लोककथांचा भाग असल्या, तरी त्यांच्या मैत्रीचा संदेश आजही लोकांना खऱ्या मित्राची ओळख करून देतो.

कसे बनले महेश दास, अकबराचे बीरबल?

बीरबलचे मूळ नाव महेश दास होते. त्यांचा जन्म उत्तर भारतातील एका ब्राह्मण कुटुंबात झाला, मात्र त्यांच्या जन्मस्थानाबाबत इतिहासकारांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काही जण त्यांना कालपीचा रहिवासी मानतात, तर काही जण कन्नौज आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्राशी जोडतात. बालपणापासूनच त्यांना कविता, भाषा आणि साहित्याची आवड होती. संस्कृत, हिंदी आणि फारसी भाषांवर त्यांचे चांगले प्रभुत्व होते. असे म्हटले जाते की, जेव्हा ते आपली कविता ऐकवायला अकबराच्या दरबारात पोहोचले, तेव्हा त्यांच्या प्रतिभेने बादशहा अत्यंत प्रभावित झाले. अकबराला केवळ स्तुती करणारेच नव्हे, तर सत्य बोलणारे बुद्धिमान लोक आपल्यासोबत ठेवायचे होते.

याच कारणामुळे त्यांनी महेश दास यांना दरबारात स्थान दिले. पुढे त्यांना ‘कविराय’ हा किताब मिळाला आणि नंतर ते ‘राजा बीरबल’ म्हणून प्रसिद्ध झाले.

मैत्रीची पायाभरणी नेमकी कशावर होती?

अकबर आणि बीरबल यांची मैत्री केवळ हसण्या-खेळण्यापुरती मर्यादित नव्हती. या संबंधाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे विश्वास आणि स्पष्टवक्तापणा. बीरबल कठीण प्रसंगांवर सोपे उपाय शोधून काढत असत आणि गरज पडल्यास बादशहाच्या चुकांकडेही न घाबरता लक्ष वेधत असत. दरबारात जिथे बहुसंख्य लोक अकबराच्या प्रत्येक गोष्टीशी सहमत होत असत, तिथे बीरबल आदराने आपले वेगळे मत मांडत असत. हीच गोष्ट अकबराला सर्वात जास्त आवडायची.

त्यांना ठाऊक होते की बीरबल त्यांचा विरोध करत नसून योग्य सल्ला देत आहेत. याच विश्वासाने या नात्याला दरबाराच्या सीमांच्या पलीकडे नेऊन एका घट्ट मैत्रीत बदलले आणि बीरबल अकबराचे सर्वात जवळचे सल्लागार बनले.

दूरदर्शी आणि चतुर सल्लागार

बीरबल केवळ मस्करारे किंवा चतुर व्यक्ती नव्हते, तर ते एक गंभीर आणि दूरदर्शी सल्लागार होते. ते अकबराला गोष्टी आणि उदाहरणांच्या माध्यमातून राजकारभाराची तंत्रे समजून सांगायचे. एका लोकप्रिय कथेत त्यांनी बादशहाला सांगितले होते की, समजूतदार लोक प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्न विचारतात, तेव्हाच योग्य निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अकबर त्यांच्या विचारांचा आदर करत असत.

UPSC & SSC Exam Changes: स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत मोठे बदल! परीक्षा प्रणालीतील ‘या’ बदलामुळे गैरप्रकारांना बसणार आळा

धार्मिक बाबींमध्येही बीरबलची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. ते हिंदू धर्माचे अनुयायी होते, परंतु मुघल दरबारात त्यांना पूर्ण सन्मान मिळाला. असे म्हटले जाते की त्यांनी अकबराला वेगवेगळ्या धर्म आणि समुदायांना समजून घेण्याचा सल्ला दिला होता. अकबराची धार्मिक सहिष्णुतेची नीती आणि विविध धर्मांच्या विद्वानांशी संवाद साधण्याच्या परंपरेतही बीरबलचे मोठे योगदान मानले जाते.

नवरत्न होण्यापासून ते शेवटच्या प्रवासापर्यंत काय घडले?

अकबराच्या दरबारात अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा तोडरमल, राजा मानसिंह आणि अब्दुर्रहीम खानखाना यांसारखे अनेक महान विद्वान होते, ज्यांना नंतरच्या परंपरांमध्ये ‘नवरत्न’ म्हटले गेले. इतिहासकारांच्या मते, नऊ रत्नांच्या अधिकृत यादीचा स्पष्ट पुरावा मिळत नाही, परंतु बीरबलचे महत्त्व निर्विवाद आहे. ते केवळ सल्लागारच नव्हते, तर लष्करी मोहिमांमध्येही सहभागी झाले होते.

MBBS Admission 2026: वैद्यकीय प्रवेशासाठी समुपदेशनाची तारीख ठरली! चॉईस लॉक करताना ‘या’ चुका टाळा

वर्ष १५८६ मध्ये युसुफझाई जमातीविरुद्धच्या मोहिमेदरम्यान त्यांचे निधन झाले. इतिहासामध्ये उल्लेख आढळतो की त्यांच्या मृत्यूमुळे अकबर अत्यंत दुखी झाले होते, कारण त्यांनी केवळ एक मंत्रीच नाही तर आपला सर्वात विश्वासू मित्र गमावला होता. याच कारणामुळे शतकानुशतके उलटून गेल्यानंतरही अकबर-बीरबलची जोडी मैत्री, बुद्धिमत्ता आणि विश्वासाचे सर्वात लोकप्रिय प्रतीक मानली जाते.

Web Title: Friendship day special akbar birbal friendship history mahesh das

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kangana Ranaut on Friendship Day: ‘गटर जनरेशन’ म्हणणाऱ्या कंगना रणौतचा यू-टर्न? फ्रेंडशिप डे निमित्त Gen Z साठी खास पोस्ट
1

Kangana Ranaut on Friendship Day: ‘गटर जनरेशन’ म्हणणाऱ्या कंगना रणौतचा यू-टर्न? फ्रेंडशिप डे निमित्त Gen Z साठी खास पोस्ट

World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व
2

World Sports Journalists Day: मैदानावरील थरार शब्दांत मांडणाऱ्या पत्रकारांचा उत्सव; जाणून घ्या 2 जुलैचा इतिहास आणि महत्त्व

World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित
3

World UFO Day: अथांग विश्वात एलियन खरोखरच आहेत का? जाणून घ्या 2 जुलैच्या ‘जागतिक युएफओ दिना’चे गुपित

Friendship Day Special: श्रीकृष्ण-सुदामाच्या मैत्रीपासून कर्णाच्या निष्ठेपर्यंत; जाणून घ्या महाभारतातील मैत्रीचे अतुट बंधन
4

Friendship Day Special: श्रीकृष्ण-सुदामाच्या मैत्रीपासून कर्णाच्या निष्ठेपर्यंत; जाणून घ्या महाभारतातील मैत्रीचे अतुट बंधन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Akbar Birbal Friendship: अकबर-बीरबलची जोडी का ठरते आजही एक आदर्श? जाणून घ्या या मैत्रीची खास वैशिष्ट्ये

Akbar Birbal Friendship: अकबर-बीरबलची जोडी का ठरते आजही एक आदर्श? जाणून घ्या या मैत्रीची खास वैशिष्ट्ये

Aug 02, 2026 | 04:12 PM
Airline News Update: लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका! ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा; काय आहे नेमकं कारण?

Airline News Update: लंडन जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा झटका! ‘या’ एअरलाईनने बंद केली थेट विमान सेवा; काय आहे नेमकं कारण?

Aug 02, 2026 | 04:08 PM
Hardik Pandya News: मुंबई इंडियन्सला रामराम? हार्दिक पांड्याच्या नव्या लूकने वाढवल्या चर्चांना उधाण

Hardik Pandya News: मुंबई इंडियन्सला रामराम? हार्दिक पांड्याच्या नव्या लूकने वाढवल्या चर्चांना उधाण

Aug 02, 2026 | 04:00 PM
Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

Jayakwadi Dam Water Level: जायकवाडी ८० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर! ५० हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; मराठवाड्याची पाण्याची चिंता मिटली

Aug 02, 2026 | 03:53 PM
महायुतीत वाढणार संघर्ष? क्लस्टर योजनेवरून गणेश नाईकांचा एकनाथ शिंदेंना थेट इशारा

महायुतीत वाढणार संघर्ष? क्लस्टर योजनेवरून गणेश नाईकांचा एकनाथ शिंदेंना थेट इशारा

Aug 02, 2026 | 03:50 PM
Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा; सभेपूर्वी प्रतिसभा, महिला शिक्षिकेला भोवळ

Ahilyanagar News: जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या 107 व्या सभेत राडा; सभेपूर्वी प्रतिसभा, महिला शिक्षिकेला भोवळ

Aug 02, 2026 | 03:50 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा